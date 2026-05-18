Düet Yapmışlardı: Nazan Öncel’in, Sezen Aksu’ya Sitem Dolu Sözleri Olay Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 13:59

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Nazan Öncel, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava’da gerçekleştirdiği konserinde seslendirdiği eserlerin yanı sıra yaptığı konuşmalarla gündem oldu. Sahne performansıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan sanatçı, günümüzdeki insan ilişkilerine ve arkadaşlıklara dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Nazan Öncel'in mikrofon başındayken kurduğu cümleler, uzun senelerdir yakın bağının bulunduğu Sezen Aksu ile aralarında bir soğukluk yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz nisan ayında bir araya gelerek ortak bir müzik çalışmasına imza atan ikilinin arasındaki durum magazin gündemine yerleşti.

Harbiye Açık Hava'da dinleyicileriyle buluşan Nazan Öncel, dillerden düşmeyen eski ve yeni parçalarını seslendirerek sahne aldı.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde, şarkıcının müzikal performansından ziyade şarkı aralarında yaptığı ikili ilişkilere dair konuşması basının odağı haline geldi. Nazan Öncel, sahnede dinleyicilerine hitap ederken günümüz dünyasında yaşanan dostlukların samimiyetini kaybettiğini iddia etti. Arkadaşlıkların sahte ve yalan olduğunu anladığını belirten sanatçı, bu konudaki kırgınlığını dile getirdi. Konuşmasının devamında yakın bir geçmişte gerçekleştirdikleri düete atıfta bulunarak Sezen Aksu’nun ikamet ettiği Kanlıca bölgesine gönderme yaptı.

Bilindiği üzere iki ünlü isim, geçtiğimiz nisan ayında "Erkekler de Yanar" adlı popüler parçayı stüdyoda yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.

Ancak Nazan Öncel'in Harbiye sahnesindeki 'Kanlıca'yı da gördük' şeklindeki çıkışı, bu ortaklığın ardından arka planda bir anlaşmazlık yaşandığını düşündürdü. Konuşmasını Mevlana’nın bilinen bir sözüyle tamamlayan ünlü şarkıcı, insanların ya olduğu gibi görünmesi ya da göründüğü gibi olması gerektiğini vurguladı. 

Sezen Aksu’nun adını vermese de düetlerini ve Kanlıca bölgesini konuşmasında belirtmesi sözlerinin kime olduğuna açıklık getirdi.

Nazan Öncel’in konserde sitem ettiği anlar kameraya böyle yansıdı 👇

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
