Paris Sokakları Neden Geniş? Paris Valisinin Sosyal Sınıfları Ayıran Geniş Caddeler Projesi

Paris günümüzde 'aşk şehri' olarak biliniyor bildiğiniz üzere. Göz kamaştıran mimarisi, geniş bulvarları ve estetik detaylarıyla her yıl milyonlarca insanı büyüleyen Paris, aslında her zaman böyle bir şehir değildi. Bugün hayranlıkla yürüdüğümüz o devasa caddelerin arkasında, estetik kaygılardan çok daha keskin ve stratejik bir toplumsal kontrol planı yatıyor. Şehrin bugünkü çehresi, sadece bir mimari tercih değil, aynı zamanda siyasi gücün toplumsal hareketleri kontrol etme biçiminin taşa ve betona bürünmüş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Tarihle ilgili bilgilendirici paylaşımlar yapan Halil İbrahim Göker, Paris'in dar, karanlık ve adeta bir labirenti andıran Orta Çağ sokaklarından kurtulup bugünkü ferah haline gelmesinin arkasındaki isim olan Georges Hausmann'ı anlattı. 1853-1870 yılları arasında Paris Valiliği yapan Hausmann'ın kentsel dönüşüm projesinin perde arkasını anlatan Göker, izleyicilere dokusuyla göz kamaştıran yapıların aslında her zaman göründüğü kadar romantik olmadığını bir kez daha hatırlattı.