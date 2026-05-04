Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklıkların 25 Dereceye Çıkacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 14:16

Türkiye genelinde hava durumu dengeleri değişiyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara ve Ege bölgesini etkisi altına alan şiddetli poyraz fırtınasının bugün itibarıyla hızını keseceğini duyurdu. Bir yanda kar ve sağanak yağış uyarıları sürerken, diğer yanda hafta ortasından itibaren termometrelerin aniden yükseleceği müjdesi geldi. Orhan Şen, sıcaklıkların 25 dereceyi göreceği tarihi açıkladı.

Kar yağacak kentler belli oldu.

Marmara’da hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgarlar, etkisini kaybediyor. Ancak Anadolu’nun iç ve güney kesimlerinde bu kez lodos fırtınası hakim. Gaziantep ve çevresinde Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanırken, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyardı.

Şen, Marmara’nın doğusunda Düzce, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini kaydetti. Hatay ve Kahramanmaraş çevresinde de yağışlar etkisini sürdürecek. Kar yağışı ise yüksek kesimlerde ve Ankara’nın batı-kuzey ilçelerinde yüzünü göstermeye devam ediyor. Uludağ ve Kartepe gibi kayak merkezlerinde beyaz örtü etkisini koruyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sıcaklıkların 25 dereceye çıkacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, havaların ısınacağına dair müjdeyi verdi.  Şen’in açıklamalarına göre, dondurucu rüzgarların ardından 'pastırma sıcaklarını' aratmayacak bir yükseliş kapıda. İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklıklar, çarşamba günü 20 dereceye, hafta sonu ise 25 dereceye kadar çıkacak. İzmir ve Antalya’da da benzer bir tablo hakim; hafta sonunda yazdan kalma günler yaşanacak.

6 Mayıs Hıdırellez sonrasında ise sıcak hava dalgası tüm yurda yayılacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
