Asgari Ücretin 4 Katını Kazandırıyor: Yeşil Elmas Hasadı Yüzleri Güldürdü

Dışarıdan bakıldığında basit bir fiziksel aktivite gibi görünen enginar soyumu, yüksek düzeyde hız, teknik ve uzun yıllara dayanan bir tecrübe gerektiriyor. İstanbul’dan Aydın’a gelerek çalışmalara katılan Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler, çocukluk dönemlerinden itibaren bu sektörün içinde yer aldıklarını ifade ediyor. Günlük bin 500 ila 2 bin adet arasında enginar işleme kapasitesine sahip olan uzmanlar, işin en kritik unsurunun bıçak kullanımı olduğunu belirtiyor. Piyasadan temin edilen standart mutfak bıçaklarını kendi teknikleriyle işlenebilir hale getirdiklerini vurgulayan üreticiler, doğru bileme ve kullanım tekniğinin ürün zayiatını önlemede temel faktör olduğunu dile getiriyor.