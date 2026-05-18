Doğal Antibiyotik: 2 Bin Rakımda Kendiliğinden Yetişiyor, Kilosu 2 Bin Liradan Satılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 14:27

Erzincan’ın sarp dağlarında bahar mevsimiyle birlikte ortaya çıkan ve yüksek protein değeriyle bilinen 'çaşır' mantarı, tezgahların yeni lüksü oldu. Toplaması bir hayli zorlu olan bu eşsiz lezzetin kilogram fiyatı, bu yıl tam 2 bin liraya ulaştı.

Bahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Erzincan'da dağlar, mantar avcılarının akınına uğradı.

Kentin çevresini saran Keşiş ve Munzur Dağları’nın eteklerinde, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki zorlu dik yamaçlarda kendiliğinden yetişen 'çaşır' mantarı bu yıl adeta altınla yarışıyor.

Yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle bilinen mantarın kilogram fiyatının pazarda 2 bin liraya kadar fırlaması dudak uçuklatıyor.

Pazardaki bu yüksek fiyatın en büyük sebebi, mantarın hem çok nadir bulunması hem de toplama sürecinin inanılmaz bir zahmet gerektirmesi. Mantar avcıları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dik yamaçlara doğru yola çıkıyor.

Mantar toplamak için kilometrelerce yürüyen Coşkun Menek ve Kemal Arduç, dağların sarp arazisinde yaklaşık 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Yaşadıkları tüm tehlike ve zorluklara rağmen dağlarda mantarı gördükleri an büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, 'Arazi şartları zorlu ama bu mantarı gördüğümüzde yaşadığımız tüm yorgunluğu unutup gidiyoruz' şeklinde konuştu.

Doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan özel hatlarda kümelenen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla baş vererek yetişiyor.

Bölge halkının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bu mantar; mutfaklarda tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerine eşsiz bir aroma katması için kurutularak tüketiliyor.

Çaşır mantarı, sadece lezzetiyle değil insan sağlığına olan mucizevi etkileriyle de tam bir şifa deposu.

Uzmanlar, bu özel mantarın faydalarını şu şekilde sıralıyor:

  • Yüksek oranda protein, lif, kalsiyum ve potasyum içerir.

  • Bağışıklık sistemini ciddi ölçüde güçlendirir.

  • Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

  • Sindirim sistemini destekler.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
