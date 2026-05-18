article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyonluk Özel Ada Satışa Çıkarıldı: Cennet Gibi Ama Tek Bir Sorunu Var

Milyonluk Özel Ada Satışa Çıkarıldı: Cennet Gibi Ama Tek Bir Sorunu Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 10:32

İskoçya’da modern altyapıya sahip üç yatak odalı bir konut barındıran 9,7 hektarlık 'Harbour Island' adlı özel ada, 1,25 milyon sterlin bedelle emlak piyasasına sunuldu. Richard Stein ve Sally Lovell çifti tarafından 2017 yılında 650 bin sterline satın alınan mülk, gayrimenkul danışmanlık şirketi Savills aracılığıyla yeniden satışa açıldı. Crinan köyüne 300 metre mesafede yer alan ve anakaraya tekneyle birkaç dakikalık ulaşım mesafesinde bulunan adadaki konutun mülk sahipleri tarafından tamamen yenilendiği kaydedildi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.scotsman.com/news/scotlan...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adanın temel altyapı ihtiyaçları deniz tabanından kesintisiz olarak karşılanıyor

Adanın temel altyapı ihtiyaçları deniz tabanından kesintisiz olarak karşılanıyor

Yaşam alanının su, elektrik ve internet gibi gereksinimleri, deniz tabanına döşenmiş özel kablo ve boru hatları vasıtasıyla sağlanıyor. Doğalgaz hattının bulunmadığı adada, ısınma ve yakıt ihtiyacı mevcut ağaç kaynaklarından elde ediliyor. En yakın süpermarkete karayolu üzerinden 20 dakikalık sürüş mesafesinde olan ada, tam yalıtılmış bir konumda bulunmuyor.

Bölgedeki yaşam şartları yüksek düzeyde lojistik organizasyon gerektiriyor

Bölgedeki yaşam şartları yüksek düzeyde lojistik organizasyon gerektiriyor

Mülk sahipleri, en küçük tedarik ihtiyacında dahi tekne kullanımının zorunlu olduğunu ifade etti. Bölgedeki limanda temel gıda maddelerinin sağlandığı bir bakkalın mevcut olduğu, olumsuz hava koşullarına karşı dondurucuda gıda stoku yapıldığı aktarıldı. Son 9 yıllık süreçte, anakaraya ulaşımı tamamen engelleyen yalnızca iki büyük fırtınanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Büyüleyici mülk ailevi gerekçelerle yeni sahibini bekliyor

Büyüleyici mülk ailevi gerekçelerle yeni sahibini bekliyor

Yaban hayatı ve kuş popülasyonu açısından zengin bir koruma alanında bulunan adanın satış gerekçesi de açıklandı. Richard Stein ve Sally Lovell çifti, Harbour Island’daki yaşam standartlarından memnun olmalarına rağmen, İngiltere'nin güney bölgesinde ikamet eden aile fertlerine daha yakın bir konumda yaşamak amacıyla adayı devretme kararı aldıklarını bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın