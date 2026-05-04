Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye çıkacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, havaların ısınacağına dair müjdeyi verdi. Şen’in açıklamalarına göre, dondurucu rüzgarların ardından 'pastırma sıcaklarını' aratmayacak bir yükseliş kapıda. İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklıklar, çarşamba günü 20 dereceye, hafta sonu ise 25 dereceye kadar çıkacak. İzmir ve Antalya’da da benzer bir tablo hakim; hafta sonunda yazdan kalma günler yaşanacak.

6 Mayıs Hıdırellez sonrasında ise sıcak hava dalgası tüm yurda yayılacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.