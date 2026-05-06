Şebnem Ferah Biletleri Karaborsaya Düştü: Şebnem Ferah Konserine 80 Bin TL'ye Karaborsa Bilet Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2026 - 13:30

Yıllar sonra yeniden konser vereceğini duyurmasının ardından sevenlerinde büyük mutluluk yaşatan Şebnem Ferah'ın 3 Haziran'a İstanbul'da vereceği konserin biletleri yaklaşık 30 dakikada tükendi. 2500 ve 3600 TL olarak satışa çıkan biletler için onbinlerce kişi internet üzerinden sıraya girdi ama çok büyük çoğunluk bilet alamadı. Biletlerin tükenmesinin ardından beklenen oldu ve konser biletleri karaborsaya düştü. Biletler farklı sitelerde 60-70-80 bin TL bandında satışa çıkarıldı.

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden konser vereceğini duyurdu, yüzlerce kişi bilet gününü beklemeye başladı.

3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu özel konser, sanatçının yıllar sonra İstanbul’da vereceği en büyük performanslardan biri olarak görülüyor. Tek gecelik olması beklenen etkinlik, daha duyurulduğu anda büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak asıl olay bilet satışlarında yaşandı… Binlerce kişi aynı anda sisteme girince oluşan dev kuyruk sosyal medyada gündem oldu! Biletler de yaklaşık 30 dakikalık bir süre zarfında tamamen tükendi.

Biletler yaklaşık 30 dakikada tükendi, dakikalar sonra ise beklenen oldu. Şebnem Ferah konseri biletleri fahiş fiyatlarla karaborsaya düştü.

Saatler tam 12.00'yi gösterdiğinde satışa çıkacağı söylenen iki sitede biletler satışa başladı ancak sıraya giren 100 binin üzerinde insan vardı. Bilet ise 30 dakika dolmadan tükendi. Binlerce kişi biletsiz kaldı.

"Biletler tükendi" bildirimlerinden kısa süre sonra da karaborsa biletler ortaya çıktı.

Normal satışında 2500 TL ile 3600 TL olan biletler karaborsada 80 bin TL'ye kadar satışa çıkarıldı. Sosyal medya platformlarında da 'Bileti aldım isteyene satarım' paylaşımları yapıldı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
