Asgari Ücretin 4 Katını Kazandırıyor: Yeşil Elmas Hasadı Yüzleri Güldürdü

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 09:52

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte enginar hasadı ve soyum işlemleri yoğun bir tempoda başladı. Bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve yüksek besin değeri nedeniyle 'yeşil elmas' olarak adlandırılan ürünün tarladan sofraya uzanan meşakkatli yolculuğu, aynı zamanda sezonluk işçiler için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. Bu kapsamda, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden bölgeye gelen uzman soyum ekipleri, kısa süren hasat döneminde yoğun bir mesai harcıyor.

Sektörde deneyim sahibi olan ustalar sıradan ekipmanları zanaat bilinciyle kullanıyor

Dışarıdan bakıldığında basit bir fiziksel aktivite gibi görünen enginar soyumu, yüksek düzeyde hız, teknik ve uzun yıllara dayanan bir tecrübe gerektiriyor. İstanbul’dan Aydın’a gelerek çalışmalara katılan Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler, çocukluk dönemlerinden itibaren bu sektörün içinde yer aldıklarını ifade ediyor. Günlük bin 500 ila 2 bin adet arasında enginar işleme kapasitesine sahip olan uzmanlar, işin en kritik unsurunun bıçak kullanımı olduğunu belirtiyor. Piyasadan temin edilen standart mutfak bıçaklarını kendi teknikleriyle işlenebilir hale getirdiklerini vurgulayan üreticiler, doğru bileme ve kullanım tekniğinin ürün zayiatını önlemede temel faktör olduğunu dile getiriyor.

Tüketime hazır hale getirilen ürünlerde kararmayı önleyen özel yöntemler uygulanıyor

Ürünün kalitesini belirleyen en önemli aşamayı enginarın kabuğundan ayrılma biçimi oluşturuyor. Kabuğun öz kısmından en ince şekilde soyulması suretiyle daha etli ve düzgün çanaklar elde edilmesi hedefleniyor. Soyum işleminin hemen ardından ürünlerin havayla temas ederek kararmasını engellemek amacıyla, limon ve tuz karışımlı özel sularda muhafaza süreci başlatılıyor. Gün boyu süren soyum faaliyetinin ardından, akşam saatlerinde ürünlerin iç kısmında yer alan tüylü dokunun temizlenmesiyle süreç tamamlanıyor.

Yoğun çalışma temposuyla geçen sezon yüksek kazanç imkanı sunuyor

Sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam geç vakitlere kadar devam eden mesai, yüksek fiziksel efor ve konsantrasyon gerektiriyor. Ekipteki kişi sayısına bağlı olarak 1,5 ile 3 ay arasında değişiklik gösteren sezon süresince, çalışanların elde ettiği gelir performans esasına göre belirleniyor. Günlük soyum adetlerine ve işçilik kalitesine bağlı olarak, bu dönemde sağlanan kazanç aylık bazda asgari ücret tutarının dört katına kadar ulaşabiliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
