İsmail Küçükkaya, İlber Ortaylı’nın Dans Ettiği Eğlenceli Anları Paylaştı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 22:26

Türkiye’nin en önde gelen sosyal bilimcilerinden tarihçi İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Ortaylı’nın cenazesi yarın düzenlenecek törenle Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ise daha önce İlber Ortaylı ile beraber geçirdiği eğlenceli anların görüntülerini, “İlber Hoca bizlere sadece tarihi, tarihimizi sevdirmedi. Hayatı da sevdirdi. Neşeli, meraklı, renkli kişiliği ile” ifadeleriyle paylaştı.

İlber Ortaylı Neden Hayatını Kaybetti?

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, 12 Mart 2026 Perşembe tarihinde babasının hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İlber Ortaylı'nın ocak ayında prostat ameliyatı olduğu, taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı bazı sorunların ortaya çıktığını söylemişti.

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı bulunan İlber Ortaylı'nın bu nedenle haftada üç gün diyalize girdiği belirtildi.

Bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi gören Ortaylı'nın 8 gün önce hastalığının nüksetmesi nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldığı açıklandı.

Bilinci açık bir şekilde tedavisi yapılan Ortaylı'nın pazar günü yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği vurgulandı.

İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 Cuma tarihinde yaşamını yitirdi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
