18 – 24 Mayıs İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: 19 Mayıs Etkinlikleri Nerede? Bu Hafta Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 09:50

İstanbul’da baharın enerjisi ve bayram coşkusu etkinlik takvimlerine de yansıyor! Havaların iyice ısındığı bugünlerde açık havada ya da büyük sahnelerde birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor. 18 – 24 Mayıs 2026 haftasında şehrin her iki yakasında da, özellikle 19 Mayıs etkinlikleri ile kutlama ruhu canlanıyor. Siz de 'Bu hafta çocuklarla nereye gidilir?' sorusuna yanıt arıyorsanız; Kadıköy’den Beşiktaş’a, Mall of İstanbul’dan Tersane İstanbul’a kadar uzanan eğlenerek öğrenme rotamızda bolca eğlenceye hazır olun.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? İstanbul'da en eğlenceli 19 Mayıs etkinlikleri nerelerde düzenleniyor? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Hangi çocuk oyunları sahneleniyor? 18 – 24 Mayıs haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? 

Uyarı: Etkinlik planlarınızı yaparken kontenjan durumunu kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden erkenden temin etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında sahnelenecek çocuk tiyatroları: 

18 – 24 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 24 Mayıs – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Duru Tiyatro Watergarden

  • 24 Mayıs – Şirinler Kayıp Reçete – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Sihirli Kütüphane – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 24 Mayıs – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi

18 – 24 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 19 Mayıs – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 23 Mayıs – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 23 Mayıs – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için eğlence ve macera dolu rotalar sunuyor. 18 – 24 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek filmler şöyle:

- Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi

Konusu: Sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai'nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor ve macera başlıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Sevimli karakterler Kehribar ve Boncuk'un, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir robotun peşine düşmesini konu alıyor. Çocuklara arkadaşlık, yardımlaşma ve keşif duygusunu aşılayan eğlenceli bir yerli yapım.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor. Dilekleri gerçekleştiren sihirli bir ağaç ve sincaba dönüşmüş bir oduncunun yardımıyla Külkedisi, istemediği bir kraliyet düğününden kaçarak kendi kaderini çizmeye çalışıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden, kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için haftanın öne çıkan diğer alternatifleri ise şöyle:

- Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sihirli Annem evreni, yepyeni bir hikâyeyle sinema salonlarına geri dönüyor. Periler aleminde açılan okulda Dudu, Betüş, Perihan ve Pakize yeni nesil perileri eğitmeye başlarken, okulda aniden ortaya çıkan gizemli olaylar işleri karıştırıyor. Hem nostalji yaşamak hem de eğlenceli bir macera izlemek isteyen aileler için harika bir seçenek.

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Ustoppelig

Konusu: İnsan vücudunun gizemli ve bir o kadar da eğlenceli iç dünyasında geçen sıra dışı bir macerayı konu alıyor. Bir kaya hücresinin merkezine doğru yapılan bu heyecan dolu yolculuk, renkli atmosferi ve dinamik hikâyesiyle çocukların ilgisini çekiyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

18 – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikaller bulunuyor. Klasik sanatlar ile çocuklarını tanıştırmak isteyenler için haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

18 – 24 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 19 Mayıs – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 23 Mayıs – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 24 Mayıs – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

18 – 24 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 19 Mayıs – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Mall of Istanbul MOI Sahne

  • 19 Mayıs – Ters Yüz Sevimli Duygular – Torium Sahne

  • 19 Mayıs – Afacan Kardeşler Müzikali – Torium Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sihir, illüzyon, dans partileri ve sirkler ile dolu. İşte 18 – 24 Mayıs'ta İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

18 – 24 Mayıs Sirk ve Sahne Gösterileri: 

  • 21 Mayıs 20.30 – OVO – Cirque Du Soleil – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 

  • 22 Mayıs 16.30 / 20.30 – OVO – Cirque Du Soleil – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 

  • 23 Mayıs 12.30 / 16.30 / 20.30 – OVO – Cirque Du Soleil – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 

