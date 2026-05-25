Bir Zamanlar Sahte Facebook Hesaplarının En Popüler Yüzü Olan Modelin Son Hali Görüntülendi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.05.2026 - 13:53
Sosyal medyanın hayatımıza yeni girdiği yıllardan akıllarda kalan pek çok yüz var. Üstelik bu yüzler genellikle Facebook'ta sahte profiller açan kişiler tarafından kullanılıyordu. Yüzü en çok kullanılan ve fake hesaplara meze olan isimlerden biri de Brezilyalı model Francisco Lachowski olmuştu. Bir dönem 'o çocuk' olarak bilinen ünlü modelin son hali ortaya çıktı.

2000'li yılların ruhunu yansıtan isimlerden biri de genç yaşta modellik kariyerine başlayan Francisco Lachowski'ydi.

Ancak dünyada pek çok kişi onu prestijli markaların modelliği yerine Facebook veya MSN Messenger gibi platformlarda sahte hesapların olta olarak kullanmasıyla tanıdı. Dönemin 'baby face' modasını ve popüler saç stilini yansıtan Lachowski aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor.

Bir dönemin aranan Facebook hesabı yüzü bu kez TikTok'ta karşımıza çıktı.

1991 yılında Brezilya’da Polonya, Portekiz ve Alman kökenli bir süper model Lachowski asıl patlamasını 2000'li yılların sonunda yapmıştı. 2010’da tanıştığı Kanadalı model Jessiann Gravel Beland ile 2013’te evlenen ve iki çocuğu olan 'o çocuk' aktif olarak modellik yapmaya devam ediyor. 35 yaşına giren Lachowski sosyal medyada 4 milyondan fazla takipçisi olan bir aile babası olarak öne çıkıyor.

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
