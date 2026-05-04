Zeki İnsanların En Çok Yediği Yemekler Açıklandı

Avokadolu Yumurta Tostu

Tam tahıllı ekmek üzerinde yumurta ve avokadoyla hazırlanan bu basit tabak, uzun süreli tokluk ve stabil enerji sağlıyor.

Yulaf Lapası (Porridge)

Süt veya suyla pişirilen yulafın üzerine meyve ve kuruyemiş eklenerek hazırlanan bu klasik, özellikle sabah saatlerinde sık tercih ediliyor.

Izgara Somon ve Sebze Tabağı

Fırın ya da ızgarada pişmiş somon, yanında brokoli, kabak gibi sebzelerle servis ediliyor. Hafif ama doyurucu.

Tavuklu Kinoa Salatası

Haşlanmış kinoa, ızgara tavuk ve yeşilliklerle hazırlanan bu salata; dengeli protein ve karbonhidrat içeriğiyle öne çıkıyor.

Mercimek Çorbası

Protein ve lif açısından zengin klasik bir seçenek. Özellikle öğle öğünlerinde hafif ama besleyici bir alternatif olarak tercih ediliyor.

Yoğurtlu Meyve Kasesi

Yoğurt, taze meyve ve az miktarda kuruyemişle hazırlanan bu pratik yemek, hem kahvaltı hem ara öğün olarak tüketiliyor.

Sebzeli Omlet

Yumurta, ıspanak, biber ve mantar gibi sebzelerle hazırlanan omlet; düşük karbonhidratlı ve doyurucu bir seçenek.

Ton Balıklı Salata

Ton balığı, yeşillikler ve zeytinyağıyla hazırlanan bu salata, hızlı hazırlanmasıyla öne çıkıyor.

Nohutlu Sebze Yemeği

Bitkisel protein kaynağı olan nohut, sebzelerle birlikte pişirilerek dengeli bir ana öğün oluşturuyor.

Bitter Çikolatalı Yulaf Barı

Şekersiz ya da düşük şekerli hazırlanan bu barlar, tatlı ihtiyacını bastırırken enerji düşüşünü önlüyor.