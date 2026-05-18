Aile Arasında’nın Yeni Filminin Çekimlerinden İlk Kare Geldi: Demet Evgar Güzelliğiyle Büyüledi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 10:03 Son Güncelleme: 18.05.2026 - 10:04

Bir dönemlere damga vuran Aile Arasında filminin yenisinin çekileceği müjdesi sinema dünyasına damga vurmuştu. Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın başrolü paylaştığı komedi filmi gişe rekorları kırarak başarıya imza atmıştı. Şimdiyse ikinci film olan “2 Aile Arasında”nın çekimlerinden ilk kare geldi. Demet Evgar güzelliğiyle büyüledi.

Yayınlandığı yıl sinema salonlarında büyük bir ilgiyle karşılanan ve gişede önemli başarılar kazanan Aile Arasında filminin devam projesi resmen başladı.

İlk filmde sergiledikleri oyunculuk performanslarıyla takdir toplayan Demet Evgar ve Engin Günaydın, yeni hikaye için yeniden bir araya geldi. Yapım şirketinin uzun süren senaryo ve hazırlık çalışmalarının ardından, '2 Aile Arasında'nın çekimleri için sete çıkıldı.

Çekimlerin yapıldığı mekandan paylaşılan ilk kare, filmin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Paylaşılan fotoğrafta başrol oyuncusu Demet Evgar'ın kostümü ve genel görünümü, sinemaseverler tarafından olumlu yorumlar aldı. Oyuncunun filmdeki karakterine ait imajına geri dönüşüyle birlikte hiç yaşlanmadığına dair yorumlar geldi. Filmin tamamlanmasının ardından vizyon takviminin netleşmesi ve sinema salonlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Sonuç olarak, set ortamından gelen bu ilk kare, sinema izleyicisinin yeni filme yönelik beklentilerini şimdiden artırdı.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
