Bunu da Gördük! Türkiye’de, Mayıs Ayında Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Oldu!
Afyonkarahisar’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilik, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve idari izinli sayılacak personelle ilgili detayları paylaştı.
Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kent genelini etkisi altına alan kar yağışı ve sağanak sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçerek sahadaki ekiplerden sürece dair bilgi alırken, kentteki bazı kara yollarında kar küreme çalışmalarından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
