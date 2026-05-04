Yılların Sessizliği Bozuluyor: Rock Müziğin Güçlü Sesi Şebnem Ferah Geri Dönüyor!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 21:08

Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden Şebnem Ferah, uzun süredir süren sessizliğini bozabilecek bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yer verdiği “03.06.2026 İstanbul” notu, hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, olası bir dönüş ihtimalini de güçlendirdi. Paylaşımın ardından gözler tamamen sanatçının yapacağı olası açıklamaya çevrildi.

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen Şebnem Ferah, uzun süredir kameralardan ve sahne ışıklarından uzak bir yaşam sürüyordu.

Sanatçı, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Paylaşımda yer alan “03.06.2026 İstanbul” ifadesi dikkat çekerken, bu tarih kısa sürede hayranlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Net bir açıklama yapılmaması ise merakı daha da artırdı.

Ferah, gönderisine eklediği notta duygularını tam olarak kelimelere dökemediğini belirterek, “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek… O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Sanatçının ayrıca 3 Haziran’ın kendi doğum günü olduğuna dikkat çekmesi de paylaşımın anlamını güçlendirdi.

Uzun süredir yeni albüm ya da konser haberiyle gündeme gelmeyen Şebnem Ferah’ın bu çıkışı, “geri dönüş mü geliyor?” sorularını beraberinde getirdi. İstanbul vurgusu yapılan tarih, olası bir konser, özel etkinlik ya da sürpriz bir projeye işaret ediyor olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

ArtıBir (+1) tarafından düzenlenen organizasyonda ise Ferah'ın 6 Haziran'da konser vereceği açıklandı.

İşte o paylaşım👇

Konser ayrıntıları da paylaşıldı: Konser KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
