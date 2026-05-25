Bursa'da Porsiyonu 1300 Liraya Satılan İskender Kebap Tartışma Yarattı

Porsiyon fiyatı: 1.295₺

Kart sayesinde %20 indirimle 1.036₺ ye geldi

Mekanın ambiyansı güzel ama daha girişte vale park zorunluluğuyla karşılaşıyorsunuz. Aracınızı kendiniz park edemiyorsunuz, çalışanlar da tamamen bahşiş usulü çalışıyor.

Önümüze gelen çatal bıçaklar lekeli ve tozluydu. Durumu söylediğimizde hemen değiştirmek yerine 'makinenin taşı değişti, el değmeden yıkanıyor' şeklinde garip bir savunma duyduk. Biz tekrar söyleyince sildiler.

İçerisi garson kaynıyor ama bir şey istemek için garsonla göz göze gelmeye çalışmaktan yoruluyorsunuz. Masa takibi inanılmaz zayıf

Tereyağı servisinde nezaketen 'ister misiniz' ya da 'az mı olsun' diye sorulmuyor, ezbere boca edip geçiyorlar. Çalışanların hiçbirinde güler yüz yok, ya işlerinden bıkmışlar ya da asık suratlı olmak mekanın kuralı

En önemlisi: İskender kesinlikle o beklentiyi karşılayan noktada değil, lezzet sıradan

Sadece tarihi ve şık bir mekanda oturmak için bu hesabı ödüyorsunuz. Hizmet, hijyen ve zorunlu prosedürler maalesef o fiyatın karşılığı değil.

Sizce bu paraya iskender normal mi?