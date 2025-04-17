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Rasim Ozan Kütahyalı Kimdir, Kaç Yaşında? Rasim Ozan Kütahyalı Neden Gözaltına Alındı?

Rasim Ozan Kütahyalı Kimdir, Kaç Yaşında? Rasim Ozan Kütahyalı Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 11:44

Rasim Ozan Kütahyalı köşe yazarı ve televziyon yorumcusudur. Bugüne kadar pek çok programda gördüğümüz Kütahyalı, gündeme dair yorumlarıyla tanınmıştır. Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz/Derin Futbol programında yorumculuk yapmıştır. Hakkında verilen gözaltı kararı sonrası ise Kütahyalı'nın yaşamı ve mesleği merak konusu olmuştur.

Peki Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı?

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Rasim Ozan Kütahyalı Kimdir?

rasim ozan kütahyalı kimdir

Rasim Ozan Kütahyalı, Türk köşe yazarı ve futbol yorumcusudur. Güneş gazetesinde köşe yazıları yazmıştır. Aynı zamanda Beyaz/Derin Futbol'da yorumculuk yapmıştır. Kütahyalı, özellikle gündeme dair yaptığı yorumlarla tanınmış bir isimdir.

Rasim Ozan Kütahyalı Kaç Yaşında?

1981 yılında doğan Rasim Ozan Kütahyalı, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Rasim Ozan Kütahyalı Nereli?

Rasim Ozan Kütahyalı İzmirlidir.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kariyer Başlangıcı

rasim ozan kütahyalı yorumcu

Rasim Ozan Kütahyalı, 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf'ta köşe yazarlığına başladı. Daha sonra Takvim ve Sabah'ta yazarlık yaptı. Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programında yorumculuk yaptı. Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında siyaset ve futbol yorumculuğu gerçekleştirdi.

Sinan Çetin'in firması olan Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Daha sonra Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu.

CNN Türk'te yayın danışmanı olarak görev aldı. Ardından Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eğitimi 

Rasim Ozan Kütahyalı, 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı fakat yarım bıraktı.

Rasim Ozan Kütahyalı Özel Hayatı

Rasim Ozan Kütahyalı, Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evlendi. Bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Kütahyalı ve Alçı, 2023 yılında boşandı.

Rasim Ozan Kütahyalı Neden Gözaltına Alındı?

Rasim Ozan Kütahyalı Neden Gözaltına Alındı?

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından 'CHP'ye Kayyum atanacak' paylaşımında bulunmuştu. Kütahyalı hakkında bu paylaşımı sonrasında soruşturma başlatıldı ve ünlü isim gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı;

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasına neden olan paylaşımı;
twitter.com
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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