İslam Memiş Sevinçten Dört Döndürecek Yatırım Aracını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 11:44

Son yıllarda yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, altını adeta solladı. Güvenli liman, son aylarda durgun seyrini sürdürürken İslam Memiş’ten yeni yorum geldi. Altın yorumunda bulunan İslam Memiş, 2027-2028 yıllarının şampiyon yatırım aracının gümüş olacağını ifade etti.

Piyasalarda 2026 yılı sonrası radikal yön değişimi bekleniyor.

Yatırımcılar rotalarını belirlemekte zorlanırken, Finans Uzmanı İslam Memiş haftalık piyasa değerlendirmesinde ezber bozan öngörülerde bulundu. Piyasaların sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde; borsa, döviz, altın, gümüş, petrol ve kripto varlıklara yönelik stratejik seviyeleri paylaşan İslam Memiş, özellikle 2026 yılı ve sonrasına yönelik radikal bir yön değişimi beklendiğini vurguladı. Kısa vadeli al-sat işlemlerinin risk barındırdığına dikkat çeken Memiş, finansal varlıklarda uzun vadeli yatırım stratejisinin altını çizdi.

Altın fiyatları ne oldu? Gümüş fiyatları arttı mı?

Küresel ölçekte tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metaller üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Ons altın fiyatı, haftayı yüzde 2,37’lik değer kaybıyla 4.540 dolar seviyesinden kapattı. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın geçici olduğunu savunan Memiş, geniş vadede ons altın için 3.880 ile 5.880 dolar bant aralığının geçerliliğini koruduğunu söyledi. İç piyasada ise gram altın fiyatının serbest piyasada 6.683 TL seviyelerinde dengelendiği görüldü.

Gümüş fiyatları

Haftanın en sert fiyat hareketleri ise gümüş piyasasında kaydedildi. Ons gümüş fiyatının hızlı bir kırılmayla 88 dolardan 76 dolara kadar gerilediğini ifade eden Memiş, bu düşüşün iç piyasada gram gümüşü 127 TL seviyesinden 111 TL’ye kadar çektiğini belirtti. Altın-gümüş rasyosunun ise 60 seviyesinden 53’e kadar indiği süreçte, gümüş için orta vadeli yıl sonu beklentisinin 96 dolar olduğunu sözlerine ekledi.

"Elimde nakit var. Altın mı alayım gümüş mü?"

Yatırımcıların en çok merak ettiği stratejik soruya oldukça net bir yanıt veren İslam Memiş, elinde nakit bütçesi olanlar için adresi gümüş olarak gösterdi. Gümüşün uzun vadede sergileyeceği performansın altından daha güçlü bir potansiyel barındırdığını ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Benim uzun vadeli bir stratejim var. Bir yıl bekleyebileceğim, 2 yıl bekleyebileceğim. Gümüş 2026 yılının şampiyonu olmayacak ama 2027 ve 2028 yılının şampiyonu benim nazarımda yine Gümüştür. O yüzden gümüş tarafıyla ilgilenmek, gümüş tarafını bence ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yine yükseliş ürünlü beklentimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefim 96 dolar seviyesi.'

Borsa yatırımcısı dikkat: Borsada ne olacak?

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, küresel satış baskısının ve iç dinamiklerin etkisiyle haftayı yüzde 1,89 oranında bir kayıpla 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Yaşanan bu geri çekilmeyi değerlendiren piyasa uzmanı İslam Memiş, daha önce yatırımcıların yakından takip ettiği 14.900 ve 14.800 puan seviyelerinin kritik birer destek noktası olduğunu hatırlattı.

Endekste gözlenen kısa vadeli aşağı yönlü hareketlere rağmen karamsarlığa yer olmadığını belirten Memiş, orta ve uzun vadeli pozitif görünümün korunduğunu ifade etti. Borsada kalıcı yükseliş trendinin başlamasıyla birlikte önümüzdeki süreçte 16.000 ve ardından 20.000 puanlık hedef seviyelerinin geçerliliğini sürdürdüğünü aktardı.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
