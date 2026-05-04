Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kabine’de Gündem Kurban Bayramı Tatili

Türkiye'nin hem sınır içindeki hem de sınır ötesindeki stratejik hamlelerinin görüşüleceği bu kritik zirvede, sosyal ve ekonomik hayata dair belirleyici kararların alınması öngörülüyor. Toplantının ardından kamuoyuna yapılacak açıklamalar, özellikle tatil planı yapan vatandaşlar ve piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gündemin en sıcak maddelerinden birini, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin süresi oluşturuyor. 26 Mayıs tarihine denk gelen Arefe günü ile başlayan süreçte, kamu çalışanları için 9 günlük bir idari izin ihtimali masada değerlendiriliyor. Turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda şekillenecek olan bu karar, milyonlarca kişinin tatil takvimini doğrudan etkileyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektörel analizleri ışığında, Kabine üyelerinin bu konuda nihai bir uzlaşıya varması bekleniyor.

Kurban Bayramı takvimi:

26 Mayıs Salı: Arefe

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. Günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. Günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. Günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. Günü