İki Ülke Arasında Vize Muafiyeti Tamamen Kaldırıldı!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 17:12

Orta Doğu diplomasisinde vize trafiği hareketlendi. Lübnan’ın geçtiğimiz Mart ayında güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarına tanıdığı vize muafiyetini sonlandırması, Tahran cephesinde karşılık buldu. İran, mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesini işleterek Lübnan vatandaşları için vize serbestisini kaldırdığını resmen duyurdu.

Lübnan ve İran karşılıklı olarak vize muafiyetini kaldırdı.

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından sosyal medya (X) üzerinden yapılan resmi açıklamada, Lübnan hükümetinin attığı adıma vurgu yapıldı. Yeni düzenlemeye göre Lübnan vatandaşları artık İran’a ellerini kollarını sallayarak giremeyecek; ancak süreç oldukça kolaylaştırılmış durumda. Lübnanlı yolcular, İran’daki tüm havalimanlarında bekleme yapmadan vize alabilecekler.

Tahran yönetimi, vize uygulamasını geri getirse de harç ücretleri konusunda sembolik rakamlar belirleyerek 'kolaylık' mesajı vermeyi ihmal etmedi:

Dini Ziyaretler: 10 Euro

Turistik Seyahatler: 20 Euro

İki ülke arasındaki vize krizinin fitili 5 Mart tarihinde ateşlenmişti. Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, ülke güvenliğini tehdit edebilecek faaliyetlerin önüne geçmek ve sınır hatlarındaki denetimi sıkılaştırmak amacıyla İranlılara yönelik vize şartını yeniden devreye aldıklarını açıklamıştı. Tahran’ın son hamlesi, Beyrut’un bu 'güvenlik' temelli kararına verilen diplomatik bir yanıt olarak kayıtlara geçti.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
