article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
18 – 24 Mayıs Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki 19 Mayıs Etkinlikleri ve En Güzel Konserler

18 – 24 Mayıs Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki 19 Mayıs Etkinlikleri ve En Güzel Konserler

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 12:22

Giderek ısınan havalar ve gençlik bayramı coşkusuyla 18 – 24 Mayıs 2026 haftasında Türkiye’nin dört bir yanında müzik sesleri yükseliyor! Özellikle coşkulu 19 Mayıs etkinlikleri ile Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Eskişehir'e kadar tüm büyük şehirlerde eğlence doruğa çıkıyor. Senfonik projeler, rock tınıları, rap müziğin hitleri, alternatif sahnelerin yıldızları ve konsept partiler eşliğinde müzik dolu bir haftaya hazır olun.

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 18 – 24 Mayıs'ta Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? En iyi 19 Mayıs etkinlikleri nerede? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Bu akşam nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da bahar ritmi hız kesmeden devam ediyor! 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında başkenti etkisi altına alacak konser, festival ve sahne etkinliklerini, 19 Mayıs'a özel programlarla birlikte türlerine göre derledik:

Ankara'da 19 Mayıs Konserleri:

  • Candle Experience - Congresium Ankara: 19 Mayıs Salı saat 20.00'de Congresium Ankara'da yüzlerce mumun ışığında büyüleyici ve romantik bir klasik müzik deneyimi yaşatıyor.

  • Greyshake KARAOKE: 19 Mayıs Salı saat 20.00'de Greyshake and Grey Sahne Comedy Club'da yıldızın siz olacağınız profesyonel bir karaoke ve yarışma heyecanı sunuyor.

  • Emre Barut & Rock'n Besk: 19 Mayıs Salı saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da rock ve arabesk ezgilerini harmanladığı enerjik performansıyla sahnede.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Mustafa Keser: 21 Mayıs Perşembe saat 20.00'de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da dillerden düşmeyen klasikleşmiş eserleri ve kendine has üslubuyla müzikseverlerle buluşuyor.

  • Sancak: 21 Mayıs Perşembe saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da duygu yüklü şarkılarını başkentli sevenleri için seslendiriyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 22 Mayıs Cuma saat 20.00'de Günay Restaurant Ankara'da efsaneleşen fantezi müzik şarkılarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti çekiyor.

  • Kalben: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da içten vokali ve sevilen akustik tınılarıyla kalplere dokunuyor.

  • Koray Avcı: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da dertli ve neşeli ezgileri bir araya getirdiği sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Birsen Tezer: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da büyüleyici sesi ve caz esintili şarkılarıyla başkentlileri mest ediyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri

  • Od Band: 18 Mayıs Pazartesi saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta haftaya sağlam rock ritimleriyle iddialı bir giriş yapıyor.

  • Şifa: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da sevilen repertuvarıyla rock tutkunlarının kulaklarının pasını siliyor.

  • RUT - A Tribute to Radiohead: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta efsanevi grubun şarkılarıyla nostaljik ve alternatif bir atmosfer yaratıyor.

  • Turkish Rock Revival Concerts by Melike Özdemir: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da Türkçe rock'ın altın çağını yeniden sahneye taşıyor.

  • Koray Candemir: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da 'Kendine Uzak' albüm lansman konseriyle yepyeni şarkılarını ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri

  • Maymun Collective: 18 Mayıs Pazartesi saat 21.30'da Holly Stone Performance Hall Ankara'da caz ve alternatif seslerin benzersiz füzyonunu sahneye taşıyor.

  • Blue Lagoon: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da synth pop ve alternatif ritimlerle eğlenceli bir gece vadediyor.

  • Oh Voyage & Kahadır Bartal: 21 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Kulüp Müjgan'da elektronik ve etnik tınıları ustaca harmanlıyor.

  • Islandman: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta saykedelik gitar riffleri ve şamanik ritimlerle büyüleyici bir performansa imza atıyor.

  • Colorificio Mario: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de Kulüp Müjgan'da sınırları zorlayan alternatif ritimlerle sahnede.

  • Min Taka: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Kulüp Müjgan'da alternatif müziğin taze seslerinden biri olarak dinleyiciyle buluşuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri

  • Kayra: 18 Mayıs Pazartesi saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da güçlü lirikleri ve kendine has stiliyle Türkçe rap rüzgarı estiriyor.

  • Hidra: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da sivri dilli sözleri ve enerjik performansıyla mekanı sallıyor.

  • Poizi: 20 Mayıs Çarşamba saat 23.00'te Three Ankara'da rap dünyasının yükselen ritimlerini sahneye taşıyor.

  • Baneva: 21 Mayıs Perşembe saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da yeni nesil hiphop kültürünü başarıyla yansıtıyor.