  • 24 Mayıs 15.30 / 19.30 – OVO – Cirque Du Soleil – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 

18 – 24 Mayıs İstanbul Opera ve Baleleri: 

  • 23 Mayıs 12.00 / 14.00 – Kuğu Gölü Çocuk Balesi – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul’un her iki yakasında, çocukların hem el becerilerini geliştireceği hem de ebeveynleriyle bağ kurabileceği harika bir atölye takvimi oluştu. İnternet sitelerinden ve güncel takvimlerden derlediğimiz bilgilere göre; 19 Mayıs coşkusunun da dahil olduğu 18 – 24 Mayıs 2026 haftasının güncel çocuk atölyeleri rehberi şöyle:

18 – 24 Mayıs'ta Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta Haliç’in tarih kokan atmosferinden AKM'nin sanat dolu salonlarına kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Üstelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatan özel etkinlikler de minikleri bekliyor:

  • 19 Mayıs Bilim ve Spor Şenliği - MindClub İstanbul: 19 Mayıs coşkusunu hem bilimle hem de fiziksel aktivitelerle kutlamak isteyen çocuklar için harika bir şenlik. Eğlenceli bilimsel atölyeler ve spor parkurları ile bayram ruhu enerjik bir şekilde yaşanıyor. 

Yaş Grubu: 2–8 Yaş 

Gün/Saat: 19 Mayıs 2026 Salı, Gün Boyu

  • Güneş Sistemine Yolculuk - Rahmi M. Koç Müzesi: Gezegenlerin büyülü dünyasına hoş geldiniz! Bu atölyede çocuklar gezegenleri sadece öğrenmekle kalmıyor, onları boyutlarına göre sıralıyor ve bir “güneş sistemi” maketine dönüştürüyor! Renkli kürelerle boyayarak hazırladıkları bu sistem sayesinde hem astronomiyle tanışıyor hem de evrenin büyüklüğünü kavrıyorlar.

Yaş Grubu: 8–10 Yaş

Gün/Saat: 23 Mayıs 2026 Cumartesi, 14.00

  • Resim ve Drama Atölyesi: Karalamanın Sanat Yolculuğu - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Oyuncu Gamze Dar eşliğinde gerçekleşen bu atölyede çocuklar, önce ellerindeki kalemlerle gözleri kapalıyken hissettiklerini kağıda döküyor. Ardından bu soyut karalamalardan yola çıkarak kendi hikayelerini ve karakterlerini yaratıcı drama ile sahneliyorlar. Sanatın ve oyunun iç içe geçtiği çok yönlü bir gelişim atölyesi.

Yaş Grubu: 4–9 Yaş

Gün/Saat: 24 Mayıs 2026 Pazar, 15.00

18 – 24 Mayıs'ta Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta sonu, sanatın ve dansın iç içe geçtiği, çocukların enerjilerini en verimli şekilde atabileceği etkinlikler ön planda:

  • Zumba Kids Party - Akasya AVMHarekete geçme vakti! Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan koreografiler ve popüler şarkılar eşliğinde dans ederek hem spor yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Koordinasyon ve denge becerilerini geliştiren bu parti, tam bir enerji deposu!

Yaş Grubu: 2+ Yaş

Gün/Saat: 19 Mayıs 2026 Salı, 13.00

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

18 – 24 Mayıs haftası, baharın tüm renklerini sergilediği, çocukların enerjisinin sokaklara ve parklara taştığı harika bir dönem. Bu haftaya özel, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirecek, doğayla iç içe ve yeni ufuklar açacak yepyeni bir rota hazırladık:

Zaman Yolculuğu: Eğlenceli ve Tematik Müze Rotaları

İstanbul'un farklı yüzlerini ve ilgi çekici koleksiyonlarını çocuklara sevdirecek yepyeni duraklar:

Bu Hafta Neden Gitmeli? Bahar enerjisine tatlı bir mola vermek ve kokusuyla baş döndüren bir atmosferde kaybolmak için en doğru zaman.

