Bulduğu Serveti Polise Verdi! Sahilde Yürürken Denizde Yüzen Milyonlarca Dolar Para Buldu

Yaklaştığında bunların aslında milyonlarca dolar nakit parayla dolu paketler olduğunu anlayan adam, herkesin aklından geçebilecek o büyük çelişkiye düşmeden anında emniyet güçlerine haber verdi.

Kırklı yaşlarda olduğu belirtilen ve ismini gizli tutmayı tercih eden vatandaş, başlangıçta suyun üzerindekileri bir şaka ya da atık sandığını belirtti. Ancak şeffaf ambalajların içindeki yüz dolarlık banknotları gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Parçalanmış bazı paketlerden süzülen paralar kıyıya vururken, sığ suya girerek bu ağır çuvalları tek tek kumsala çıkardı. Olayın ardından yaptığı açıklamada, paranın kendisine ait olmadığını ve doğru olanı yapmaktan başka bir seçenek düşünmediğini ifade etti.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk incelemelere göre sahil kenarına vuran miktarın üç milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Kesin rakamın sayımı ve doğrulanması için paralar güvenli bir merkeze aktarılırken, Broward County Şerif Ofisi ile FBI, bu gizemli servetin kaynağını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, bu devasa meblağın Güney Florida açıklarındaki yasadışı deniz trafiğiyle bağlantılı olabileceği ya da bir kovalamaca sırasında tekneden atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.