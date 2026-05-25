Hasadı Başladı Ama Fiyatlar El Yakacak: Üretici Maliyetleri Tek Tek Açıkladı!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 15:09
Yıllık yaklaşık 50 bin tonluk üretimiyle Türkiye'de çilek üretiminde ilk 5 şehir arasında yer alan Bursa'da, tarlalarda hareketlilik başladı. Kurban Bayramı'nın ardından piyasada bollaşması beklenen Bursa çileğinde, üreticiler yüksek maliyetler karşısında kara kara düşünüyor.

Kestel ilçesine bağlı Erdoğan Mahallesi'nde çocukluğundan beri tarımla uğraşan ve köyünde çilek üretimine öncülük eden 77 yaşındaki İsmail Kozan, bu yıl girdi maliyetlerinin üreticiyi ne kadar zorladığını çarpıcı rakamlarla anlattı.

Geçen yıl 5,5 dönüm arazide dönüm başına 2 ton verim alan Kozan, bu yıl ilk kez farklı ve yeni bir çilek çeşidi denediğini belirtti. 4 dönümlük alana ektiği yeni ürünün hasadına bayram döneminde de devam edeceklerini dile getiren emektar üretici, sadece fideye servet ödediğini şu sözlerle aktardı:

'Yeni denediğimiz çeşitte dönüm başına 25 bin fide diktik. Fidenin tanesini bu yıl 11 liradan aldık. Sadece fide için cebimizden 275 bin lira çıktı. Tarlanın işlenmesi, dikimi, gübresi, damlama hortumu, naylonu, otunun biçilmesi ve işçilerin toplanması derken maliyet inanılmaz rakamlara ulaşıyor.'

İlk yıl için 4 dönümlük araziden toplam 6 ton rekolte beklediklerini kaydeden İsmail Kozan, harcanan emeğin ve paranın karşılığını alabilmek için tarladan çıkış fiyatının yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Kozan, piyasadan beklentilerini ise net bir rakamla özetledi: 'Beklentimiz, bu sezonda çileğin tarladan çıkış fiyatının kilogram başına 100 ila 120 lira arasında olmasıdır. Maliyetler çok yükseldiği için bu fiyatı istiyoruz; 100 liranın altı üreticiye kesinlikle kazandırmaz, kurtarmaz.'

Kurban Bayramı sonrası tezgahlarda yerini fazlasıyla alacak olan Bursa çileğinde, gözler şimdi tarladan çıkacak fiyatlara ve market reyonlarındaki yansımasına çevrildi.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
