25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın Yantrası: Hint Kameswari Yantrası

Kameswari Yantrası, yalnızca aşk enerjisini değil; kişinin öz değer frekansını, yaşamla kurduğu bağı, dişil ve eril enerji dengesini, manyetik alanını ve ruhsal çekim gücünü aktive eden çok özel bir enerji çalışması olarak kabul edilir. “Kameswari” Sanskritçe’de Arzuların Tanrıçası, Kozmik Çekimin Hakimesi, İlahi Sevginin Frekansı anlamlarını taşır. Sri Vidya ve Şakta Tantra öğretilerinde Kameswari enerjisi yalnızca romantik aşkı temsil etmez. O; yaşamdan keyif alma frekansıdır, ruhsal çekim alanıdır, bereketin akışıdır, yaratıcılığın doğduğu merkezdir ve insanın kendi öz ışığını hatırlama enerjisidir.

İNSANIN EN BÜYÜK EKSİKLİĞİ

Ve dürüst olalım… Bugün insanların en büyük eksikliği sadece aşk değil, kendi değerini hissedememek. İşte Kameswari Yantrası tam olarak burada çalışır. Bu yantra; aura alanını güçlendirdiğine, manyetik çekimi artırdığına, kişinin enerjisini yükselttiğine, ilişkilerde sevgi alma-verme dengesini aktive ettiğine ve duygusal blokajları çözmeye yardımcı olduğuna inanılan güçlü bir frekans alanı taşır.

KİMLER BU ENERJİYİ DAHA YOĞUN HİSSEDEBİLİR?

Özellikle karşılıksız sevgi döngülerinde olanlar, ilişkilerde sürekli aynı acıyı yaşayanlar, özgüven eksikliği hissedenler, dişil veya eril enerji dengesini kaybetmiş olanlar, ruhsal yorgunluk yaşayanlar ve kendini değersiz hissedenler bu enerjiyle güçlü bir rezonans hissedebilir. Ancak gerçek öğretilerde Kameswari enerjisi asla “birini kontrol etmek” için kullanılmaz. Çünkü gerçek çekim zorlama ile değil, frekans ile oluşur.

GERÇEK ÇEKİMİN SIRRI

Bu yüzden Kameswari Yantrası’nın özü kendi içsel sevgi alanını aktive etmektir. İnsan kendi ruhuyla uyuma geçtiğinde ilişkileri değişir, hayata bakışı değişir, çektiği insanlar değişir, hatta yaşam enerjisi bile dönüşmeye başlar. Çünkü insan önce kendi frekansını değiştirir, sonra kaderinin enerjisi değişmeye başlar.