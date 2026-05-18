Kurban Bayramı Tatili Öncesi Emekli Bayram İkramiyesi ve Maaş Ödemeleri Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önce duyurduğu takvim doğrultusunda, yaklaşık 17,7 milyon emeklinin hesaplarına paralar yatırılmaya başlandı. 17 Mayıs itibarıyla başlayan bu yoğun ödeme süreci, hak sahiplerinin tahsis numaralarına göre kademeli olarak 22 Mayıs'a kadar kesintisiz devam edecek.

Süreçte en büyük paya sahip olan SSK emeklileri, paralarını normal maaş alma günlerine göre farklı tarihlerde çekebilecek. Maaş günleri ayın 17'si ile 22'si arasına denk gelen SSK'lılar, hem aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini her zamanki günlerinde hesaplarında görecekler. Buna karşın, normal şartlarda maaşlarını 23 veya 24 Mayıs'ta alan kişilere 21 Mayıs günü, 25 veya 26 Mayıs'ta alanlara ise 22 Mayıs günü toplu ödeme gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında olan esnaf ve çiftçi emeklileri için de benzer bir kademeli geçiş planı uygulanıyor. Normal aylık ödeme dönemi ayın 25'i ve 26'sı olan Bağ-Kur'lular, ikramiyelerine 21 Mayıs tarihinde kavuşacak. Cüzdanlarını rahatlatacak bu ödemeyi ayın 27'si ve 28'inde bekleyen hak sahiplerinin hesaplarına ise paraları 22 Mayıs günü aktarılmış olacak.

Bayram desteğinden yalnızca standart emekliler değil, çok geniş bir kitle yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık, malullük ya da vazife malullüğü aylığı alanların yanı sıra dul ve yetim maaşı bağlanan hak sahipleri ile sürekli iş göremezlik geliri elde edenler de bu ödemeden faydalanıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, ülkeyi gururlandıran şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile onların yasal varisleri de bayram öncesi bu nakdi destekten tam olarak yararlanabilecek.