Survivor'dan Diskalifiye Edilen Barış Konseye Geri Geldi: Açıklaması Herkesi Duygulandırdı

Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2026 - 13:57

Survivor Türkiye'nin favorilerinden biri olarak gösterilen Barış Murat Yağcı, sağlık problemi nedeniyle diskalifiye edilmişti. Sakatlığı sebebiyle diskalifiye edilen Barış, Acun Ilıcalı'nın kararı açıkladığı konseye katılamamıştı. Dün akşam arkadaşlarına veda etmek için konseye gelen Barış'ın açıklamaları herkesi duygulandırdı.

Survivor'da Bayhan'ın ardından Barış'ın sağlık durumu sebebiyle diskalifiye edilmesi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

Art arda yaşanan diskalifiyelerle birlikte sezonda toplam 3 kişi yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bayhan ve Barış'ın sağlık durumları merak uyandırırken ünlü isimlerin sevenleri endişe yaşamıştı.

Acun Ilıcalı'nın diskalifiye haberini verdiği konseye katılamayan Barış, dün akşam katılarak yarışmacılara veda etti ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Barış, 'Şanssız bir olay yaşadım. Ya şu an bile normalde şöyle durması lazım, buraya indirdiğim an çok sızlıyor. Aslında şöyle, olayın olduğu gün, bir önceki oyunda zaten kötü düşmüştüm. Birkaç önceki oyunda da hep başıma bir şeyler geliyordu ve bir şey geliyorum diyordu. Ben de hani bu tarz şeylerde böyle işaretleri çok görebildiğini düşünen birisiyim. Sağlık anlamında bir şey geliyorum dedi bana çünkü son birkaç oyundur çok fazla düştüm, hep böyle başıma bir şey geldi. O yüzden olaya nereden bakarsam bakayım, o an parmağımın kırıldığını aslında görmüştüm. Normal pozisyondan çok daha farklı bir pozisyonda olduğunu aslında görmüştüm. Sesini de duydum ve Survivor'ımın o an bittiğine de aslında emindim. Tabii sonrasında hastaneye gittiğimizde eeedoktor birkaç işlem yapmak zorunda kaldı anestezik anlamda. Ve olmaması gereken bir yerden kırıldığı için maalesef atelle değil de, yani sabitlemeyle değil de alçıyla bu işin devam edebileceğini söylediler. Bunun da süresi minimum 5-6 hafta dendi. Sadece alçının kalma süresi. Yani sonrasında fizik tedavi de bir o kadar sürse yaklaşık 10 hafta...' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
