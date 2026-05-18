Kurban Bayramı Tatili Öncesi Emekli Bayram İkramiyesi ve Maaş Ödemeleri Başladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.05.2026 - 09:55

Türkiye genelindeki 17 milyondan fazla emekli için Kurban Bayramı ikramiyesi ve maaş ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği yeni takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları tahsis numaralarının son hanesine göre ödemelerini 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında cebine koyacak.

Ülke genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme maratonu resmen start aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önce duyurduğu takvim doğrultusunda, yaklaşık 17,7 milyon emeklinin hesaplarına paralar yatırılmaya başlandı. 17 Mayıs itibarıyla başlayan bu yoğun ödeme süreci, hak sahiplerinin tahsis numaralarına göre kademeli olarak 22 Mayıs'a kadar kesintisiz devam edecek.

Süreçte en büyük paya sahip olan SSK emeklileri, paralarını normal maaş alma günlerine göre farklı tarihlerde çekebilecek. Maaş günleri ayın 17'si ile 22'si arasına denk gelen SSK'lılar, hem aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini her zamanki günlerinde hesaplarında görecekler. Buna karşın, normal şartlarda maaşlarını 23 veya 24 Mayıs'ta alan kişilere 21 Mayıs günü, 25 veya 26 Mayıs'ta alanlara ise 22 Mayıs günü toplu ödeme gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında olan esnaf ve çiftçi emeklileri için de benzer bir kademeli geçiş planı uygulanıyor. Normal aylık ödeme dönemi ayın 25'i ve 26'sı olan Bağ-Kur'lular, ikramiyelerine 21 Mayıs tarihinde kavuşacak. Cüzdanlarını rahatlatacak bu ödemeyi ayın 27'si ve 28'inde bekleyen hak sahiplerinin hesaplarına ise paraları 22 Mayıs günü aktarılmış olacak.

Bayram desteğinden yalnızca standart emekliler değil, çok geniş bir kitle yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlılık, malullük ya da vazife malullüğü aylığı alanların yanı sıra dul ve yetim maaşı bağlanan hak sahipleri ile sürekli iş göremezlik geliri elde edenler de bu ödemeden faydalanıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, ülkeyi gururlandıran şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile onların yasal varisleri de bayram öncesi bu nakdi destekten tam olarak yararlanabilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
