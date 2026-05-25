Bilimsel Raporlar Kanıtladı, Yasak Geldi: Ekipler Mağaranın Girişine Kilit Vurdu!

Antalya’nın Kemer ilçesinde, dünyada yalnızca belirli bölgelerde yaşayabilen ve nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının yaşam alanlarını güvence altına almak için dev bir operasyon gerçekleştirildi. İlçenin gözde noktalarından biri olan Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu’nda bulunan bir kıyı mağarasının, bu özel canlıların en kritik üreme ve yaşam merkezlerinden biri olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.