Çocuklar İçin: Masal kahramanlarından tarihi şahsiyetlere, köylerden anıtlara kadar her şeyin çikolatadan yapıldığı bu müze, çocukların favorisi. Çikolata şelalesi ise minikler için tam bir görsel şölen sunuyor.

  • 2. İstanbul Havacılık Müzesi (Yeşilköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yeşilköy sahilinin bahar esintisini arkanıza alıp, devasa uçakların gölgesinde açık havanın tadını çıkarmak için ideal bir rota.

Çocuklar İçin: Gerçek savaş uçaklarını, nakliye helikopterlerini ve devasa radarları yakından görmek, havacılık tarihini keşfetmek minik pilotların hayallerini süsleyecek.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Eğlence Alanları

Bu hafta çocukları sadece izleyici olmaktan çıkarıp, oyunun ve deneyimin merkezine alıyoruz:

  • 1. KidZania (Akasya AVM): Çocukların tamamen kendi boyutlarında inşa edilmiş bir şehirde yetişkinlerin dünyasına adım attığı, kendi mesleklerini seçip çalışarak eğlendiği devasa bir merkez.

İpucu: İtfaiyeci olup yangın söndürmek, aşçı olup kendi pizzalarını yapmak veya pilot koltuğuna oturmak bu haftanın en unutulmaz anısı olabilir.

  • 2. Hupalupa (Metropol İstanbul): Ekstrem spor parkurlarından devasa trambolinlere kadar enerjiyi zirveye taşıyan bir kapalı macera alanı. Teknolojik çarpışan arabalar ve etkileşimli oyun istasyonları ile fiziksel aktiviteyi eğlenceyle birleştiriyor.

Baharın Kalbinde: Doğa ve Keşif

Betonlardan uzaklaşıp toprağa ve yeşile dokunmak isteyen aileler için nefes aldıran alternatifler:

  • 1. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir): Otoyolların kesişim noktasında gizli, sürprizlerle dolu bir vaha.

Çocuklar İçin: Bitki labirentinde yön bulmaya çalışmak, nilüfer havuzlarındaki kurbağaları izlemek ve 'Çocuk Keşif Bahçesi'nde toprağa dokunmak doğa ile bağ kurmalarını sağlayacak harika bir hafta sonu aktivitesi.

  • 2. Kemerburgaz Kent Ormanı: İstanbul'un akciğerlerinde devasa bir macera! Ahşap oyun alanları, yürüyüş parkurları ve geniş çim alanlarıyla çocukların özgürce koşturabileceği bir rota.

İpucu: Havalar güzelleşmişken yanınıza bisiklet, scooter veya paten almayı unutmayın; ormanın uzun yolları tekerlekli eğlenceler için biçilmiş kaftan!

19 Mayıs'a Özel: Gençler İçin Ücretsiz Müzeler!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu İstanbul'da kültür ve tarihle taçlanıyor! İBB Kültür A.Ş., gençlerin bu anlamlı günü sanatla iç içe geçirmesi için bünyesindeki en popüler müzelerin kapılarını ücretsiz açıyor.

Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek Müzeler:

  • Şerefiye Sarnıcı (Tarihin ve suyun büyüleyici buluşması)

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi (İstanbul'un fethini 3D ses ve görüntülerle yaşamak için)

  • Miniatürk (Tüm Türkiye'yi bir günde gezmek isteyenlere!)

  • İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi (Sanatın ve teknolojinin sınırlarını zorlayanlar için)

Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

  • Tarih: 19 Mayıs 2026 Salı

  • Yaş Grubu: 15 – 25 yaş arası T.C. vatandaşı gençler.

  • Giriş Şartı: Kampanyadan faydalanmak çok kolay! Müzeye giriş sırasında Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturacağınız özel QR kodunu ve T.C. Kimlik kartınızı yetkililere göstermeniz yeterli.

