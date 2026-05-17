İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 18 – 24 Mayıs Konser Takvimi ve 19 Mayıs Etkinlikleri

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 12:22

Baharın coşkusu ve gençlik bayramının heyecanı İstanbul'u tüm sıcaklığıyla sarıyor! 18 – 24 Mayıs 2026 haftasında, hız kazanan açıkhava sahneleri, bayram ruhunu yaşatan 19 Mayıs etkinlikleri ve kesintisiz devam eden bahar festivalleri ile megakent müzik ziyafetine doyuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının sahne aldığı rengarenk konserlerle dolu dolu bir hafta İstanbulluları bekliyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu 19 Mayıs etkinlikleri nerede düzenleniyor? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Zorlu PSM, Jolly Joker, Babylon, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind ve Dorock XL gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Bengü Beker: 18 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Özcan Deniz: 20 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz bir deneyim sunuyor.

  • Ebru Yaşar: 22 Mayıs Cuma saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul'da güçlü sesiyle unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

  • Yalın: 22 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Volkswagen Arena sahnesinde 'Bir Büyülü Gece' konseptiyle romantik anlar yaşatıyor.

  • Simge: 22 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde enerjik bir performans sergiliyor.

  • Murat Dalkılıç: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da pop rüzgarı estiriyor.

  • Çelik: 22 Mayıs Cuma günü saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde efsaneleşmiş şarkılarıyla nostaljik bir gece yaşatıyor.

  • Gökhan Türkmen: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de JJ Arena'da duygu yüklü şarkılarını söylüyor.

  • Levent Yüksel: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde klasikleşmiş hitleriyle müzikseverleri bekliyor.

  • Bengü: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul'da dinleyicilerine unutulmaz bir akşam sunuyor.

  • Ayta Sözeri: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da samimi ve eğlenceli repertuvarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Aksan: 19 Mayıs Salı günü saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde rap severlerle buluşuyor.

  • Kastel HipHop Series | Şeref Sarıoğlu: 21 Mayıs Perşembe saat 22.00'de Kastel Flow'da hiphop ateşini yakıyor.

  • TEFO & Seko: 22 Mayıs Cuma saat 20.30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de ritmi yükseltiyor.

  • Motive: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de Frankhan'da yeni albümü 'PASAJ'ın lansman konseriyle sahnede.

  • Lil Zey: 22 Mayıs Cuma günü Dorock XL Kadıköy'de rap tutkunlarıyla bir araya geliyor.

  • No.1: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yüksek enerjisiyle sahne alıyor.

  • AGAB: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde kendine has stili ve güçlü lirikleriyle rap müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

  • Organize: 24 Mayıs Pazar saat 18.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da rap rüzgarı estiriyor.

  • Sansar Salvo: 24 Mayıs Pazar saat 19.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde yılların tecrübesiyle raplerini sıralıyor.

  • Bedo: 24 Mayıs Pazar saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Arem & Arman: 18 Mayıs Pazartesi saat 21.00'de Volkswagen Arena'da elektronik müziğin nabzını tutuyor.

  • Flow Series | Yankı: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde dans pistini hareketlendiriyor.

  • ELY OAKS + DJ HOTMAIL + IGGY BUNNY + EMIN VARDAR: 22 Mayıs Cuma saat 22.00'de Kastel'de sınırsız eğlence vadediyor.

  • MASSANO: 23 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da KüçükÇiftlik Park'ta 'SIMULATE' performansı ve dev prodüksiyonu ile elektronik ziyafeti sunuyor.

  • Sainte Vie (Live): 23 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Life Park (Forest Stage)'de Soundscape Pre-Party kapsamında seti devralıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de DJ kabininde eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • Chart Hits | Güven Akyol: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Kastel Flow'da sevilen hitlerle geceyi hareketlendiriyor.

  • Kastel MixTape | Bahadır Elik: 24 Mayıs Pazar saat 22.00'de Kastel Flow'da haftayı enerjik bir setle kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Demir Demirkan: 20 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde rock fırtınası estiriyor.

  • Batu Akdeniz: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de rock tutkunlarına güçlü bir performans sunuyor.

  • Adsız (Cem Karaca Tribute): 21 Mayıs Perşembe saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de Anadolu rock efsanesini anıyor.

  • Haluk Levent: 22 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde coşkulu ve samimi bir konser vadediyor.

  • Yeni Türkü: 22 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta dillerden düşmeyen klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyicilerini bekliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • Lalalar: 18 Mayıs Pazartesi saat 21.30'da Blind İstanbul'da saykedelik elektronik rock tınılarıyla izleyiciyi büyülüyor.

  • Min Taka & ARKADAŞ: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de Babylon'da alternatif sahnede parlıyor.

  • Kendimden Hallice: 21 Mayıs Perşembe saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta duygusal şarkılarıyla sahnede.

  • Son Feci Bisiklet: 22 Mayıs Cuma saat 19.00'da KüçükÇiftlik Park sahnesinde sevilen hitleriyle baharı müjdeliyor.

  • SONKİÜÇDÖRT: 22 Mayıs Cuma saat 20.30'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yepyeni bir müzik deneyimi sunuyor.

  • Büyük Ev Ablukada: 22 Mayıs Cuma saat 21.00'de JJ Arena'da kendine has tarzıyla çılgın bir performansa imza atıyor.

  • Güncel Gürsel Artıktay: 22 Mayıs Cuma saat 21.30'da Blind İstanbul'da alternatif sesleri arayanlar için çalıyor.

