Bulduğu Serveti Polise Verdi! Sahilde Yürürken Denizde Yüzen Milyonlarca Dolar Para Buldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 13:22 Son Güncelleme: 25.05.2026 - 13:28
ABD'nin Florida eyaletinde sıradan bir sahil yürüyüşü, okyanus yüzeyinde yüzen milyonlarca doların bulunmasıyla film gibi bir hikayeye dönüştü. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir adamın, bulduğu devasa serveti hiç düşünmeden polise teslim etmesi hem yetkilileri şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada büyük bir ahlak tartışmasının fitilini ateşledi.

İşte Fort Lauderdale Plajı'nda yaşananlar...

ABD'nin turistik bölgelerinden Fort Lauderdale sahilinde yürüyüşe çıkan bir bölge sakini, dalgaların arasında sürüklenen çöp poşetlerine benzer cisimler fark etti.

Yaklaştığında bunların aslında milyonlarca dolar nakit parayla dolu paketler olduğunu anlayan adam, herkesin aklından geçebilecek o büyük çelişkiye düşmeden anında emniyet güçlerine haber verdi.

Kırklı yaşlarda olduğu belirtilen ve ismini gizli tutmayı tercih eden vatandaş, başlangıçta suyun üzerindekileri bir şaka ya da atık sandığını belirtti. Ancak şeffaf ambalajların içindeki yüz dolarlık banknotları gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Parçalanmış bazı paketlerden süzülen paralar kıyıya vururken, sığ suya girerek bu ağır çuvalları tek tek kumsala çıkardı. Olayın ardından yaptığı açıklamada, paranın kendisine ait olmadığını ve doğru olanı yapmaktan başka bir seçenek düşünmediğini ifade etti.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk incelemelere göre sahil kenarına vuran miktarın üç milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Kesin rakamın sayımı ve doğrulanması için paralar güvenli bir merkeze aktarılırken, Broward County Şerif Ofisi ile FBI, bu gizemli servetin kaynağını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, bu devasa meblağın Güney Florida açıklarındaki yasadışı deniz trafiğiyle bağlantılı olabileceği ya da bir kovalamaca sırasında tekneden atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fort Lauderdale Polis Yüzbaşısı Maria Gonzalez, böylesi bir durumda pek çok kişinin parayı alıp gitme eğiliminde olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşa sergilediği üstün dürüstlükten dolayı teşekkür etti.

O anlara tanıklık eden çevre sakinleri ise yaşananları gerçeküstü olarak tanımladı. Köpeğini gezdirirken olayı gören Evelyn Thompson adlı bir emekli, adamın sırılsıklam haldeki çantaları kumsala çekerken çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden sadece yardım çağırmaya odaklandığını ve bunun büyük bir saygıyı hak ettiğini aktardı.

Bu sıradışı olay, kısa sürede sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kullanıcıların bir kısmı adamın dürüstlüğünü ayakta alkışlarken, önemli bir kesim de kameraların veya şahitlerin olmadığı bir ortamda böyle bir serveti iade etmenin ne kadar gerçekçi olduğunu tartışmaya başladı. Amerikan yasalarına göre sahipsiz buluntular belirli şartlar altında bulan kişiye verilebiliyor. Ancak söz konusu paranın miktarı ve olası yasadışı geçmişi göz önüne alındığında, yetkililer bu servetin el konulma veya delil olarak saklanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
