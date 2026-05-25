Haberler
Yaşam
Astroloji
25 – 31 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumlar

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 14:02
'Bu hafta hayat, kimin gerçekten seninle yürüdüğünü ve kimin sadece senin ışığından beslendiğini gösterecek.'

'Bu hafta gökyüzü sana şunu soruyor: Yaşadığın Hayat Gerçekten senin mi yoksa sadece alıştığın hayat mı?'

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU

“KENDİNİ KANITLAMAYI BIRAK… ARTIK KADERİNİ KUR!”

Koç burcu, bu hafta hayat seni hızla değil, farkındalıkla sınayacak. İçinde uzun zamandır bastırdığın huzursuzluk artık sessiz kalmak istemiyor. Çünkü ruhun aynı döngülerin içinde dönmekten yoruldu. Şimdi gökyüzü sana cesaretin gerçek anlamını öğretiyor.

Cesaret bazen savaşmak değil…

Seni tüketen şeyi bırakabilmektir.

25 Mayıs haftası özellikle kariyer, yaşam yönü ve ilişkiler alanında büyük yüzleşmeler getirebilir. Uzun süredir “idare ettiğin” bazı konular artık taşınması zor bir ağırlığa dönüşebilir. Özellikle iş hayatında baskıcı insanlar, güç savaşları veya sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı seni zihinsel olarak yorabilir.

Ama mesele dış dünya değil.

Asıl mesele, kendine ne kadar yabancılaştığın.

Bu hafta bazı Koçlar:

  • iş değiştirmeyi düşünebilir,

  • yeni bir düzen kurmak isteyebilir,

  • taşınma kararı alabilir,

  • ya da ilk kez gerçekten ne istediğini fark edebilir.

Finansal konularda aceleci davranmak risk yaratabilir. Özellikle “anlık rahatlama” sağlayacak harcamalar ileride pişmanlık oluşturabilir. Şimdi gökyüzü senden dürtüyle değil, stratejiyle hareket etmeni istiyor.

Aşk hayatında ise çok güçlü bir yüzleşme enerjisi var. Artık yüzeysel bağlar seni tatmin etmiyor. Eğer bir ilişkide sürekli güçlü duran taraf olduysan, bunun içsel yorgunluğunu hissedebilirsin.

Bazı Koçlar geçmişten gelen bir kişiyle yeniden karşılaşabilir.

Bazıları ise artık aynı hikâyenin içinde kalamayacağını anlayabilir.

Çünkü bu hafta kalbin şunu fısıldıyor:

“Sevgi yorulmamak da olmalı.”

31 Mayıs’taki Yay Mavi Ayı ise senin için büyük bir kapı açıyor. Hayata bakışın değişebilir. Yeni bir hedef, yeni bir şehir, yeni bir yol fikri zihnini meşgul edebilir. Ruhun artık daha büyük yaşamak istiyor.

Ve sevgili Koç…

Bu hafta kader sana şunu söylüyor:

“Kendini küçülttüğün hiçbir hayatın içinde mutlu olamazsın.”

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU

“KONFOR ALANIN ÇATLADI… ÇÜNKÜ RUHUN BÜYÜMEK İSTİYOR!”

Boğa burcu, bu hafta hayat sana alıştığın düzenin artık yeterli olmadığını gösterecek. Uzun zamandır güvende kalmaya çalışırken fark etmeden kendi potansiyelini ertelemiş olabilirsin.

Ama artık ruhun beklemek istemiyor.

İçinde tarif edemediğin bir değişim isteği büyüyor. Aynı insanlar, aynı ortamlar, aynı döngüler sana eskisi kadar huzur vermeyebilir. Çünkü sen değişiyorsun.

Bu hafta özellikle maddi düzen, kariyer ve yaşam standartlarıyla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Bazı Boğalar:

  • yeni gelir kaynakları oluşturmak isteyebilir,

  • ikinci bir işe yönelebilir,

  • farklı bir şehir veya yaşam düzeni düşünebilir.

Gökyüzü sana artık sadece para değil…

İç huzur da gerektiğini anlatıyor.

İlişkiler alanında ise duygusal ağırlık hissedebilirsin. Uzun süredir sustuğun konular artık görünür hale gelebilir. Özellikle emek verdiğin halde karşılık alamadığın ilişkiler seni daha fazla yorabilir.

Ve dürüst olalım…

Sen bazen sırf düzen bozulmasın diye kendi kalbini geri plana atıyorsun.