  • Dolapdere Big Gang: 22 Mayıs Cuma saat 21.30'da Babylon'da dünyaca ünlü şarkılara getirdiği özgün yorumlarla sahnede.

  • Jakuzi & Cheap Genes: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta synth-pop rüzgarları estiriyor.

  • Oh Voyage: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Roxy'de elektronik ve etnik sesleri harmanlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Los Amigos de Herman: 18 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Üç Horan Kilisesi'nde Latin cazın sıcak ritimlerini sunuyor.

  • Can Kazaz: 19 Mayıs Salı saat 21.00'de Blind İstanbul'da huzur veren sesiyle akustik bir akşam yaşatıyor.

  • Berk İçli & Melih Kıraç Improvisation: 21 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Öktem Aykut'ta doğaçlamanın sınırlarını zorluyor.

  • Cenk Erdoğan Trio ft. Duygu Soylu: 21 Mayıs Perşembe saat 21.30'da Blind İstanbul'da modern caz tınılarıyla ruhu dinlendiriyor.

  • Okan Reis: 22 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da Sanat Performance'ta sakin bir akustik gece vadediyor.

  • Maymun Collective: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da Moda Kayıkhane'de eşsiz müzikal füzyonuyla sahnede.

  • Anıl Şallıel x Fatih Erkoç & Selen Beytekin: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda dev caz kadrosuyla muhteşem bir müzik şöleni sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Nevzat Karakış & Burak Şeker: 20 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Öktem Aykut'ta dinleyenleri özgün bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

  • İmera: 20 Mayıs Çarşamba saat 21.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da Karadeniz ezgileriyle coşturuyor.

  • Burak Bulut: 20 Mayıs Çarşamba saat 22.00'de Villahall İstanbul'da arabesk pop ritimleriyle sahnede.

  • İncesaz: 21 Mayıs Perşembe saat 20.30'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de zarif tınılarıyla Türk müziğinin nadide örneklerini sunuyor.

  • Hozan Bawer: 22 Mayıs Cuma saat 20.00'de Torium Sahne'de halk müziği ezgilerini dile getiriyor.

  • Rubato: 22 Mayıs Cuma saat 23.00'te Sahne İstanbul'da dertli ve hisli yorumlarıyla geceyi aydınlatıyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde efsanevi şarkılarını yorumluyor.

  • Kubilay Karça: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da duygusal şarkılarıyla sahnede.

  • Özgür Alter: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te Sahne İstanbul'da arabesk rüzgarı estiriyor.

  • Ender Balkır: 24 Mayıs Pazar saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anadolu'nun türkülerini seslendiriyor.

  • Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu & Erdal Erzincan: 24 Mayıs Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda türkülerin usta isimlerini bir araya getiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Dejavu: 18 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy'de geçmişin hit şarkılarıyla coşturuyor.

  • DJ Mert Demir: 18 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da nostalji ateşini yakıyor.

  • Doksanlar Diskosu: 19 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de dans gösterileri ve perküsyon eşliğinde 90'lara götürüyor.

  • 90'lar Dans Gecesi: 22 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Sanat Performance'ta eski günlerin enerjisini canlandırıyor.

  • The Sisters: 22 Mayıs Cuma saat 21.30'da Moda Kayıkhane'de kesintisiz pop hitleriyle eğlendiriyor.

  • Kulüp Retro: 22 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da 2000'ler rüzgarı estiriyor.

  • Daddy-E & Dear Darling: 22 Mayıs Cuma günü saat 23.59'da Blind İstanbul'da 2000'lerin en hit şarkılarıyla sahnede.

  • Flashback: 23 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy'de doyasıya dans vadediyor.

  • Dj Fırat CANPOLAT: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de Mask Beach'te enerjiyi zirveye taşıyor.

  • The Sister's: 23 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'da Blind İstanbul'da 90'lar ruhunu yeniden canlandırıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Musicandle Concerts: 20 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Saint Antuan Kilisesi'nde mum ışığında büyüleyici bir atmosferde klasikleşmiş eserleri icra ediyor.

  • JAVADOFF: 20 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de kemanıyla dinleyenlerin ruhuna dokunuyor.

  • Musique de Salon: 20 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da Deniz Müzesi'nde flüt ve arpın naif uyumunu müzikseverlerle paylaşıyor.

  • Orphe Koro: 21 Mayıs Perşembe saat 20.30'da St Antuan Kilisesi'nin mistik akustiğinde çok sesli koro deneyimi yaşatıyor.

  • Candle Experience: 22 Mayıs Cuma saat 18.30'da Sveti Stefan Kilisesi'nde premium bir mum ışığı konseri sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri

  • Karaoke Gecesi: 18 Mayıs Pazartesi günü Cafe Theatre Koşuyolu'nda mikrofonu size bırakıyor.

  • Kız Neşesi Karaoke Party: 20 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Community Hub'da eğlence dolu anlar sunuyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de JJ Pub Kanyon'da canlı orkestra eşliğinde devleşme imkanı sunuyor.

  • Euro Party: 22 Mayıs Cuma saat 21.30'da Ayı Pub & Disko'da geçmişin popüler Avrupa hitleriyle coşturuyor.

  • Neşeli Gazino: 23 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu'nda gazino eğlencesini modern bir dokunuşla yaşatıyor.

  • Radyo Eksen Sezon Kapanış Partisi: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Babylon'da Radyo Eksen ekibiyle muhteşem bir kapanış sunuyor.

  • Hamilton Party: 23 Mayıs Cumartesi saat 21.30'da The Wall Kadıköy'de sıra dışı bir etkinlik vadediyor.

Elif ÇAMLIBEL
