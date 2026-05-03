article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin En Eğlenceli Etkinlikler: 4 – 10 Mayıs İstanbul Etkinlik Takvimi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin En Eğlenceli Etkinlikler: 4 – 10 Mayıs İstanbul Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 23:41

İstanbul’a bahar geliyor... Havaların bir sıcak bir soğuk olduğu bugünlerde açık havada ya da devasa sahnelerde birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor. 4 – 10 Mayıs 2026 haftasında şehrin her iki yakasında da Hıdırellez coşkusu ve Anneler Günü heyecanı birleşiyor. 'Bu hafta çocuklarla nereye gidilir?' sorusuna yanıt arıyorsanız; Kadıköy’den Beşiktaş’a, Mall of İstanbul’dan Tersane İstanbul’a kadar uzanan eğlenerek öğrenme rotamızda bolca eğlenceye hazır olun. 

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk oyunları sahneleniyor? 4 – 10 Mayıs haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz İstanbul etkinlik rehberi: 

Uyarı: Etkinlik planlarınızı yaparken kontenjan durumunu kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden erkenden temin etmeyi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek çocuk tiyatroları: 

4 – 10 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 9 Mayıs 15.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 9 Mayıs 11.00 / 13.00 / 15.00 – Çiftlik Macerası (2+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 10 Mayıs 13.00 – Pinokyo (3+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 10 Mayıs 13.30– Küçük Kara Balık (4+ Yaş) – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Avrupa Yakası'nda eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını takviminize kaydetmeyi unutmayın:

4 – 10 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 9 Mayıs 13.00 – Rapunzel Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Trump Sahne

  • 9 Mayıs 14.00 / 16.00 / 18.00 – Alice Harikalar Diyarında (3+ Yaş) – Şişli Tiyatrosu

  • 9 Mayıs 13.00 – Sihirbaz Okulu (4+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon

  • 10 Mayıs 13.00 – Sihirbaz Okulu (4+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon

  • 10 Mayıs 13.00 – Oyuncak Arkadaş (3+ Yaş) – DasDas Açık Sahne

  • 10 Mayıs 12.00 – Çılgın Profesör (3+ Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 10 Mayıs 13.00 – Serhat Abinin Bilim Atölyesi (3-15 Yaş) – Torium Sahne

  • 10 Mayıs 14.00 – Huhu ile Bilim Şov (3+ Yaş) – HOP Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için teknoloji, gizem ve kahkaha dolu rotalar sunuyor. 4 – 10 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

  • 1. Arnie & Barney: Şapşik Kardeşler

Konusu: Birbirinden sakar ve bir o kadar da sevimli iki kardeşin, yanlışlıkla dahil oldukları gizli bir görevde yaşadıkları kahkaha dolu serüven. Arnie ve Barney, sakarlıkla işleri ne kadar karıştırsalar da kardeşlik bağının ve dürüstlüğün her zorluğu aşacağını kanıtlıyorlar.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • 2. Dedektif Koyun (Ovce Detektivi)

Konusu: Çiftliğin en zeki ama bir o kadar da meraklı üyesi Dedektif Koyun, kaybolan eşyaların ve gizemli olayların peşine düşüyor. Çocuklara mantık yürütmeyi ve ayrıntılara dikkat etmeyi eğlenceli bir dille öğreten bu yapım, sürpriz sonuyla büyükleri bile şaşırtabilir.

Tür: Animasyon, Gizem, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

  • 1. Şehzade: Büyük Şenlik

Konusu: Sarayda düzenlenecek yılın en büyük şenliği öncesinde, beklenmedik olaylar silsilesi baş gösterir. Genç Şehzade ve sadık dostlarının, şenliği kurtarmak ve krallığa neşeyi geri getirmek için çıktıkları, geleneksel motiflerle bezeli rengarenk bir kahramanlık hikayesi.

Tür: Animasyon, Macera, Fantastik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • 2. Süper Mario Galaksi Filmi

Konusu: Mario ve Luigi, Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek galaksiler arası bir maceraya atılıyor. Bowser'ın galaktik planlarını bozmaya çalışan kardeşlerin bu yüksek tempolu hikayesi, nisan başından beri salonları doldurmaya devam eden bir görsel şölen.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: 6+ Yaş

  • 3. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT)

Konusu: Küçük bir keçinin spor dünyasında 'en iyi' olma yolundaki azim dolu ve kahkaha yüklü hikayesi. Çocuklara vazgeçmemeyi ve kendine inanmanın gücünü hatırlatan, enerjisi oldukça yüksek bir motivasyon filmi.

Tür: Animasyon, Spor, Komedi

Yaş Grubu: 4+ Yaş

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın. 