  • Bedo: 21 Mayıs Perşembe saat 22.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta melankolik ve iddialı rap parçalarını seslendiriyor. 

  • Lil Zey: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da özgün tarzı ve tavrıyla rap müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

  • Velet: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta haftayı iddialı bir hiphop performansıyla kapatıyor.

Ankara'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri

  • HI[GH] SUMMER: 18 Mayıs Pazartesi saat 19.00'da Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara'da yazın gelişini keyifli setlerle müjdeliyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Açıkhava DJ Performans: 18 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Bergüzar Konağı'nda yaza merhaba derken geçmişe keyifli bir yolculuk yaptırıyor.

  • 2016 Hits: 18 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da yakın geçmişin en sevilen şarkılarıyla eğlence vadediyor.

  • Kerimcan Durmaz: 18 Mayıs Pazartesi günü saat 23.00'te Avalon Ankara'da bitmek bilmeyen enerjisi ve popüler setleriyle dans pistini ateşliyor.

  • Küba Gecesi: 20 Mayıs Çarşamba günü Lola Kitchen and Bar'da Latin rüzgarları ve egzotik tınılarla eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 22 Mayıs Cuma saat 20.00'de 6:45 KK Ankara'da herkesin hep bir ağızdan eşlik edeceği nostaljik şarkılarla coşturuyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 22 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da milenyum çağının hit parçalarıyla nostalji fırtınası estiriyor.

  • 90'lar Türkçe Pop Partisi: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta unutulmaz bir retro eğlence sunuyor.

  • Türkçe Pop Partisi: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da kesintisiz dans için setin başına geçiliyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Route Ankara Sahnesi'nde dönemin popüler Avrupa hitleriyle doya doya eğlendiriyor.

  • 3HZ: 23 Mayıs Cumartesi saat 23.00'te Pixel'de derin ve karanlık elektronik müzik setleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettiriyor.

Ankara'da Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri

  • Kadınlar Matinesi: Girls Night: 22 Mayıs Cuma günü Altı Üstü Bar'da kadınlara özel talk show, oyunlar ve 90'lar/2000'ler Türkçe pop eşliğinde bol kahkahalı bir gece başlatıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de bahar coşkusu hız kesmeden devam ediyor! 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında şehri etkisi altına alacak konser, festival ve sahne etkinliklerini, 19 Mayıs'a özel programlarla birlikte türlerine göre derledik:

İzmir'de 19 Mayıs Konserleri ve Etkinlikleri

  • Late Night 90's: 19 Mayıs Salı saat 19.00'da İzmir Marriott Hotel'de 90'lar ruhunu canlandıran müziklerle geceyi başlatıyor.

  • İl Gusto Italiano: 19 Mayıs Salı saat 19.30'da Gili Ege Perla'da lezzet ve müziği İtalyan konseptiyle buluşturuyor.

  • RattleSnake: 19 Mayıs Salı saat 21.00'de Rene Lokal'de blues tutkunlarına canlı ve enerjik bir performans sergiliyor.

  • Sovyet Eğlencesi Gecesi: 19 Mayıs Salı saat 17.00'de Freed'de bir dönemden bugüne uzanan nostaljik bir kutlama sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • 45'lik Plak Şarkıları - Teyfik Rodos & Seyyal Taner: 18 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda unutulmaz plak şarkılarıyla dinleyenleri geçmişe götürüyor.

  • Onurr: 18 Mayıs Pazartesi saat 22.30'da Skaff PSM Alsancak'ta 'Methiyeler' konseriyle taze bir pop rüzgarı estiriyor.

  • Yıldız Tilbe: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dillerden düşmeyen şarkılarını dev bir koro eşliğinde söylüyor.

  • Dicle Olcay: 20 Mayıs Çarşamba saat 23.30'da Mizu İzmir'de enerjik repertuvarıyla eğlenceyi doruğa taşıyor.

  • Rober Hatemo: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Mumlu Meyhane'de fantezi ve pop müziğin sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • Sıla: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da İzmir Arena'da büyüleyici sesi ve hit parçalarıyla unutulmaz bir açık hava deneyimi sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri

  • Aforoz: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.30'da 6:45 KK Bornova'da sert ritimleri ve güçlü sahnesiyle rock severleri coşturuyor. 

  • Demir Demirkan: 21 Mayıs Perşembe saat 21.30'da Tato Bar'da 20. yıl özel konserleri kapsamında efsanevi rock şarkılarına hayat veriyor.

  • Nirvana Unplugged Tribute by Direc-t: 21 Mayıs Perşembe saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'da grunge efsanesinin ruhunu akustik tınılarla yaşatıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri

  • Ankara Echoes: 18 Mayıs Pazartesi saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'da alternatif müzik tınılarıyla sahne alıyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 20 Mayıs Çarşamba günü Gili Ege Perla'da naif sesler ve dingin ritimlerle dinlendirici bir akşam sunuyor.

