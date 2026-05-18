13 Bin Nüfuslu Kasaba Takımı Bundesliga'ya Yükselerek Mucizeyi Gerçekleştirdi

Almanya, futbol tarihinin en büyük ve en sarsıcı mucizelerinden birine tanıklık ediyor. Sadece 13 bin kişinin yaşadığı küçücük bir kasabanın takımı olan SV Elversberg, adeta imkansızı başararak tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi. Neredeyse kasaba nüfusu kadar kapasitesi olan stadyumuyla dikkat çeken bu mütevazı kulüp, Bundesliga tarihinin en küçük yerleşim yeri takımı unvanını da resmi olarak eline aldı.