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

4 – 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikaller bulunuyor. Klasik sanatlar ile çocuklarını tanıştırmak isteyenler için haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

4 – 10 Mayıs Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 10 Mayıs 11.00 / 13.00 – Ceviz Adam Müzikali (Genel İzleyici) – Hilltown Seyirlik Sahne

4 – 10 Mayıs Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 9 Mayıs 13.00 – Bremen Mızıkacıları Paris'te (3+ Yaş) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 10 Mayıs 14.00 / 16.00 – Ceviz Adam Müzikali (Genel İzleyici) – MKM Attila İlhan Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sihir, illüzyon, dans partileri ve sirkler ile dolu. İşte 4 – 10 Mayıs'ta İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

4 – 10 Mayıs İllüzyon Gösterileri: 

  • 9 Mayıs 13.00 / 15.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3+ Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

4 – 10 Mayıs Sirk Gösterisi: 

  • 10 Mayıs 12.00 / 14.00 / 16.00 / 18.00 – Sirk Fest (3+ Yaş) – Ümraniye Des Sahne

4 – 10 Mayıs'ta İstanbul'daki Opera ve Baleler: 

  • 9 Mayıs 13.00 / 15.00 – Cinderella Çocuk Balesi (2+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi (Prömiyer

  • 10 Mayıs 13.00 / 15.00 – Cinderella Çocuk Balesi (2+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi 

4 – 10 Mayıs'ta İstanbul'daki Gösteriler: 

  • 4 – 10 Mayıs 14.00 / 16.00 – Yunus Gösteri Merkezi (Genel İzleyici) – İstanbul Dolphinarium (Eyüpsultan)

  • 4 – 10 Mayıs 10.00 – Emaar Skyview & Skywalk Deneyimi (Genel İzleyici) – Emaar Square Mall

4 – 10 Mayıs'ta İstanbul'da Çocuk Dans Partisi: 

  • - 10 Mayıs 14.30 – Zumba Kids Party (2+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon - İstanbul

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul’un her iki yakasında, çocukların hem el becerilerini geliştireceği hem de ebeveynleriyle bağ kurabileceği harika bir atölye takvimi oluştu. İşte bu haftanın güncel ve detaylandırılmış atölye rehberi:

4 – 10 Mayıs'ta Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta, Haliç kıyısından Emirgan’ın eşsiz doğasına uzanan yaratıcı duraklar bizi bekliyor:

  • Rahmi M. Koç Müzesi - Kuş Evi Tasarım Atölyesi

Minik dostlarımız için harika yuvalar inşa etme vakti! Çocuklar, ahşap parçaları birleştirerek kendi kuş evlerini tasarlayacak ve diledikleri gibi boyayacaklar. Bu atölye, çocuklara hem mimari bir bakış açısı kazandırıyor hem de doğayı koruma bilinci aşılıyor.

Yaş Sınırı: 5–7 Yaş

Gün/Saat: 9 Mayıs 2026 Cumartesi, 14.00

  • Sakıp Sabancı Müzesi - Pusetli Aileler: Oyunla Keşfediyorum, Sanatla Büyüyorum

Henüz pusetten inmemiş en minik sanatseverler için tasarlanan bu özel programda, bebekler ve ebeveynleri müze ortamında sanatla tanışıyor. Duyusal oyunlar ve görsel uyaranlarla dolu bu atölye, erken çocukluk döneminde estetik algıyı desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinlik Türü: Erken Çocukluk Atölyesi

Detay: Ebeveyn katılımlı / Bebek odaklı keşif

  • Sakıp Sabancı Müzesi - Pusetli Aileler: Hayallerin Ötesinde

Atlı Köşk’ün büyülü atmosferinde, pusetli minikler için sınır tanımayan bir hayal gücü yolculuğu. Bebeklerin sanat eserlerine bakışını ve renklerle olan etkileşimini artırmayı hedefleyen interaktif bir müze turu ve uygulama seansı.

Etkinlik Türü: Müze Keşif Atölyesi

Kaynak: sakipsabancimuzesi.org

4 – 10 Mayıs'ta Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta Anneler Günü heyecanı ve geleneksel oyuncakların sıcaklığı ön planda:

  • Mehmet Erbil ile Yaratıcı Dramayla Masal Atölyesi (İstanbul Oyuncak Müzesi) 

Bir masal sadece dinlenmez, içinde yaşanır! Mehmet Erbil’in eşsiz anlatımı ve yaratıcı drama teknikleriyle çocuklar masalın bir parçası haline geliyor. Anneler Günü sabahına büyüleyici bir başlangıç yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Yaş Sınırı: Okul Öncesi ve İlkokul

Gün/Saat: 10 Mayıs 2026 Pazar, 11.00 – 12.00

  • Duyu ve Sanat Atölyesi: Sevimli Ayıcıklar (İstanbul Oyuncak Müzesi) 

Hafta içi aktivitesi arayanlar için; miniklerin doku ve renklerle tanışacağı, duyusal gelişimi destekleyen eğlenceli bir çalışma.

