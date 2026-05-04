Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kabine’de Gündem Kurban Bayramı Tatili

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 08:24

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, 'Terörsüz Türkiye' süreci, ekonomi ve milyonlarca kişinin beklediği bayram tatili yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde haftanın ilk gününde Beştepe’de mesaiye başlıyor.

Türkiye'nin hem sınır içindeki hem de sınır ötesindeki stratejik hamlelerinin görüşüleceği bu kritik zirvede, sosyal ve ekonomik hayata dair belirleyici kararların alınması öngörülüyor. Toplantının ardından kamuoyuna yapılacak açıklamalar, özellikle tatil planı yapan vatandaşlar ve piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gündemin en sıcak maddelerinden birini, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin süresi oluşturuyor. 26 Mayıs tarihine denk gelen Arefe günü ile başlayan süreçte, kamu çalışanları için 9 günlük bir idari izin ihtimali masada değerlendiriliyor. Turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda şekillenecek olan bu karar, milyonlarca kişinin tatil takvimini doğrudan etkileyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektörel analizleri ışığında, Kabine üyelerinin bu konuda nihai bir uzlaşıya varması bekleniyor.

Kurban Bayramı takvimi:

26 Mayıs Salı: Arefe

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. Günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. Günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. Günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. Günü

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