  • Aras Arslan x Nötr: 21 Mayıs Perşembe saat 21.30'da 6:45 KK Bornova'da alternatif sahnenin yeni renklerini sergiliyor.

  • Dolu Kadehi Ters Tut: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de İzmir Arena'da coşkulu kitlelerle birlikte en sevilen şarkılarını dev bir koro halinde söylüyor.

  • Flört Akustik: 22 Mayıs Cuma saat 21.30'da 6:45 KK Bornova'da kültleşmiş şarkılarını samimi bir akustik setle yorumluyor.

  • Maymun Collective: 22 Mayıs Cuma saat 21.30'da Skaff PSM Alsancak'ta caz ve alternatif füzyonuyla müzikseverleri bekliyor.

  • Mashroom: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Rene Lokal'de eğlenceli ve hareketli bir sahne performansı sergiliyor.

  • Sanki: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Albion Alsancak'ta indie ritimlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da 6:45 KK Bornova'da özgün tarzı ve güçlü vokaliyle sahnede devleşiyor.

  • Colorificio Mario: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de 6:45 KK Bornova'da haftanın kapanışını enerjik alternatif ritimlerle yapıyor.

İzmir'de Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri

  • baiLATIN Party: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de Cliff Venue'de Latin ezgileriyle dolu kıpır kıpır bir dans gecesi vadediyor.

  • Kızlar Gecesi: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da kadınlara özel sınırsız eğlenceli bir parti düzenliyor.

  • Doksanlar Diskosu: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de dans gösterileri ve perküsyonla 90'lar fırtınası estiriyor.

  • DJ Samet Kurtuluş - Balkan Party: 22 Mayıs Cuma saat 23.00'te Ooze Venue'de Balkan ezgileriyle durmaksızın dans ettiriyor.

  • Oldies'n Goldies Forever Young Party: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Skaff PSM Alsancak'ta nostaljik hitlerle zaman yolculuğuna çıkarıyor.

  • Pop Alaturka: 90'lar & 2000'ler Partisi: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Cliff Venue'de geçmişin en güzel pop parçalarını çalıyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da SoldOut Performance Hall'da unutulmaz Türkçe hitlerle geceyi ısıtıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri

  • Chopstick Night: 21 Mayıs Perşembe günü Gili Ege Perla'da uzak doğu mutfağı ve müziği harmanlayan özel bir konsept sunuyor.

  • Influencer Hour | Kali Beach Season Opening: 22 Mayıs Cuma saat 11.00'de Kali Beach Alaçatı'da yaza iddialı ve eğlenceli bir merhaba diyor.

  • Artı Fest: 23 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda dev kadrosuyla bahar coşkusunu zirveye taşıyan bir festival deneyimi yaşatıyor.

  • Support Your Local Artist – Fresh Sounds: 23 Mayıs Cumartesi saat 17.00'de Datdadadat'ta yerel sanatçıları destekleyen 1. yıla özel kutlamasını gerçekleştiriyor.

  • Manifest: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de İzmir Kültürpark Zeytin Sahne'de müzik ve şovu birleştiren görkemli bir etkinliğe imza atıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Senfonik, Klasik & Dünya Müzikleri

  • Jazz Night: 18 Mayıs Pazartesi saat 20.30'da Dorian Sanat Akademi'de cazın seçkin tınılarıyla ruhu dinlendiriyor.

  • TurkodiRoma: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'da kültürel ezgilerin harmonisiyle büyüleyici bir konser vadediyor.

  • Akustik Karadeniz Dinletisi: 22 Mayıs Cuma saat 20.30'da Bademler Sanat Köyü'nde Karadeniz'in hırçın ve duygusal melodilerini akustik olarak yorumluyor.

  • Candles and Echoes: 22 Mayıs Cuma saat 20.45'te Aziz Vukolos Kilisesi'nde tarihi doku içinde mum ışığında büyüleyici bir dinleti sergiliyor.

  • Komşiler: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Urladam Ağaçlı Sahne'de dünya müziklerinden esintiler taşıyan keyifli bir sahne performansı sunuyor.

  • Rebetiko Kordelio 'Yunan Yemekleri & Gecesi': 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Bademler Sanat Köyü'nde komşu yakanın kültürüyle lezzetli ve müzik dolu bir akşam yaşatıyor.

  • Candela Concert: 24 Mayıs Pazar saat 18.00 ve 20.30'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda mumların aydınlattığı eşsiz bir atmosferde klasik müzik ziyafeti çekiyor.

