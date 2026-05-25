Bilimsel Raporlar Kanıtladı, Yasak Geldi: Ekipler Mağaranın Girişine Kilit Vurdu!
Antalya’nın Kemer ilçesinde, dünyada yalnızca belirli bölgelerde yaşayabilen ve nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının yaşam alanlarını güvence altına almak için dev bir operasyon gerçekleştirildi. İlçenin gözde noktalarından biri olan Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu’nda bulunan bir kıyı mağarasının, bu özel canlıların en kritik üreme ve yaşam merkezlerinden biri olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde; Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı koordinesinde ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğiyle bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Fokların insan varlığından, tekne gürültülerinden ve meraklı turistlerden dolayı yuvalarını terk etme riskine karşı ekipler derhal düğmeye bastı.
Fokların rahatsız edilmeden yavrularını büyütebilmesi amacıyla korumaya alınan mağaranın çevresine, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hem yerli hem de yabancı turistlerin görebileceği şekilde Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları asıldı.
