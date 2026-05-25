Hyundai Yazılım Hatası Sebebiyle 421 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Hyundai, ani ve beklenmedik frenleme sorununa yol açabilecek bir yazılım hatası nedeniyle ABD’de 421 bin 78 aracı geri çağırma kararı aldı.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025 ve 2026 model bazı Hyundai Santa Cruz, Hyundai Tucson, Hyundai Tucson Hybrid ve Hyundai Tucson Plug-In Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu yazılım arızasının sürüş sırasında istemsiz frenlemeye neden olabileceğini ve bunun da kaza riskini artırabileceğini ifade etti.