  • Hivron: 24 Mayıs Pazar saat 20.00'de İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde özgün müziğin sevilen sesini dinleyicilerle buluşturuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da da bahar ve müzik coşkusu tam gaz devam ediyor! İşte 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında şehri hareketlendirecek etkinlikler: 

Bursa'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Levent Yüksel: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda klasikleşmiş hitleriyle nostaljik, romantik ve unutulmaz bir akşam vadediyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri

  • Ogün Sanlısoy: 18 Mayıs Pazartesi saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da sert vokalleri ve yıllara meydan okuyan efsanevi rock parçalarıyla sahneyi sallıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif Pop / Akustik Konserleri

  • Can Ozan: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da duygusal şarkıları ve huzur veren tınılarıyla Bursalı dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Touche: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da enstrümantal coverları ve eğlenceli sahnesiyle alternatif bir müzik deneyimi sunuyor.

Bursa'da Bu Hafta Özgün Müzik & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Tekir: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da kendine has tarzıyla dertli, melankolik ve güçlü bir performans sergiliyor.

  • Gülden Karaböcek: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de BAOB Sahne'de 'Bir Arabesk Rüya' konseriyle arabesk müziğin altın çağından şarkılara yeniden hayat veriyor.

Bursa'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri

  • Kollektif Kabile Eğlence: 22 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Deli Kantin'de dans, oyun ve müziği bir araya getiren dinamik bir parti sunuyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da en sevilen pop hitleriyle dolu kesintisiz bir dans gecesi yaşatıyor.

  • Disko Disko Partizani: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Deli Kantin'de geçmişten günümüze hit şarkılarla dinleyicileri hep bir ağızdan eşlik etmeye ve doyasıya eğlenmeye davet ediyor.

  • SheVibe: 24 Mayıs Pazar saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da elektronik ritimlerle haftanın kapanışını yüksek enerjili bir setle yapıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri

  • Karaoke: 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de Deli Kantin'de jürili karaoke formatıyla mikrofonu elinize alıp sahnenin tozunu attırma fırsatı sunuyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de bahar ritmi ve gençlik enerjisi birleşiyor! 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında öğrenci şehrinin dinamik atmosferini yansıtacak konser, festival ve sahne etkinliklerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel etkinlikler: 

Eskişehir'de 19 Mayıs Konserleri ve Etkinlikleri

  • Eskişehir Athelas Gençlik Festivali: 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda (Nova Norda, Adamlar, Mary Jane, Güneş gibi isimlerle) gençlik ateşini ve bayram coşkusunu zirveye taşıyor.

  • MAYMUN COLLECTIVE: 19 Mayıs Salı saat 22.00'de Fermento'da caz ve alternatif tınıları harmanlayarak bayram akşamına harika bir renk katıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Mustafa Keser: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde dillerden düşmeyen Türk Sanat Müziği eserleri ve samimi sohbetiyle kulakların pasını siliyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rock & Blues Müzik Konserleri

  • Sahte Rakı & Yavuzcan ÇETİN: 21 Mayıs Perşembe saat 20.30'da Eskişehir F Stop Salon'da rock'n roll ve blues ritimleriyle dinleyicilere yüksek enerjili bir gece yaşatıyor.

  • Vega: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de yıllara meydan okuyan Türkçe rock klasikleriyle unutulmaz bir nostalji rüzgarı estiriyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri

  • Dilan Balkay: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de İzole'de trompeti ve naif sesiyle huzur dolu bir alternatif müzik deneyimi sunuyor.

  • Colorificio Mario: 21 Mayıs Perşembe saat 21.00'de İzole'de eğlenceli ve dinamik sahnesiyle alternatif ritimlerin nabzını tutuyor.

  • Min Taka: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de İzole'de özgün tarzı, vokali ve alternatif altyapılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

  • The Islandman: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de İzole'de şamanik ritimler ve elektronik tınıları birleştirdiği büyüleyici bir performansa imza atıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Pop & Rap (Nostalji) Konserleri

  • Ragga Oktay: 23 Mayıs Cumartesi saat 23.30'da Council'da 90'lar ve 2000'lerin o çok sevilen enerjisini, kendine has ragga vokalleriyle sahneye taşıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Festivalleri ve Özel Etkinlikleri

  • Karaoke Yarışması (Jürili): 22 Mayıs Cuma saat 20.30'da Hangover Karma'da kendi yeteneğini sergilemek isteyenlere eğlence, müzik ve rekabet dolu bir gece sunuyor.

  • Çalgını Al Gel: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Mahfil Sahne'de enstrümanını kapan herkesi ortak bir müzikal paylaşım çemberinde buluşturuyor.

  • Kahvaltı Konseri: 24 Mayıs Pazar günü saat 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta akustik canlı müzik eşliğinde, nefis bir serpme kahvaltıyla güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın