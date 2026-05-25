Haberler
Yaşam
Bursa'da Porsiyonu 1300 Liraya Satılan İskender Kebap Tartışma Yarattı

Bursa'da Porsiyonu 1300 Liraya Satılan İskender Kebap Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.05.2026 - 15:01
Bursa denince akıllara ilk gelen lezzet İskender Kebap. Haliyle Bursa'ya gerek turizm gerek iş veya ziyaret amaçı giden pek çok kişi bu lezzeti yerinde deneyimlemek istiyor. İskender yemek için de kentte belli başlı yerler tavsiye ediliyor. Zeyd Acar isimli bir X kullanıcısı da Bursa'nın meşhur bir İskender restoranındaki hizmet ve lezzet deneyimini paylaştı.

Paylaşımı şöyleydi:

Porsiyon fiyatı: 1.295₺

Kart sayesinde %20 indirimle 1.036₺ ye geldi 

Mekanın ambiyansı güzel ama daha girişte vale park zorunluluğuyla karşılaşıyorsunuz. Aracınızı kendiniz park edemiyorsunuz, çalışanlar da tamamen bahşiş usulü çalışıyor. 

Önümüze gelen çatal bıçaklar lekeli ve tozluydu. Durumu söylediğimizde hemen değiştirmek yerine 'makinenin taşı değişti, el değmeden yıkanıyor' şeklinde garip bir savunma duyduk. Biz tekrar söyleyince sildiler.

İçerisi garson kaynıyor ama bir şey istemek için garsonla göz göze gelmeye çalışmaktan yoruluyorsunuz. Masa takibi inanılmaz zayıf

Tereyağı servisinde nezaketen 'ister misiniz' ya da 'az mı olsun' diye sorulmuyor, ezbere boca edip geçiyorlar. Çalışanların hiçbirinde güler yüz yok, ya işlerinden bıkmışlar ya da asık suratlı olmak mekanın kuralı

En önemlisi: İskender kesinlikle o beklentiyi karşılayan noktada değil, lezzet sıradan

Sadece tarihi ve şık bir mekanda oturmak için bu hesabı ödüyorsunuz. Hizmet, hijyen ve zorunlu prosedürler maalesef o fiyatın karşılığı değil. 

Sizce bu paraya iskender normal mi?

Tepkiler de beraberinde geldi:

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
