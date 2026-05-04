Sabah Türk Kahvesine 1 Kaşık Ekleyin: İştahı Azaltıyor, Tatlı İsteğini Düşürüyor

Kahveye eklenen tarçın, glikoz metabolizması üzerinde etkili bileşenler içeriyor. Uluslararası çalışmalarda tarçının etkileri şu şekilde yer alıyor:

Kan şekeri dalgalanmalarını yavaşlattığı

İnsülin duyarlılığını desteklediği

Ani açlık ve tatlı yeme isteğini düşürdüğü

Bu mekanizma sayesinde gün içinde “şeker krizleri” daha kontrol edilebilir hale geliyor.

Birlikte etkisi: daha uzun tokluk hissi

Kahve ve tarçın kombinasyonu birlikte değerlendirildiğinde, kısa süreli enerji artışının yanında daha uzun süreli tokluk hissi oluşturuyor. Bu da özellikle sabah saatlerinde gereksiz atıştırma eğilimini azaltıyor.

Bilimsel çalışmalar ne gösteriyor?

Yapılan bazı klinik çalışmalarda tarçın tüketiminin açlık hissi ve toplam kalori alımı üzerinde düşüşle ilişkili olduğu görülüyor. Kahvenin de benzer şekilde iştah baskılayıcı etkisi bulunduğu biliniyor. İki bileşenin birlikte tüketimi bu etkiyi güçlendirebiliyor.