article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şebnem Ferah'ın Yıllar Sonra Sahnelere Dönmesi Büyük Heyecan Yarattı!

Şebnem Ferah'ın Yıllar Sonra Sahnelere Dönmesi Büyük Heyecan Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.05.2026 - 08:45

Yıllardır sesi soluğu çıkmayan, sahnelere verdiği uzun arayla hayranlarını özlemde bırakan Şebnem Ferah, geri dönüş haberiyle ortalığı adeta ayağa kaldırdı! 3 Haziran’da gerçekleşecek konser duyurulur duyurulmaz özellikle X başta olmak üzere sosyal medyada büyük bir heyecan dalgası oluştu. Sadece hayranlar değil, ünlü isimler de bu sürpriz dönüşe kayıtsız kalamadı; paylaşımlar peş peşe geldi. Şebnem Ferah’ın sahnelere dönüşü daha konser gerçekleşmeden gündemin zirvesine oturdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllardır sesiyle kalpleri titreten, şarkılarıyla nesillere eşlik eden Şebnem Ferah sonunda o beklenen haberi verdi!

Yıllardır sesiyle kalpleri titreten, şarkılarıyla nesillere eşlik eden Şebnem Ferah sonunda o beklenen haberi verdi!

2020’den bu yana süren sessizliğini bozan usta isim, 3 Haziran 2026’da sahnelere geri dönüyor. Üstelik bu özel tarih, sanatçının doğum gününe denk geliyor… Daha duyurulduğu anda sosyal medyada adeta deprem etkisi yaratan konser haberi, hayranlarını şimdiden geri sayıma başlattı!

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Şebnem Ferah’ın dönüş adresi ise İstanbul’un en sevilen açık hava sahnelerinden biri olan KüçükÇiftlik Park. 3 Haziran akşamı gerçekleşecek bu özel konser için biletlerin 6 Mayıs’ta satışa çıkacak olması, heyecanı katbekat artırdı. Sanatçının “Buluşana kadar gün sayıyor olacağım” sözleri ise hayranlarını iyice duygulandırdı.

Konser haberi duyurulur duyurulmaz ünlü isimler ve kullanıcılarından heyecan dolu tepkiler gecikmedi!

Konser haberi duyurulur duyurulmaz ünlü isimler ve kullanıcılarından heyecan dolu tepkiler gecikmedi!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın