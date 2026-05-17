İslam Memiş Sevinçten Dört Döndürecek Yatırım Aracını Açıkladı

Küresel ölçekte tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksindeki güçlenme, değerli metaller üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Ons altın fiyatı, haftayı yüzde 2,37’lik değer kaybıyla 4.540 dolar seviyesinden kapattı. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın geçici olduğunu savunan Memiş, geniş vadede ons altın için 3.880 ile 5.880 dolar bant aralığının geçerliliğini koruduğunu söyledi. İç piyasada ise gram altın fiyatının serbest piyasada 6.683 TL seviyelerinde dengelendiği görüldü.

Gümüş fiyatları

Haftanın en sert fiyat hareketleri ise gümüş piyasasında kaydedildi. Ons gümüş fiyatının hızlı bir kırılmayla 88 dolardan 76 dolara kadar gerilediğini ifade eden Memiş, bu düşüşün iç piyasada gram gümüşü 127 TL seviyesinden 111 TL’ye kadar çektiğini belirtti. Altın-gümüş rasyosunun ise 60 seviyesinden 53’e kadar indiği süreçte, gümüş için orta vadeli yıl sonu beklentisinin 96 dolar olduğunu sözlerine ekledi.