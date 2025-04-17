Rasim Ozan Kütahyalı Kimdir, Kaç Yaşında? Rasim Ozan Kütahyalı Neden Gözaltına Alındı?

Rasim Ozan Kütahyalı, 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf'ta köşe yazarlığına başladı. Daha sonra Takvim ve Sabah'ta yazarlık yaptı. Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programında yorumculuk yaptı. Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında siyaset ve futbol yorumculuğu gerçekleştirdi.

Sinan Çetin'in firması olan Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Daha sonra Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu.

CNN Türk'te yayın danışmanı olarak görev aldı. Ardından Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Eğitimi

Rasim Ozan Kütahyalı, 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı fakat yarım bıraktı.

Rasim Ozan Kütahyalı Özel Hayatı

Rasim Ozan Kütahyalı, Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evlendi. Bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Kütahyalı ve Alçı, 2023 yılında boşandı.