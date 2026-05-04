article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bunu da Gördük! Türkiye’de, Mayıs Ayında Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Oldu!

Bunu da Gördük! Türkiye’de, Mayıs Ayında Okullar Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Oldu!

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 08:40

Afyonkarahisar’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilik, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve idari izinli sayılacak personelle ilgili detayları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 'İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerimizde taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim öğretim tatil edilmiştir.

Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerimizde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezi’ne devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime yine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerimizde ise eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Ayrıca, eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır' ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kent genelini etkisi altına alan kar yağışı ve sağanak sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçerek sahadaki ekiplerden sürece dair bilgi alırken, kentteki bazı kara yollarında kar küreme çalışmalarından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kent genelini etkisi altına alan kar yağışı ve sağanak sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçerek sahadaki ekiplerden sürece dair bilgi alırken, kentteki bazı kara yollarında kar küreme çalışmalarından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

İl Özel İdaresi, 112, AFAD, Kızılay ve Karayolları yetkilileriyle toplantı yapan Vali Aktaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüm olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kar yağışının olduğu noktalarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler ulaşımın kesintisiz sağlanması için Dinar, Bolvadin, Şuhut ilçeleri, Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi, Bolvadin Kemerkaya mevki ve Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Ankara, Afyonkarahisar-Uşak, Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-Eskişehir karayollarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Uşak-AfyonkarahisarAfyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03 Nisan 2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır. Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerekmektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız' ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın