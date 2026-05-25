25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın Yantrası: Hint Kameswari Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 14:31
BU HAFTA EVREN ŞUNU FISILDIYOR: “SEVGİYİ ÇEKMEYE ÇALIŞMA… ÖNCE KENDİ FREKANSINI HATIRLA.”

25 – 31 Mayıs 2026 haftasında gökyüzü yalnızca ilişkileri değil, ruhumuzun sevgiyle kurduğu bağı da dönüştürüyor. Güneş’in Düğümlerle sert teması, Mars’ın Plüton ile oluşturduğu yoğun baskı ve haftanın sonunda Yay burcunda gerçekleşecek Mavi Ay, insanlığın içsel boşluklarını görünür hale getiriyor. İnsanlar artık sadece sevilmek istemiyor. Gerçekten hissedilmek istiyor. Ruhunu saklamadan var olabileceği bir bağ arıyor. İşte tam bu noktada haftanın yantrası olan Kameswari Yantrası devreye giriyor.

KAMESWARİ ENERJİSİ NEDİR?

Kameswari Yantrası, yalnızca aşk enerjisini değil; kişinin öz değer frekansını, yaşamla kurduğu bağı, dişil ve eril enerji dengesini, manyetik alanını ve ruhsal çekim gücünü aktive eden çok özel bir enerji çalışması olarak kabul edilir. “Kameswari” Sanskritçe’de Arzuların Tanrıçası, Kozmik Çekimin Hakimesi, İlahi Sevginin Frekansı anlamlarını taşır. Sri Vidya ve Şakta Tantra öğretilerinde Kameswari enerjisi yalnızca romantik aşkı temsil etmez. O; yaşamdan keyif alma frekansıdır, ruhsal çekim alanıdır, bereketin akışıdır, yaratıcılığın doğduğu merkezdir ve insanın kendi öz ışığını hatırlama enerjisidir.

İNSANIN EN BÜYÜK EKSİKLİĞİ

Ve dürüst olalım… Bugün insanların en büyük eksikliği sadece aşk değil, kendi değerini hissedememek. İşte Kameswari Yantrası tam olarak burada çalışır. Bu yantra; aura alanını güçlendirdiğine, manyetik çekimi artırdığına, kişinin enerjisini yükselttiğine, ilişkilerde sevgi alma-verme dengesini aktive ettiğine ve duygusal blokajları çözmeye yardımcı olduğuna inanılan güçlü bir frekans alanı taşır.

KİMLER BU ENERJİYİ DAHA YOĞUN HİSSEDEBİLİR?

Özellikle karşılıksız sevgi döngülerinde olanlar, ilişkilerde sürekli aynı acıyı yaşayanlar, özgüven eksikliği hissedenler, dişil veya eril enerji dengesini kaybetmiş olanlar, ruhsal yorgunluk yaşayanlar ve kendini değersiz hissedenler bu enerjiyle güçlü bir rezonans hissedebilir. Ancak gerçek öğretilerde Kameswari enerjisi asla “birini kontrol etmek” için kullanılmaz. Çünkü gerçek çekim zorlama ile değil, frekans ile oluşur.

GERÇEK ÇEKİMİN SIRRI

Bu yüzden Kameswari Yantrası’nın özü kendi içsel sevgi alanını aktive etmektir. İnsan kendi ruhuyla uyuma geçtiğinde ilişkileri değişir, hayata bakışı değişir, çektiği insanlar değişir, hatta yaşam enerjisi bile dönüşmeye başlar. Çünkü insan önce kendi frekansını değiştirir, sonra kaderinin enerjisi değişmeye başlar.

DİŞİL ENERJİ VE YARATIM FREKANSI

Bu yantra aynı zamanda kalp merkezi, sakral çakra ve yaratım enerjisi ile bağlantılı çalışır. Bu nedenle yalnızca aşk değil; yaratıcılık, sanatsal ilham, bolluk, bereket, yaşam sevinci, kadın-erkek enerji dengesi ve öz değer çalışmaları için de çok güçlü bir destekleyici frekans olarak görülür.

SANATÇILAR VE YARATICI RUHLAR İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK

Özellikle sanatçılar, şifacılar, danışmanlar, sahne önünde çalışan kişiler ve yaratıcı üretim yapanlar Kameswari enerjisini çok yoğun hissedebilir. Çünkü bu yantra insanın sadece dış dünyasını değil, ruhsal titreşimini değiştirir. Ve bu haftanın gökyüzü tam da bunu istiyor.

ESKİ BAĞLAR ÇÖZÜLÜRKEN…

Eski ilişkiler çözülürken, sahte bağlar dağılırken, insanlar gerçek sevgiyi ararken Kameswari enerjisi kişiye şunu hatırlatır: “Sevilmek için eksik değilsin. Sadece kendi ışığını unutmuş olabilirsin.”

BU YANTRA İLE ÇALIŞANLAR NE HİSSEDEBİLİR?

Bu yantra ile yapılan meditasyonlarda birçok kişi duygusal hafifleme, enerji yükselişi, özgüven artışı, ilişkilerde netleşme, yaratıcı ilham ve iç huzur hissedebildiğini ifade eder. Bazı spiritüel geleneklerde ise Kameswari Yantrası’nın negatif enerjilere karşı koruyucu bir alan oluşturduğuna, kişinin ruhsal merkezini güçlendirdiğine ve karar alma süreçlerini netleştirdiğine inanılır.

BU HAFTA NEDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞIYOR?

Özellikle bu hafta gibi yoğun gökyüzü geçişlerinde kişinin kendi merkezini koruyabilmesi çok büyük önem taşıyor. Çünkü artık sadece “hayatta kalmak” değil, enerjiyi doğru yönetmek gerekiyor. Kameswari Yantrası tam da bu nedenle sevgi, çekim, öz değer, bolluk, yaratım ve denge alanlarında çalışmak isteyenler için haftanın en güçlü yantra enerjilerinden biri olarak öne çıkıyor.

ASTRODEHA YANTRALARININ ÖZEL FREKANSI

AstrodehA tarafından hazırlanan tüm yantra tasarımları; bilgi, deneyim, enerji çalışmaları ve uzun yıllara dayanan özel sistemlerle oluşturulmaktadır. Bu çalışmalar yalnızca estetik bir tasarım değil; spiritüel farkındalık ve enerji alanı üzerine yapılandırılmış özel frekans çalışmalarıdır.

YASAL KORUMA VE ÖZGÜN TASARIM

AstrodehA’ya ait tüm yantra tasarımları Türk Patent ve Marka Kurumu ile uluslararası marka koruma sistemleri kapsamında koruma altındadır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması veya ticari amaçla kullanılması hukuki yaptırımlara tabidir.

VE UNUTMAYIN…

Çünkü bazı çalışmalar sadece görülmez… Hissedilir. Ve bazı frekanslar insanın hayatına tesadüf gibi değil, kader gibi girer.

“Yaratım senin içindedir… Bereket, sevgi ve dönüşüm önce ruhunda doğar.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

