Halk Sağlığı Uzmanları Açıkladı: Her Gün İki Tane Yiyenlerin Bağırsakları Yenileniyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 14:17

Gelişen beslenme bilimi doğrultusunda uzmanlar, yetersiz lif tüketiminin yol açtığı sindirim sorunlarına karşı doğal ve etkili bir çözüm olarak günde iki adet kivi tüketilmesini tavsiye ediyor. Söz konusu meyve, bünyesinde barındırdığı çözünür ve çözünmez lifler sayesinde bağırsak fonksiyonlarını düzenleme noktasında büyük bir başarı sergiliyor. Çözünür lifler bağırsak içine su çekerek sindirim sürecini rahatlatırken, çözünmez lifler ise kitle oluşturarak bağırsak hareketliliğini doğrudan artırıyor. Klinik testlerle kabızlığı önlediği tescillenen kivi, sindirim sistemi yavaşlığı çeken hastalar için temel bir besin maddesi niteliği taşıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.vogue.in/content/the-frui...
İçeriğinde Yer Alan Aktinidin Enzimi Sindirim Sürecini Hızlandırma Özelliği Taşıyor

Uzmanlar, kivinin sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerini sadece yüksek lif oranına değil, aynı zamanda barındırdığı aktinidin adlı özel bir enzime bağlıyor. Bu enzim, proteinlerin parçalanmasını kolaylaştırarak midenin boşalma süresini kısaltıyor ve hazımsızlık şikayetlerini minimuma indiriyor. Günümüz standartlarında bir yetişkinin günlük en az 30 gram lif alması gerekirken, yapılan araştırmalar toplumun büyük bir kısmının bu oranın çok altında kaldığını gözler önüne seriyor. Sabah öğünlerine dahil edilecek iki adet kivi, tek başına yaklaşık 5 gram lif desteği sunarak günlük besin açığını kapatmada stratejik bir rol oynuyor.

Yetersiz Lif Tüketimi Vücutta Farklı Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

Vücudun ihtiyaç duyduğu lif miktarının karşılanmaması durumunda kabızlık, şişkinlik, kronik yorgunluk ve cilt sorunları gibi olumsuz belirtiler baş gösteriyor. Lif açısından zengin bir beslenme modeli ise kan şekerini dengede tutuyor, inflamasyonu azaltıyor ve bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir mikrobiyota oluşumuna zemin hazırlıyor. Kivi, lif ve sindirim enzimlerinin yanı sıra yüksek oranda C vitamini ile polifenol içererek genel vücut direncini de üst seviyelere çıkarıyor.

Meyvenin Kabuğuyla Birlikte Tüketilmesi Alınan Lif Miktarını Maksimum Seviyeye Çıkarıyor

Beslenme uzmanları, kividen elde edilecek faydayı en üst düzeye çıkarmak adına meyvenin iyice yıkanarak kabuğuyla birlikte tüketilmesini öneriyor. Sert ve tüylü yapısı nedeniyle tüketimi zor görünen kabuk kısmı, ince dilimler halinde kesilerek kolayca yenilebilir hale getiriliyor. Buna karşın, hassas mide yapısına sahip bireylerin sindirim sistemini zorlamamak adına başlangıç aşamasında meyveyi soyarak tüketmesi daha güvenli bir yöntem olarak kabul görüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
