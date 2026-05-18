Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 10:22

Trendyol Süper Lig’de son hafta mücadelesinde sahasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe S.K., ligi 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi’nde lig aşamasına kalmak için 3 eleme turu oynayacak. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakipleri de belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de sezon dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Şampiyon Galatasaray olurken, Fenerbahçe ise ligi 2. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri; Avusturya’dan SK Sturm Graz, İskoçya’dan Heart of Midlothian ve Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia Białystok ya da Rakow Częstochowa) oldu.

Devler Ligi eleme turları nedeniyle sezonu erken açacak olan sarı-lacivertliler, ilk maçına 21-22 Temmuz tarihlerinde çıkacak. Bu maçların rövanşı ise 28-29 Temmuz 2026’da oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Çekya’dan AC Sparta Prague, Hollanda’dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisiyle eşleşebilecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turuna ise yükselecek toplam 6 takım birbiriyle eşleşecek. Bu turda yukarıdaki 3 takıma ek olarak Olympique Lyonnais, FK Bodo/Glimt ve Olympiacos F.C. da yer alacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
