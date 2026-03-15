İsmail Küçükkaya, İlber Ortaylı’nın Dans Ettiği Eğlenceli Anları Paylaştı

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, 12 Mart 2026 Perşembe tarihinde babasının hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İlber Ortaylı'nın ocak ayında prostat ameliyatı olduğu, taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı bazı sorunların ortaya çıktığını söylemişti.

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı bulunan İlber Ortaylı'nın bu nedenle haftada üç gün diyalize girdiği belirtildi.

Bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi gören Ortaylı'nın 8 gün önce hastalığının nüksetmesi nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığı açıklandı.

Bilinci açık bir şekilde tedavisi yapılan Ortaylı'nın pazar günü yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği vurgulandı.

İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 Cuma tarihinde yaşamını yitirdi.