Ama artık bunu yapamayacaksın.

Bu hafta sevginin gerçek tanımını sorgulayacaksın:

Huzur mu?

Alışkanlık mı?

Yoksa gerçekten görülmek mi?

31 Mayıs’taki Mavi Ay özellikle maddi-manevi dönüşüm alanını çalıştırıyor. Korkularını bırakman gereken bir eşikten geçiyorsun.

Çünkü sevgili Boğa…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Güvende hissetmek için küçülmeyi bırak.”

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

“HERKESİ DİNLEDİN… PEKİ YA KENDİNİ?”

İkizler burcu, bu hafta zihnin değil ruhun konuşmak istiyor. Sürekli düşünmek, analiz etmek ve her şeyi anlamaya çalışmak seni yormaya başladı.

Şimdi hayat senden ilk kez gerçekten durmanı istiyor.

Bu hafta bilgi kirliliği çok yüksek olabilir. Duyduğun her şey doğru olmayabilir. İnsanların söyledikleriyle hissettirdikleri arasında büyük farklar görebilirsin.

Ve işte tam burada sezgilerin devreye giriyor.

İş hayatında eski projeler yeniden gündeme gelebilir. Uzun süredir yarım kalan fikirler yeniden canlanabilir. Özellikle medya, eğitim, dijital işler, yazarlık ve sosyal medya alanında çalışan İkizler için dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.

Ama bu hafta mesele hız değil.

Netlik.

Aşk hayatında ise zihinsel uyum her şeyden önemli olacak. Artık biriyle sadece konuşmak değil…

Gerçekten anlaşılmak istiyorsun.

Bazı İkizler:

  • geçmişten biriyle yeniden iletişime geçebilir,

  • önemli bir ilişki kararı alabilir,

  • ya da ilk kez kalbinin ne istediğini net hissedebilir.

31 Mayıs’taki Mavi Ay ilişkiler alanını güçlü şekilde aydınlatıyor. Hayatındaki insanların gerçek enerjisini daha net göreceksin.

Ve sevgili İkizler…

Gökyüzü sana bu hafta şunu söylüyor:

“Sürekli konuşarak değil…

Kendini gerçekten duyarak dönüşeceksin.”

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU

“HERKESİ KURTARIRKEN KENDİNİ YARALADIN!”

Yengeç burcu, bu hafta ruhunun yorgun tarafı görünür oluyor. Uzun zamandır herkese yetişmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını ihmal etmiş olabilirsin.

Ama artık kalbin sessiz kalmıyor.

Bu hafta özellikle aile, ev, aidiyet ve duygusal güven alanlarında büyük farkındalıklar yaşayabilirsin. Bazı Yengeçler:

  • taşınma kararı alabilir,

  • aile içinde önemli konuşmalar yaşayabilir,

  • ya da bulunduğu ortamın ruhunu tükettiğini fark edebilir.

Gökyüzü artık sana şunu öğretiyor:

Fedakârlık ile kendini yok etmek aynı şey değildir.

Aşk hayatında geçmiş kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Eğer sürekli veren taraf olduysan, bunun ağırlığını daha derin hissedebilirsin.

Ve dürüst olalım…

Sen bazen sevilmek için fazla yük taşıyorsun.

31 Mayıs’taki Mavi Ay günlük yaşam düzenini değiştiriyor. Artık seni yoran alışkanlıkları bırakman gerekiyor.

Çünkü sevgili Yengeç…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Kendi ruhuna yuva olmayı öğrenmeden hiçbir yerde huzur bulamazsın.”

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU

“ALKIŞ BİTTİĞİNDE GERİYE KİM KALIYOR?”

Aslan burcu, bu hafta hayat sana gerçek gücün ne olduğunu gösterecek. Çünkü artık mesele görünür olmak değil…

Gerçekten kendin olabilmek.

Uzun zamandır güçlü görünmeye çalışırken bazı duygularını bastırmış olabilirsin. Ama şimdi ruhun senden dürüstlük istiyor.

İş hayatında dikkat çekici fırsatlar oluşabilir. İnsanlar seni fark ediyor. Enerjin yükseliyor. Özellikle yaratıcı alanlarda çalışan Aslanlar için görünürlük artıyor.

Ama gökyüzü sana şunu söylüyor:

Her savaş kazanılmak zorunda değil.

