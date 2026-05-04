Yılların Sessizliği Bozuluyor: Rock Müziğin Güçlü Sesi Şebnem Ferah Geri Dönüyor!

Net bir açıklama yapılmaması ise merakı daha da artırdı.

Ferah, gönderisine eklediği notta duygularını tam olarak kelimelere dökemediğini belirterek, “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek… O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Sanatçının ayrıca 3 Haziran’ın kendi doğum günü olduğuna dikkat çekmesi de paylaşımın anlamını güçlendirdi.

Uzun süredir yeni albüm ya da konser haberiyle gündeme gelmeyen Şebnem Ferah’ın bu çıkışı, “geri dönüş mü geliyor?” sorularını beraberinde getirdi. İstanbul vurgusu yapılan tarih, olası bir konser, özel etkinlik ya da sürpriz bir projeye işaret ediyor olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

ArtıBir (+1) tarafından düzenlenen organizasyonda ise Ferah'ın 6 Haziran'da konser vereceği açıklandı.