İstanbul'da 19 Mayıs Etkinlikleri: Ücretsiz 19 Mayıs Konseri Nerede?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu İstanbul'un dört bir yanını sarıyor! Meydanlarda, parklarda ve hatta Boğaz sularında gerçekleşecek ücretsiz konserler, spor turnuvaları ve gençlik festivalleri ile bayram ruhunu doyasıya yaşayabilirsiniz. İşte birbirinden renkli o etkinlikler:

Ücretsiz Gençlik Konserleri

  • İBB Maltepe Etkinlik Alanı - 19 Mayıs Gençlik Konserleri: İstanbul'un en büyük bayram kutlamalarından birine sahne olacak dev etkinlik!

17.00 Kapı Açılışı ve DJ Performansı

18.00 Baran Mengüç

19.15 Bedük

21.00 Zeynep Bastık

  • Bahçelievler Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri (Milli Egemenlik Parkı): Gençliğin enerjisi rap müzikle buluşuyor.

20.00 Eypio Konseri

  • Küçükçekmece Belediyesi 19 Mayıs Kutlaması (Fevzi Çakmak Meydanı): Bayram akşamını sevilen isimlerin dinletisiyle renklendiren keyifli bir sahne.

20.00 Samida Konseri

  • Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Özel Konseri (Yeldeğirmeni Sanat): 19 Mayıs ruhunu yansıtan nostaljik eserler ve marşlar eşliğinde duygu dolu bir akşam. (Dikkat: Bu etkinlik 18 Mayıs Pazartesi gerçekleşiyor.)

20.00 Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Korosu & Orkestrası

  • Bakırköy Belediyesi (Cumhuriyet Meydanı): Gençlik yürüyüşünün ardından coşku, meydanda müzikle taçlanıyor.

20.00 Grup Diderba Konseri

Festivaller, Sokağa Taşan Müzik ve Dans Gösterileri

  • İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti Gençlik Festivali: Gün boyu sürecek spor parkurları ve sahne performanslarıyla dinamik bir festival.

14.00 Jonglör Gösterileri ve Kortej Yürüyüşü

14.30 İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu

15.15 M Lisa (Canlı Müzik)

  • İBB İstanbul Kitapçısı Kabataş Şubesi: Sahil havasında, cazdan swing ritimlerine uzanan bir müzik ziyafeti.

17.00 - 19.00: Twio, Swing/Lindy Hop Dans Gösterileri, Derin Yeğin & Umut İçigen Duo ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu

  • İBB Şehir Hatları Adalar – Kadıköy – Kabataş Vapuru: İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde deniz ve çok sesli müziğin buluşması.

16.20 İTÜ Acapella Performansı

Spor, Kortej ve İlham Veren Söyleşiler

  • 19 Mayıs Bisiklet Turu (Kadıköy): 19 Mayıs Salı saat 11.00’de Kalamış Spor Merkezi’nden başlayarak Bağdat Caddesi rotasını takip eden coşkulu bir bisiklet korteji.

  • İBB Spor Etkinlikleri (16 - 19 Mayıs): Koşu, bisiklet, kaykay, masa tenisi gibi bireysel sporların yanı sıra; plaj voleybolu, minyatür kale futbol ve padel gibi takım sporlarıyla dolu turnuvalar.

  • Bakırköy Belediyesi 2 Günlük Gençlik Şenliği:

18 Mayıs Pazartesi: Gün boyu futbol, voleybol, tenis turnuvaları ve 15.00'te Doğancan'la 'Genç Kafa' (Z Kuşağının Gelecek Planı) söyleşisi.

19 Mayıs Salı: 10.30'da başlayan plaj voleybolu ve 3x3 basketbol turnuvaları, 15.00'te renkli dans gösterileri (Karadeniz, Kafkas, Latin, Zeybek) ve 18.30'da Ebuzziya Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na Gençlik Yürüyüşü.

  • İBB İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi (Söyleşi): Cumhuriyetin mirasını konuşmak için anlamlı bir buluşma.

15.00 Yasemin Sungur ile “Atatürk’ten Sana – Gençliğe Hitabe’nin İzinde”

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
