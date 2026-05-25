Haberler
Ekonomi
Hyundai Yazılım Hatası Sebebiyle 421 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Hyundai Yazılım Hatası Sebebiyle 421 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2026 - 15:19
Hyundai, ani ve beklenmedik frenleme sorununa yol açabilecek bir yazılım hatası nedeniyle ABD’de 421 bin 78 aracı geri çağırma kararı aldı.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025 ve 2026 model bazı Hyundai Santa Cruz, Hyundai Tucson, Hyundai Tucson Hybrid ve Hyundai Tucson Plug-In Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu yazılım arızasının sürüş sırasında istemsiz frenlemeye neden olabileceğini ve bunun da kaza riskini artırabileceğini ifade etti.

Geçen hafta da 54 bin araç çağrılmıştı.

National Highway Traffic Safety Administration, araçların ön kameralarında bulunan bir yazılım hatasının önden çarpışma önleme sistemini gereğinden erken devreye sokabileceğini ve bunun ani frenlemeye neden olarak çarpışma riskini artırabileceğini açıkladı. Bayilerin, ön kamera yazılımını ücretsiz şekilde güncelleyeceği belirtildi.

Hyundai geçen hafta da hibrit güç kontrol ünitesinde aşırı ısınmadan kaynaklanan yangın riski nedeniyle 54 binden fazla aracını geri çağırmıştı.

Etkilenen modeller de açıklandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
