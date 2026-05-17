Rasim Ozan Kütahyalı'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 12:06

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kütahyalı, sorgusunda, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dedi.

21 ilde operasyon düzenlendi: 2 milyar dolar hareketlilik tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında MASAK analizleri ve soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: "Suçlarla alakam yok."

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

Kütahyalı’nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği ifade edildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
