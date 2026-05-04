Haberler
Gündem
Gaziantep ve Şanlıurfa’da Süper Hücre Kabusu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 07:39 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 07:44

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan süper hücre fırtınası, Gaziantep ve Şanlıurfa’da hayatı durma noktasına getirdi. Şanlıurfa’da bir kişi yaşamını yitirirken, her iki şehirde de çok sayıda vatandaş yaralandı; hasar gören onlarca okulda eğitime ara verildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa, öğle saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan şiddetli bir doğa olayıyla sarsıldı.

Süper hücre' olarak adlandırılan fırtına; hortum, dolu ve sağanak yağışla birleşerek her iki ilde de ciddi yıkımlara neden oldu. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde fırtınanın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, il genelinde yaralı sayısı 40’a ulaştı. Yaralıların bir kısmı Birecik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, durumu daha kritik olanlar şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Gaziantep’te ise aniden bastıran hava muhalefeti, özellikle ulaşımı ve altyapıyı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgarın binaların çatılarını uçurduğu, ağaçları kökünden söktüğü kentte, Alleben Deresi’nin taşma riski ekipleri teyakkuza geçirdi. Oğuzeli ilçesinde meydana gelen hortum, seyir halindeki bir aracı savurarak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, bazı vatandaşların fırtına kaynaklı hafif yaralanmalar yaşadığı ve kentteki 39 okulda çatı uçması veya cam kırılması gibi hasarlar oluştuğu bildirildi.

Yaşanan bu olağanüstü hava durumu nedeniyle eğitim öğretime de zorunlu ara verildi.

Gaziantep’in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde hasar tespit edilen 39 okulda, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü ders yapılmayacağı açıklandı. Benzer şekilde fırtınanın ağır hissedildiği Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde de tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca bu bölgelerde çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Meteorolojik verilere göre yağışların 4 Mayıs sabahına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, her iki ilin valiliği de vatandaşları olası risklere karşı uyardı.

AFAD, belediye ve emniyet güçlerinin sahada aktif olarak çalıştığı, yollardaki su birikintileri ve devrilen ağaçlara müdahale edildiği kaydedildi. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların can güvenliği için tedbirli olmalarını ve resmi makamlardan gelecek duyuruları takip etmelerini önemle vurguladı.

Tatil edilen okulların isimleri:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
