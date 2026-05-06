Ortalık Ayağa Kalktı: Şebnem Ferah'ın 3 Haziran Konseri İçin Sıraya Giren Kişi Sayısı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
06.05.2026 - 12:32

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan, Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah, yıllar sonra verdiği konser kararıyla ortalığı resmen ayağa kaldırdı. 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konser için yapılan duyuru, daha ilk andan itibaren büyük bir heyecan yarattı. Ancak asıl olay, bilet satışlarının başlamasıyla yaşandı… Çünkü konser için sıraya giren kişi sayısı sosyal medyada gündem oldu!

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor!

3 Haziran 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu özel konser, sanatçının yıllar sonra İstanbul’da vereceği en büyük performanslardan biri olarak görülüyor. Tek gecelik olması beklenen etkinlik, daha duyurulduğu anda büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak asıl olay bilet satışlarında yaşandı… Binlerce kişi aynı anda sisteme girince oluşan dev kuyruk sosyal medyada gündem oldu!

Konser biletini almak isteyenler için süreç de adeta sabır testi gibiydi. Biletler, satışa açıldığı anda online platform üzerinden alınabiliyor.

Kullanıcıların öncelikle satış sitesine girip hesap oluşturması ya da mevcut hesaplarına giriş yapması gerekiyor. Ardından konser sayfasına giderek kategori seçimi yapılıyor ve ödeme adımına geçiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle birçok kişi sanal sıraya alındı; bu yüzden erken giriş yapmak ve sayfayı sürekli güncel tutmak neredeyse şart haline geldi. Özellikle mobil yerine bilgisayar üzerinden işlem yapmak ve hızlı ödeme yöntemleri kullanmak da bilet kapma şansını artıran detaylar arasında gösteriliyor.

Biletlerin satışa açılmasıyla birlikte online platformlarda oluşan yoğunluk kısa sürede kontrolden çıktı.

Dakikalar içinde on binlerce kişinin aynı anda sisteme girmeye çalıştığı, kuyruk sayısının ise bazı kullanıcıların paylaşımlarına göre yüz binleri bulduğu görüldü. X başta olmak üzere sosyal medyada “bu kadarını kimse beklemiyordu” yorumları yapılırken, birçok kullanıcı saatlerce sırada beklediğini yazdı. Kimi bilet alamadığı için isyan etti, kimi ise “bu daha başlangıç, ikinci konser şart” diyerek organizatörlere çağrıda bulundu.

Şebnem Ferah konser biletleri fiyatları:

Bilet Kategorileri:

  • • Genel Giriş Ayakta: 2500 TL

  • • Sahne Önü: 3600 TL

  • Her bilet sadece bir kişi için geçerlidir.

  • Biletler iade edilemez veya değiştirilemez. 

Detaylı şartlar için etkinlik sayfası kontrol edilmelidir.

Konser düzeni ise bu şekilde:

KüçükÇiftlik Park, yaz sezonunda açık alanda yaklaşık 17.000 kişi kapasitesine sahip olan ve çeşitli konser, fuar, düğün gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan büyük bir etkinlik mekanıdır.

  • Açık Alan Kapasitesi: 17.000 kişi (ayakta).
Sırada bekleyen birçok kişi bilet alamadı.

Şebnem Ferah'ın yeni konserlerinin olacağı duyuruldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