Aşk hayatında ise ego savaşları yerine duygusal dürüstlük önem kazanıyor. Bu hafta bazı Aslanlar:

  • ilişkilerinde ciddi kararlar alabilir,

  • yalnız hissettiği bağları sorgulayabilir,

  • ya da ilk kez gerçekten güvende hissettiren bir bağ kurabilir.

31 Mayıs’taki Mavi Ay aşk ve yaratıcılık alanını aydınlatıyor. Hayat sevincin yeniden canlanabilir.

Ve sevgili Aslan…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Işığın dikkat çektiği için değil…

Gerçek olduğu için değerlidir.”

BAŞAK BURCU

BAŞAK BURCU

“HER ŞEYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIRKEN KENDİNİ TÜKETME!”

Başak burcu, bu hafta hayat sana kontrol ile huzurun aynı şey olmadığını öğretecek.

Uzun zamandır her şeyi düzeltmeye çalışıyorsun:

insanları,

sorunları,

ilişkileri,

geleceği…

Ama ruhun yoruldu.

Bu hafta özellikle iş hayatında yoğunluk artabilir. Sorumluluklar büyüyebilir. Fakat asıl mesele yük değil…

Her şeyi tek başına taşımaya çalışman.

Aşk hayatında ise duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin. Çünkü sen sevgini çoğu zaman emekle gösteriyorsun. Ama artık senin de görülmeye ihtiyacın var.

31 Mayıs’taki Mavi Ay ev ve aile alanını güçlü şekilde etkiliyor. Gerçek huzurun ne olduğunu sorgulamaya başlıyorsun.

Ve sevgili Başak…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Mükemmel olmak zorunda değilsin…

Sadece kendine daha şefkatli davranman gerekiyor.”

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU

“SUSKUNLUĞUN HUZUR DEĞİL… YORGUNLUK!”

Terazi burcu, bu hafta hayat senden artık kendi gerçeğini saklamamanı istiyor.

Uzun zamandır dengeyi korumak adına sustuğun bazı konular şimdi daha görünür hale geliyor. Çünkü ruhun artık sürekli idare etmek istemiyor.

Bu hafta ilişkiler alanında büyük farkındalıklar yaşayabilirsin. Özellikle:

  • sürekli veren taraf olmak,

  • kendi ihtiyaçlarını ertelemek,

  • huzur için susmak

  • seni içten içe yormuş olabilir.

Ve artık bunu görüyorsun.

İş hayatında ortaklıklar ve ekip çalışmaları ön plana çıkıyor. Ama herkesi memnun etmeye çalışmak seni tüketebilir.

31 Mayıs’taki Mavi Ay iletişim alanını güçlü şekilde etkiliyor. İlk kez kendi sesini daha net duyabilirsin.

Ve sevgili Terazi…

Gökyüzü sana bu hafta şunu söylüyor:

“Kendi gerçeğini bastırdığın hiçbir yerde gerçek huzur yoktur.”

AKREP BURCU

AKREP BURCU

“ESKİ SEN ÇÖKÜYOR… YENİ SEN DOĞUYOR!”

Akrep burcu, bu hafta hayat seni büyük bir dönüşüm kapısına getiriyor.

Artık bazı şeyleri taşıyamıyorsun.

Bazı insanları eski yerinde tutamıyorsun.

Bazı duyguları görmezden gelemiyorsun.

Çünkü ruhun değişiyor.

Bu hafta özellikle güç savaşları, kontrol ihtiyacı ve bastırılmış öfke görünür olabilir. Ama gökyüzü sana şunu söylüyor:

Gerçek güç, her şeyi kontrol etmek değildir.

İş hayatında önemli fırsatlar oluşabilir. Sezgilerin olağanüstü güçlü çalışıyor. İnsanların gerçek niyetlerini daha net hissedeceksin.

Aşk hayatında ise yüzeysel bağlar çözülüyor. Artık derinlik istiyorsun.

Sadakat istiyorsun.

Gerçeklik istiyorsun.

31 Mayıs’taki Mavi Ay maddi-manevi değer alanını çalıştırıyor. Kendine verdiğin değeri yeniden tanımlıyorsun.

Ve sevgili Akrep…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Bazı yıkımlar ceza değil…

Gerçek hayatının başlangıcıdır.”

YAY BURCU

YAY BURCU

“RUHUN ARTIK BU HAYATA DAR GELİYOR!”

Yay burcu, bu hafta gökyüzü seni yeni bir hayata çağırıyor.

İçinde uzun zamandır büyüyen bir sıkışmışlık hissi var. Çünkü ruhun artık aynı yerde kalmak istemiyor.

31 Mayıs’taki Mavi Ay senin burcunda gerçekleşiyor.

Ve bu sıradan bir enerji değil.

Bu bir uyanış.

Bazı Yaylar:

  • şehir değiştirebilir,

  • yeni bir yol seçebilir,

  • ilişkisini sorgulayabilir,

  • ya da ilk kez gerçekten ne istediğini anlayabilir.

Artık sadece güvenli yaşamak istemiyorsun.

Anlamlı yaşamak istiyorsun.

Aşk hayatında özgürlük ile bağlılık arasında önemli bir denge kuruluyor. Seni küçülten bağlardan uzaklaşma isteği büyüyebilir.

Ve sevgili Yay…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Gerçek dönüşüm…

Konfor alanının dışında başlar.”

OĞLAK BURCU

OĞLAK BURCU

“HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIMAK SENİN KADERİN DEĞİL!”

Oğlak burcu, bu hafta hayat sana güçlü görünmenin bedelini gösteriyor.

Uzun zamandır her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Ama artık ruhun dinlenmek istiyor.

İş hayatında önemli kararlar gündeme gelebilir. Özellikle kariyer, sorumluluklar ve gelecek planlarıyla ilgili baskı hissedebilirsin.

Ama mesele başarı değil artık.

Tatmin.

Aşk hayatında ise duygularını daha açık ifade etmen gereken bir dönemdesin. Çünkü insanlar senin güçlü tarafını görüyor…

Ama kırılan tarafını görmüyor.

31 Mayıs’taki Mavi Ay bilinçaltını güçlü şekilde aydınlatıyor. İçinde taşıdığın bazı yükleri bırakma zamanı geliyor.

Ve sevgili Oğlak…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Bazen en büyük güç…

Artık taşımaman gereken şeyi bırakabilmektir.”

KOVA BURCU

KOVA BURCU

“SİSTEME AİT HİSSETMİYORSAN… BELKİ DE YENİ SİSTEM SENSİN!”

Kova burcu, bu hafta ruhun özgürlük istiyor.

Uzun zamandır bazı ortamlarda kendini ait hissetmiyor olabilirsin. Ama artık bunu bastırmak istemiyorsun.

Çünkü sen sıradan bir hayat yaşamak için doğmadın.

İş hayatında teknoloji, dijital dünya, sosyal medya ve yaratıcı projeler alanında önemli fırsatlar oluşabilir. Yeni fikirlerin dikkat çekiyor.

Ama bu hafta bazı insanlarla yolların ayrılabilir.

Çünkü artık herkes seninle aynı frekansta yürüyemeyecek.

Aşk hayatında ise zihinsel uyum her şeyden önemli hale geliyor. Seni gerçekten anlayan insanlara yaklaşmak isteyeceksin.

31 Mayıs’taki Mavi Ay sosyal çevreni değiştiriyor. Hayatına yeni insanlar girebilir.

Ve sevgili Kova…

Gökyüzü sana şunu söylüyor:

“Senin farklılığın sorun değil…

Geleceğin ta kendisi.”

BALIK BURCU

BALIK BURCU

“BAŞKALARINI İYİLEŞTİRİRKEN KENDİNİ UNUTMA!”

Balık burcu, bu hafta ruhun senden artık kendini korumanı istiyor.

Çünkü sen herkesi hissediyorsun.

Herkesin yükünü taşıyorsun.

Herkesi anlamaya çalışıyorsun.

Ama artık sıra sende.

Bu hafta özellikle kariyer ve yaşam yönüyle ilgili büyük farkındalıklar yaşayabilirsin. Bazı Balıklar:

  • iş değiştirmeyi düşünebilir,

  • görünür olmaya başlayabilir,

  • ya da yıllardır ertelediği bir hayale yaklaşabilir.

Aşk hayatında ise karşılıklı emek konusu ön plana çıkıyor. Artık sadece sevmek değil…

Sevilmek de istiyorsun.

Ve bu çok normal.

31 Mayıs’taki Mavi Ay kariyer alanını güçlü şekilde aydınlatıyor. Hayat seni daha görünür olmaya çağırıyor.

Ve sevgili Balık…

Gökyüzü sana bu hafta şunu söylüyor:

“Kendi ışığını unuttuğunda…

Başkalarının karanlığında kaybolursun.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

