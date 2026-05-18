article/comments
article/share
Haberler
Spor
13 Bin Nüfuslu Kasaba Takımı Bundesliga'ya Yükselerek Mucizeyi Gerçekleştirdi

13 Bin Nüfuslu Kasaba Takımı Bundesliga'ya Yükselerek Mucizeyi Gerçekleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.05.2026 - 13:57

Almanya, futbol tarihinin en büyük ve en sarsıcı mucizelerinden birine tanıklık ediyor. Sadece 13 bin kişinin yaşadığı küçücük bir kasabanın takımı olan SV Elversberg, adeta imkansızı başararak tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi. Neredeyse kasaba nüfusu kadar kapasitesi olan stadyumuyla dikkat çeken bu mütevazı kulüp, Bundesliga tarihinin en küçük yerleşim yeri takımı unvanını da resmi olarak eline aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En dipten zirveye

En dipten zirveye

Daha sadece 5 yıl öncesine kadar ülkenin 4. Ligi'nde mücadele eden bu küçük kasaba ekibi, inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Sezon başında takımın en önemli yıldızlarından biri olan Asllani'yi kaybetmelerine rağmen teknik direktörleri Vincent Wagner'in deyimiyle, ligdeki devlere karşı koyup adeta 'Ay'a ayak basarak' devlerin arasındaki yerlerini aldılar.

Tren istasyonları bile yok.

Tren istasyonları bile yok.

Kulübe ev sahipliği yapan kasabada tren istasyonu bulunmazken ekonomik hayat ise birkaç küçük işletme ve iki benzinlikten ibaret. Şehrin bölgenin en bilinen şehri Saarbrücken'e uzaklığı 17 km. Saarland eyaletinin Spiesen-Elversberg kasabasını temsil eden takım kısıtlı bütçesine ve son derece sınırlı imkanlarına rağmen son zamanların en ilginç peri masallarından birini yazdı. Kısıtlı taraftar kitlesine rağmen sergiledikleri performansla modern futbolda her şeyin mümkün olabileceğini dünyaya kanıtladı ve Schalke 04'le birlikte Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'da kendine yer buldu.

Bu kez başardılar

Bu kez başardılar

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın kapısından dönen Elversberg, bu sezon işi şansa bırakmadı ve Bundesliga 2'yi Schalke 04'ün ardından 2. sırada tamamlayarak doğrudan Bundesliga biletini kaptı. Asllani gibi bir gol silahını kaybetmesine rağmen kolektif oyundan taviz vermeyen Vincent Wagner'in öğrencileri, rakip ağlara tam 62 gol bırakırken, kalelerinde ise sadece 42 gol gördü. Ekip evlerinde oynadıkları 17 maçta 11 galibiyet alarak iç sahada ligin en korkulan takımlarından biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın