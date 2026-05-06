Şebnem Ferah Başka Konser Verecek mi? Şebnem Ferah Konser Biletleri Tükendi mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 14:39

Türk rock müziğinin efsanevi ismi ve en güçlü kadın vokallerinden Şebnem Ferah, uzun bir aradan sonra sahnelere döndü! 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için nefesler tutulmuştu. Ancak biletlerin satışa çıkmasıyla tükenmesi bir oldu. Günlerdir heyecanla beklenen biletlerin 30 dakikada tükenmesinin ardından Şebnem Ferah'ın 2026 konser takvimi de merak konusu oldu. 

Peki, Şebnem Ferah konseri biletleri bitti mi? Başka konser verecek mi? İzmir, Ankara, Eskişehir ya da Bursa'ya da gidecek mi?

Şebnem Ferah Biletleri Tükendi mi?

Konserin duyurulmasıyla birlikte yüz binlerce hayran biletlerin satışa çıkacağı saati beklemeye başladı. Saat 12.00'de sistemlerin açılmasıyla birlikte online bilet platformlarında yoğunluk yaşandı.

17 bin kişi kapasiteli KüçükÇiftlik Park'taki etkinlik için, sistemde anlık olarak 300 binden fazla kişi sanal kuyruğa alındı. Sisteme aynı anda yüklenen binlerce kişi sebebiyle biletler yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamen tükendi.

Şebnem Ferah'ın Yeni Konseri Olacak mı?

Biletlerin yarım saatte bitmesi, yüz binlerce kişinin sıraya girmesi ve karaborsa krizinin ardından, bilet bulamayan hayranlar gözünü organizatörlere çevirmişti. Müjdeli haber çok geçmeden geldi.

Oda TV'nin haberine göre, 3 Haziran konserine bilet bulamayanların üzülmesine gerek yok. Çünkü Şebnem Ferah, büyük dönüşünü taçlandırarak bir konser serisi planlıyor. İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Ankara'nın da güzergahlar arasında olacağı da iddialar arasında.

Karaborsadan Şebnem Ferah Bileti Almak Güvenli mi?

İkinci el platformlarda 80 bin TL'ye varan fiyatlarla satılan biletleri almak hem ciddi dolandırıcılık riskleri taşır hem de etkinlik alanına alınmama ihtimaliniz bulunur. 

Bilet satış platformu tarafından yapılan resmi duyuruda bu duruma karşı net bir uyarı yapılarak şu ifadelere yer verilmiştir: 

'Biletler yalnızca organizasyon sahibi tarafından belirlenen resmi satış noktalarından temin edilmelidir. Organizatör, resmi satış kanalları dışında alınan biletlerin sahiplerini alana almama hakkına sahiptir.' 

Bu nedenle fahiş fiyatlarla riske girmek yerine, duyurulacak yeni konserlerin resmi satış tarihlerini beklemeniz en güvenli yol olacaktır.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
