Hasadı Başladı Ama Fiyatlar El Yakacak: Üretici Maliyetleri Tek Tek Açıkladı!

Geçen yıl 5,5 dönüm arazide dönüm başına 2 ton verim alan Kozan, bu yıl ilk kez farklı ve yeni bir çilek çeşidi denediğini belirtti. 4 dönümlük alana ektiği yeni ürünün hasadına bayram döneminde de devam edeceklerini dile getiren emektar üretici, sadece fideye servet ödediğini şu sözlerle aktardı:

'Yeni denediğimiz çeşitte dönüm başına 25 bin fide diktik. Fidenin tanesini bu yıl 11 liradan aldık. Sadece fide için cebimizden 275 bin lira çıktı. Tarlanın işlenmesi, dikimi, gübresi, damlama hortumu, naylonu, otunun biçilmesi ve işçilerin toplanması derken maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor.'