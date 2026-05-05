Met Gala 2026’ya Türk Tasarımcılar Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
05.05.2026 - 09:57

Dünya modasının kalbinin attığı Met Gala 2026, bu yıl sadece Hollywood yıldızlarının değil, Türk tasarımcıların da gövde gösterisine sahne oldu! Özellikle uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Dilara Fındıkoğlu, daha önce Cardi B, Doja Cat ve Margot Robbie gibi dev isimleri giydirerek yakaladığı çıkışı Met Gala kırmızı halısına da taşıdı. 

Gelin o tasarımlara ve detaylara birlikte bakalım!

Moda dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Met Gala 2026, bu yıl “Costume Art” temasıyla New York’taki Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi moda ile sanatı buluşturan gecede ünlüler, “Fashion Is Art” dress code’unu en yaratıcı şekilde yorumlamak için adeta yarıştı. Beyoncé, Nicole Kidman ve Rihanna gibi dünya yıldızlarının damga vurduğu kırmızı halıda, bu yılın en dikkat çeken detaylarından biri ise beklenmedik bir şekilde Türk imzası oldu.

Gecede sadece ünlüler değil, onların üzerindeki tasarımlar da konuşuldu ve bu noktada Türk tasarımcılar adeta rüzgar estirdi!

Dilara Fındıkoğlu imzalı dramatik tasarımıyla Louisa Jacobson gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, Burç Akyol tasarımıyla Lena Mahfouf görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımları, daha önceki yıllarda da Margot Robbie ve Cardi B gibi isimler tarafından tercih edildiği için bu yılki Met Gala'da da en çok beklenen ve takip edilen moda olaylarından biriydi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
