Bilimsel Raporlar Kanıtladı, Yasak Geldi: Ekipler Mağaranın Girişine Kilit Vurdu!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 15:24
Antalya’nın Kemer ilçesinde, dünyada yalnızca belirli bölgelerde yaşayabilen ve nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının yaşam alanlarını güvence altına almak için dev bir operasyon gerçekleştirildi. İlçenin gözde noktalarından biri olan Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu’nda bulunan bir kıyı mağarasının, bu özel canlıların en kritik üreme ve yaşam merkezlerinden biri olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde; Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı koordinesinde ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğiyle bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İlk olarak 16 Temmuz 2025 tarihinde mağaraya yönelik gizli bir ön inceleme gerçekleştirildi. Aylarca süren titiz araştırma, analiz ve takip süreçlerinin ardından hazırlanan bilimsel raporlar, bu gizemli kıyı mağarasının Akdeniz fokları tarafından aktif bir şekilde yuva ve üreme alanı olarak kullanıldığını kesin olarak ortaya koydu.

Fokların insan varlığından, tekne gürültülerinden ve meraklı turistlerden dolayı yuvalarını terk etme riskine karşı ekipler derhal düğmeye bastı.

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla, mağaranın girişine deniz araçlarının, botların, yüzücülerin ve dalgıçların içeriye girmesini tamamen engelleyecek özel bir fiziksel koruma sistemi yerleştirildi.

Fokların rahatsız edilmeden yavrularını büyütebilmesi amacıyla korumaya alınan mağaranın çevresine, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hem yerli hem de yabancı turistlerin görebileceği şekilde Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları asıldı.

Yetkililer, alınan bu radikal önlemler sayesinde Akdeniz foklarının üzerindeki insan kaynaklı baskının tamamen azaltılacağını, doğal yaşam alanlarının korunacağını ve Akdeniz'deki biyolojik çeşitliliğin destekleneceğini belirtti. Mağara ve çevresi, kurulan bariyerin ardından Sahil Güvenlik komutanlığı tarafından 7/24 esasıyla takip edilecek.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
