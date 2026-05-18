Düet Yapmışlardı: Nazan Öncel’in, Sezen Aksu’ya Sitem Dolu Sözleri Olay Oldu
Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Nazan Öncel, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava’da gerçekleştirdiği konserinde seslendirdiği eserlerin yanı sıra yaptığı konuşmalarla gündem oldu. Sahne performansıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan sanatçı, günümüzdeki insan ilişkilerine ve arkadaşlıklara dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Nazan Öncel'in mikrofon başındayken kurduğu cümleler, uzun senelerdir yakın bağının bulunduğu Sezen Aksu ile aralarında bir soğukluk yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz nisan ayında bir araya gelerek ortak bir müzik çalışmasına imza atan ikilinin arasındaki durum magazin gündemine yerleşti.
Harbiye Açık Hava'da dinleyicileriyle buluşan Nazan Öncel, dillerden düşmeyen eski ve yeni parçalarını seslendirerek sahne aldı.
Bilindiği üzere iki ünlü isim, geçtiğimiz nisan ayında "Erkekler de Yanar" adlı popüler parçayı stüdyoda yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.
Nazan Öncel’in konserde sitem ettiği anlar kameraya böyle yansıdı 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
