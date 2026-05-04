Sabah Türk Kahvesine 1 Kaşık Ekleyin: İştahı Azaltıyor, Tatlı İsteğini Düşürüyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 18:52

Sabahları içilen Türk kahvesi, son dönemde küçük bir eklemeyle daha farklı bir anlam kazandı. Kahveye eklenen bir çay kaşığı tarçının, günün ilk saatlerinde iştahı azalttığı ve tatlı isteğini belirgin şekilde düşürdüğü belirtiliyor. Özellikle kan şekeri dengesi üzerindeki etkisiyle öne çıkan bu alışkanlık, birçok kişi tarafından sabah rutinine dahil edilmeye başladı.

Sabah rutini olarak içilen Türk kahvesine eklenen küçük bir dokunuşun iştah üzerinde belirgin etkiler oluşturduğu belirtiliyor.

Özellikle kahveye eklenen tarçın, hem kan şekeri dengesi hem de tokluk hissi üzerinden iştahı azaltıcı bir etkiyle öne çıkıyor.

Kahve, açlık hissini doğal olarak baskılıyor

Kafein, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki göstererek kısa vadede açlık hissini düşürüyor. Yapılan araştırmalar, kahve tüketiminin gün içinde daha düşük kalori alımıyla ilişkili olabildiğini ortaya koyuyor. Bu etki özellikle sabah saatlerinde daha belirgin hissediliyor.

Tarçın kan şekerini dengeliyor, tatlı isteğini azaltıyor

Kahveye eklenen tarçın, glikoz metabolizması üzerinde etkili bileşenler içeriyor. Uluslararası çalışmalarda tarçının etkileri şu şekilde yer alıyor:

  • Kan şekeri dalgalanmalarını yavaşlattığı

  • İnsülin duyarlılığını desteklediği

  • Ani açlık ve tatlı yeme isteğini düşürdüğü

Bu mekanizma sayesinde gün içinde “şeker krizleri” daha kontrol edilebilir hale geliyor.

Birlikte etkisi: daha uzun tokluk hissi

Kahve ve tarçın kombinasyonu birlikte değerlendirildiğinde, kısa süreli enerji artışının yanında daha uzun süreli tokluk hissi oluşturuyor. Bu da özellikle sabah saatlerinde gereksiz atıştırma eğilimini azaltıyor.

Bilimsel çalışmalar ne gösteriyor?

Yapılan bazı klinik çalışmalarda tarçın tüketiminin açlık hissi ve toplam kalori alımı üzerinde düşüşle ilişkili olduğu görülüyor. Kahvenin de benzer şekilde iştah baskılayıcı etkisi bulunduğu biliniyor. İki bileşenin birlikte tüketimi bu etkiyi güçlendirebiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
