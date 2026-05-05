Şebnem Ferah'ın Yıllar Sonra Sahnelere Dönmesi Büyük Heyecan Yarattı!

2020’den bu yana süren sessizliğini bozan usta isim, 3 Haziran 2026’da sahnelere geri dönüyor. Üstelik bu özel tarih, sanatçının doğum gününe denk geliyor… Daha duyurulduğu anda sosyal medyada adeta deprem etkisi yaratan konser haberi, hayranlarını şimdiden geri sayıma başlattı!

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Şebnem Ferah’ın dönüş adresi ise İstanbul’un en sevilen açık hava sahnelerinden biri olan KüçükÇiftlik Park. 3 Haziran akşamı gerçekleşecek bu özel konser için biletlerin 6 Mayıs’ta satışa çıkacak olması, heyecanı katbekat artırdı. Sanatçının “Buluşana kadar gün sayıyor olacağım” sözleri ise hayranlarını iyice duygulandırdı.