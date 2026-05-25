25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 9187948181

Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 14:18
25 – 31 Mayıs haftası gökyüzü enerjileri oldukça güçlü, hızlı ve dönüştürücü çalışıyor. Özellikle Güneş – Uranüs etkileri, Mars kaynaklı gerginlikler ve ani duygu değişimleri nedeniyle birçok insan kendisini zihinsel olarak yorulmuş, enerjik olarak dağılmış ve ruhsal olarak baskı altında hissedebilir. Böyle zamanlarda kişinin kendi frekansını koruması, enerjisini sabitlemesi ve içsel alanını güçlendirmesi çok önemlidir.

İşte tam da bu nedenle bu haftanın sayı sekansı olarak 9187948181 frekansı dikkat çekiyor.

Bu sayı sekansı özellikle korunma, negatif enerjiyi dönüştürme, nazar etkilerini azaltma, ruhsal alanı güçlendirme ve kişinin yaşam enerjisini yeniden dengelemesi için kullanılan güçlü frekanslardan biri olarak görülmektedir. Özellikle yoğun insan enerjisine maruz kalanlar, sürekli yorgun hissedenler, üzerinde baskı olduğunu düşünenler, ruhsal olarak sıkışmış hissedenler ve hayatında sürekli aynı döngüleri yaşayanlar bu sekansa yönelmektedir.

9187948181 sekansının enerjisi kişinin aurik alanında bir “frekans kalkanı” oluşturmaya yardımcı olur. Bu nedenle birçok kişi bu sayı ile çalıştıktan sonra daha net düşündüğünü, daha sakin hissettiğini, uyku düzeninin değiştiğini ve üzerindeki ağırlığın hafiflediğini ifade eder.

Bu sekansın en önemli taraflarından biri yalnızca korunma değil, aynı zamanda zihinsel berraklık sağlamasıdır. Çünkü bazı dönemlerde insanın en büyük savaşı dışarıyla değil, kendi zihninin içindeki karmaşayla olur. Sürekli aynı düşünceleri tekrar etmek, korkularla hareket etmek, geçmişin yükünü bırakmamak ve negatif senaryolar üretmek kişinin enerjisini aşağıya çeker. 9187948181 frekansı ise kişinin kendi merkezine dönmesine yardımcı olan bir enerji alanı oluşturabilir.

25 – 31 Mayıs haftasında özellikle dikkat edilmesi gereken konu; ani öfke patlamaları, kontrolsüz çıkışlar, enerjisel düşüşler ve insanların gerçek yüzlerini daha net göstermesi olabilir. Bu nedenle bu hafta yapılacak frekans çalışmaları kişinin hem ruhsal hem zihinsel alanını koruması açısından oldukça değerlidir.

Bu sayı sekansı ile yapılabilecek en güçlü uygulamalardan biri “su frekans aktivasyonu” çalışmasıdır.

Su, enerjiyi taşıyan en güçlü elementlerden biri olarak kabul edilir. Sözcükleri, niyetleri ve frekansları hafızasında tutabildiğine inanılır. Bu nedenle sayı sekanslarının su ile aktive edilmesi çok eski spiritüel uygulamalardan biridir.

25 – 31 Mayıs boyunca, yani tam 7 gün boyunca uygulanacak çalışma şu şekildedir:

Her sabah cam bir bardağın üzerine ya da beyaz bir kağıda büyük ve okunaklı şekilde:

9187948181

yazın.

Bardağın içine temiz içme suyu koyun. Daha sonra iki elinizi bardağın etrafına yerleştirin ve gözlerinizi birkaç saniye kapatın.

Ardından 7 kez yavaşça:

“9187948181”

sekansını okuyun.

Sonrasında şu niyeti söyleyin:

“Üzerimdeki tüm negatif enerjiler arınıyor. Ruhum, bedenim ve yaşamım ilahi koruma frekansı ile güçleniyor. Şans, huzur, sağlık ve bereket enerjisine uyumlanıyorum.”

Daha sonra suyu yavaş yavaş için.

Bu uygulamanın özellikle sabah saatlerinde yapılması önerilir. Çünkü sabah zihni günün enerjisini almaya daha açıktır. Ancak gece yatmadan önce tekrar edilmesi de kişinin bilinçaltını sakinleştirmeye yardımcı olabilir.

7 gün boyunca aynı sekans ile çalışıldığında kişinin enerjisinde gözle görülür bir değişim hissedilebilir. Özellikle bazı insanlar ilk günlerde yoğun uyku hali, geçmiş anıları hatırlama, ani farkındalıklar veya içsel rahatlama yaşayabilir. Çünkü frekans çalışmaları bazen zihinde biriken yüklerin çözülmesini tetikleyebilir.

Bu süreçte adaçayı tütsüsü kullanılması da önerilir. Özellikle sayı sekansı okunmadan önce ortamın adaçayı ile temizlenmesi enerjinin daha güçlü hissedilmesine yardımcı olabilir. Dileyen kişiler paçuli yağı da kullanabilir. Paçuli enerjiyi yere sabitleyen, korkuyu azaltan ve bolluk frekansını destekleyen güçlü bir aromatik titreşim taşır.

9187948181 sekansı özellikle şu alanlarda çalışmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir:

Negatif insanlardan etkilenmemek

Nazar enerjisini azaltmak

Kaygıyı hafifletmek

Uyku düzenini desteklemek

Ruhsal korunma alanını güçlendirmek

Bolluk ve şans frekansını yükseltmek

İçsel huzuru artırmak

Enerji düşüklüğünü dönüştürmek

Korku ve baskı hissini azaltmak

Bu hafta gökyüzü herkesi kendi gerçeğiyle yüzleştiriyor. Kimileri için kapanışlar, kimileri için ani başlangıçlar, kimileri içinse ruhsal bir uyanış süreci devrede olabilir. Böyle dönemlerde önemli olan dışarıdaki kaosu değil, içerideki frekansı yönetebilmektir.

Çünkü insanın enerjisi değiştiğinde, hayatının akışı da değişmeye başlar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