Gün/Saat: 7 Mayıs 2026 Perşembe, 11.00 – 12.00

  • Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi (İstanbul Oyuncak Müzesi) 

Müzenin en sevilen klasiklerinden! 10 Mayıs Pazar günü boyunca devam eden bu etkinlikte, her çocuk kendi oyuncak kahramanını tasarlayabilir.

Gün/Saat: 10 Mayıs 2026 Pazar, 10.00 – 18.00 (Esnek Saatli)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

4 - 10 Mayıs haftası, İstanbul'da baharın tam anlamıyla hissedildiği, çocukların hem teknolojiyle hem de doğayla buluşabileceği harika bir zaman dilimi. Sizin için bu hafta için teknoloji ve bilgi dolu bir rota hazırladık: 

Zamanın Durduğu Yer: Klasik Müze Rotaları

İstanbul'un kültürel hafızasını çocukların anlayabileceği bir dille sunan müzeler:

  • İstanbul Modern (Karaköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Yeni binasında sanatla teknolojiyi buluşturan müze, bu hafta çocukları harekete davet ediyor.

Çocuklar İçin: Müzenin alt katındaki interaktif kütüphane ve devasa Yüzen Adalar yerleştirmesi, onların sanata bakışını tamamen değiştirecek.

  • Pera Müzesi (Tepebaşı)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Beyoğlu’nun kalbinde, tarihin en zarif köşelerinden biri. Baharın ruhuna uygun bir sanat ziyafeti sunuyor.

Çocuklar İçin: Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu canlı görmek, her çocuğun hafızasına kazınması gereken bir 'İstanbul klasiği'.

  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Sultanahmet)

Bu Hafta Neden Gitmeli? 

Mayıs’ın ilk haftasında Gülhane Parkı’ndan müzeye süzülen bahar kokuları ve ağaçların çiçek açtığı Mayıs ayı sıcaklığı bir araya geliyor.

Çocuklar İçin: Müze bahçesindeki kediler ve tarihi kalıntılar arasında 'kayıp hazineyi bulma' oyunu oynamak, bir tarih dersinden çok daha etkili olacaktır.

Yeni Nesil Deneyim Alanları: Teknoloji Odaklı Rotalar

Bu hafta çocuklar için sıradan müze gezilerinin ötesine geçip onları dijital dünyaların içine bırakıyoruz.

  • Hologram Zoo (Galataport): Hayvanları kafesler arkasında değil, ışık oyunlarıyla tam yanınızda görmeye ne dersiniz? Galataport’taki bu dijital safari, nesli tükenmiş canlılardan devasa balinalara kadar her şeyi hologram teknolojisiyle çocukların ayağına getiriyor. 

İpucu: Fotoğraf çekmek için ışığın en iyi olduğu seansları kaçırmayın!

  • Harry Potter: The Exhibition (Mall of İstanbul): Asalar hazır mı? Hogwarts ekspresi bu hafta Mall of İstanbul’da duruyor. Filmlerde kullanılan orijinal kostümler, interaktif iksir yapma dersleri ve seçmen şapka ile hangi binaya ait olduğunuzu öğrenme fırsatı... Çocuklar (ve içindeki çocuğu yaşatanlar) için büyüleyici bir deneyim.

  • Dijital Deneyim Müzesi (Sütlüce): Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzesinde çocuklar, yapay zeka ile sanat yapabilir, sanal gerçeklik (VR) dünyasında tarihe yolculuk edebilirler. 4-10 Mayıs haftasına özel robotik kodlama atölyeleri de programa dahil edilmiş durumda.

Baharın Kalbinde: Doğa ve Yaratıcılık

Kapalı mekanlardan çıkıp baharın tadını çıkarmak isteyen aileler için alternatifler:

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Ataşehir): Gökdelenlerin arasında bir vaha! Baharın gelişiyle çiçek açan nadir bitkileri keşfetmek, 'Bitki Avcısı' oyunlarıyla çocuklara doğayı sevdirmek için en doğru zaman. Üstelik girişler ücretsiz ve piknik için harika alanlar var.

