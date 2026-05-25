25 – 31 Mayıs 2026 Haftalık Burç Yorumlar

“KENDİNİ KANITLAMAYI BIRAK… ARTIK KADERİNİ KUR!”

Koç burcu, bu hafta hayat seni hızla değil, farkındalıkla sınayacak. İçinde uzun zamandır bastırdığın huzursuzluk artık sessiz kalmak istemiyor. Çünkü ruhun aynı döngülerin içinde dönmekten yoruldu. Şimdi gökyüzü sana cesaretin gerçek anlamını öğretiyor.

Cesaret bazen savaşmak değil…

Seni tüketen şeyi bırakabilmektir.

25 Mayıs haftası özellikle kariyer, yaşam yönü ve ilişkiler alanında büyük yüzleşmeler getirebilir. Uzun süredir “idare ettiğin” bazı konular artık taşınması zor bir ağırlığa dönüşebilir. Özellikle iş hayatında baskıcı insanlar, güç savaşları veya sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı seni zihinsel olarak yorabilir.

Ama mesele dış dünya değil.

Asıl mesele, kendine ne kadar yabancılaştığın.

Bu hafta bazı Koçlar:

iş değiştirmeyi düşünebilir,

yeni bir düzen kurmak isteyebilir,

taşınma kararı alabilir,

ya da ilk kez gerçekten ne istediğini fark edebilir.

Finansal konularda aceleci davranmak risk yaratabilir. Özellikle “anlık rahatlama” sağlayacak harcamalar ileride pişmanlık oluşturabilir. Şimdi gökyüzü senden dürtüyle değil, stratejiyle hareket etmeni istiyor.

Aşk hayatında ise çok güçlü bir yüzleşme enerjisi var. Artık yüzeysel bağlar seni tatmin etmiyor. Eğer bir ilişkide sürekli güçlü duran taraf olduysan, bunun içsel yorgunluğunu hissedebilirsin.

Bazı Koçlar geçmişten gelen bir kişiyle yeniden karşılaşabilir.

Bazıları ise artık aynı hikâyenin içinde kalamayacağını anlayabilir.

Çünkü bu hafta kalbin şunu fısıldıyor:

“Sevgi yorulmamak da olmalı.”

31 Mayıs’taki Yay Mavi Ayı ise senin için büyük bir kapı açıyor. Hayata bakışın değişebilir. Yeni bir hedef, yeni bir şehir, yeni bir yol fikri zihnini meşgul edebilir. Ruhun artık daha büyük yaşamak istiyor.

Ve sevgili Koç…

Bu hafta kader sana şunu söylüyor:

“Kendini küçülttüğün hiçbir hayatın içinde mutlu olamazsın.”