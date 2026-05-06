Şebnem Ferah Biletleri Karaborsaya Düştü: Şebnem Ferah Konserine 80 Bin TL'ye Karaborsa Bilet Çıktı
Yıllar sonra yeniden konser vereceğini duyurmasının ardından sevenlerinde büyük mutluluk yaşatan Şebnem Ferah'ın 3 Haziran'a İstanbul'da vereceği konserin biletleri yaklaşık 30 dakikada tükendi. 2500 ve 3600 TL olarak satışa çıkan biletler için onbinlerce kişi internet üzerinden sıraya girdi ama çok büyük çoğunluk bilet alamadı. Biletlerin tükenmesinin ardından beklenen oldu ve konser biletleri karaborsaya düştü. Biletler farklı sitelerde 60-70-80 bin TL bandında satışa çıkarıldı.
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden konser vereceğini duyurdu, yüzlerce kişi bilet gününü beklemeye başladı.
Biletler yaklaşık 30 dakikada tükendi, dakikalar sonra ise beklenen oldu. Şebnem Ferah konseri biletleri fahiş fiyatlarla karaborsaya düştü.
"Biletler tükendi" bildirimlerinden kısa süre sonra da karaborsa biletler ortaya çıktı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