  • Müze Gazhane (Kadıköy): Endüstriyel bir mirasın nasıl bir kültür vahasına dönüştüğünü çocuklara gösterin. 4-10 Mayıs haftasında çocuklar için 'Atıklarla Sanat' ve 'Çizgi Roman Atölyesi' gibi yaratıcılığı tetikleyen etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlik Rotası Oluşturacak Ebeveynler İçin Küçük İpuçları: 

  • Hava Durumu Alarmı: Mayıs'ın bu ilk haftasında İstanbul havası 'bir güneş, bir yağmur' diyebilir. Galataport ve Mall of İstanbul gibi rotalar kapalı alan avantajı sunarken, Botanik Bahçesi planınızı hava durumuna göre son dakika güncelleyebilirsiniz.

  • Ulaşım: Özellikle hafta sonu (9-10 Mayıs) Mall of İstanbul ve Galataport rotaları trafik açısından yoğun olabilir. Metro veya vapur gibi deniz yolu ulaşımını tercih etmek, çocuklarla yolculuğu bir maceraya dönüştürebilir.

Bilet: Etkinlik rotanızı oluşturmadan önce dijital bilet platformları veya müzelerin internet sitelerinden biletinizi almayı unutmayın. Sınırlı sayıda kontenjana sahip etkinlikler için erken rezervasyon son derece önemli.  

Hıdırellez, Anneler Günü ve Bahar Etkinlikleri: İstanbul'da Nerede Bahar Şenliği Var?

Hıdırellez, Anneler Günü ve Bahar Etkinlikleri: İstanbul'da Nerede Bahar Şenliği Var?

Baharın en güzel anları Mayıs'ta saklı! 5 Mayıs'ta Hıdırellez, 10 Mayıs'ta Anneler Günü derken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelişiyle megakentin her köşesi eğlence ve bilgi doluyor. İşte, 4 – 10 Mayıs haftasında bahara yakışan en özel etkinlikler: 

İstanbul'da Anneler Günü Etkinliği:

  • 'Harçlığımı Kazanıyorum, Anneme Hediye Alıyorum' Şenliği

Bu etkinlik, sadece bir pazar yeri değil; çocukların emek, ekonomi ve sevgi arasındaki bağı kurduğu bir 'yaşam provası'. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin masalsı atmosferinde gerçekleşen bu şenlikte çocuklar, 'tüketici' değil 'üretici' rolünü üstleniyorlar.

Etkinlik Programı ve Detayları:

Konsept: Çocukların kendi yaptıkları takıları, çizdikleri resimleri veya el emeği objeleri satışa sunarak kazanç elde etmeleri ve bu kazançla annelerine (müze mağazasından veya pazar alanından) hediye seçmeleri.

Finansal Okuryazarlık: Çocuklar fiyat belirleme, bütçe yönetimi ve ticaretin temel kurallarını oyun kurgusu içinde deneyimliyor.

Tarih: 10 Mayıs 2026

Saat: 11:00 – 18:00

Mekan: İstanbul Oyuncak Müzesi Bahçesi / Göztepe

İstanbul'da Bahar Şenliği:

  • Tersane İstanbul 'Bahar Edition' (4 - 10 Mayıs Özel Takvimi)

Haliç’in kıyısında, endüstriyel mirasın içinde dev bir festival alanı! 23 Nisan’da başlayan bu serüven, Mayıs ayında da devam ediyor. 

Haliç Kıyısında Müzik Takvimi

Güneşi batırırken dinleyebileceğiniz canlı performanslar:

  • 8 Mayıs Cuma: Fikri Karayel 

  • 9 Mayıs Cumartesi: Safiye Çakmak

  • 10 Mayıs Pazar: Mevsim Körün

Tematik Pazarlar ve Gastronomi

  • Akşam Pazarı (9 - 10 Mayıs): Saat 13.00’te başlayıp 22.00’ye kadar süren, özel tasarım ürünlerin ve gurme lezzetlerin buluştuğu pazar. Anneler Günü hediyesi arayanlar için 'son durak' olabilir.

  • Farmers Market (Perşembe - Pazar): Yerel üreticilerden taze bahar sebzeleri ve meyveleri. Çocuklara 'tarladan sofraya' döngüsünü anlatmak için harika bir durak.

Sanat ve Enstalasyon Keşfi

Alanı gezerken çocuklarla şu eserleri mutlaka keşfedin: 

  • Sergen Şehitoğlu: Duvarlardan zemine taşan dev çiçekler arasında fotoğraf turu.

  • Uğur Acil: Cam Atrium’daki 'Yüzen Formlar'. Bahar rüzgarını görselleştiren bu eser çocukların çok ilgisini çekecek.

Özel Kutlamalar: Cake Picnic & Happy Hour

  • 10 Mayıs Pazar günü, Anneler Günü’ne özel hazırlanan 'Cake Picnic' kapsamında; rengarenk pastalar, çiçek aranjman atölyeleri ve ailece piknik yapabileceğiniz özel alanlar oluşturulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın