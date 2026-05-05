Rihanna’nın Met Gala'daki Efektli ve Doğal Halleri Karşı Karşıya Getirildi!

Ecem Dalgıçoğlu
05.05.2026 - 14:27

Rihanna, Met Gala 2026 kırmızı halısındaki görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. “Costume Art” temasına uygun görünümüyle adeta yaşayan bir sanat eserine dönüşen Rihanna, sadece tasarımıyla değil, gecenin ardından sosyal medyada başlayan “efektli vs. efektsiz” tartışmasıyla da gündemi ele geçirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Met Gala, modanın sınırlarını zorlayan görünümlere ev sahipliği yaptı.

“Costume Art” temasıyla düzenlenen 2026 gecesinde ünlü isimler adeta birer sanat eserine dönüştü. Kırmızı halı sadece şıklığın değil, yaratıcılığın ve cesaretin de yarıştığı bir platforma dönüşürken, gözler yine gecenin kapanışını yapacak isme çevrildi.

Ve beklendiği gibiRihanna, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Rihanna, Glenn Martens imzalı Maison Margiela couture tasarımıyla kırmızı halıya çıktı.

İpek kumaş, geri dönüştürülmüş metal teller ve 115 bin kristal boncuk ile hazırlanan bu görünüm tam anlamıyla bir sanat eseriydi. Omuzlarından dökülen metalik yapı, Rihanna’yı adeta bir tablonun içindeymiş gibi gösterdi.

Saç ve makyajda kullanılan altın teller, kristaller ve metalik tonlar ise “gelecekten gelen heykel” etkisini tamamladı. Rihanna’nın “İstiridyenin içindeki inci gibi hissediyorum” sözleri de bu görünümü özetler nitelikteydi.

Ancak gece sadece kostümle konuşulmadı… Rihanna’nın efektli ve efektsiz görüntülerinin karşılaştırılması sosyal medyada ayrı bir tartışma yarattı. Profesyonel çekimlerle ham görüntüler arasındaki fark kullanıcıları ikiye böldü.

"Çok hızlı hareket edince Snapchat filtresinin bir anda kayması 😅"

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
