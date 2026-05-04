İki Ülke Arasında Vize Muafiyeti Tamamen Kaldırıldı!

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından sosyal medya (X) üzerinden yapılan resmi açıklamada, Lübnan hükümetinin attığı adıma vurgu yapıldı. Yeni düzenlemeye göre Lübnan vatandaşları artık İran’a ellerini kollarını sallayarak giremeyecek; ancak süreç oldukça kolaylaştırılmış durumda. Lübnanlı yolcular, İran’daki tüm havalimanlarında bekleme yapmadan vize alabilecekler.

Tahran yönetimi, vize uygulamasını geri getirse de harç ücretleri konusunda sembolik rakamlar belirleyerek 'kolaylık' mesajı vermeyi ihmal etmedi:

Dini Ziyaretler: 10 Euro

Turistik Seyahatler: 20 Euro

İki ülke arasındaki vize krizinin fitili 5 Mart tarihinde ateşlenmişti. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, ülke güvenliğini tehdit edebilecek faaliyetlerin önüne geçmek ve sınır hatlarındaki denetimi sıkılaştırmak amacıyla İranlılara yönelik vize şartını yeniden devreye aldıklarını açıklamıştı. Tahran’ın son hamlesi, Beyrut’un bu 'güvenlik' temelli kararına verilen diplomatik bir yanıt olarak kayıtlara geçti.