İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin En Eğlenceli Etkinlikler: 4 – 10 Mayıs İstanbul Etkinlik Takvimi

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için teknoloji, gizem ve kahkaha dolu rotalar sunuyor. 4 – 10 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

1. Arnie & Barney: Şapşik Kardeşler

Konusu: Birbirinden sakar ve bir o kadar da sevimli iki kardeşin, yanlışlıkla dahil oldukları gizli bir görevde yaşadıkları kahkaha dolu serüven. Arnie ve Barney, sakarlıkla işleri ne kadar karıştırsalar da kardeşlik bağının ve dürüstlüğün her zorluğu aşacağını kanıtlıyorlar.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

2. Dedektif Koyun (Ovce Detektivi)

Konusu: Çiftliğin en zeki ama bir o kadar da meraklı üyesi Dedektif Koyun, kaybolan eşyaların ve gizemli olayların peşine düşüyor. Çocuklara mantık yürütmeyi ve ayrıntılara dikkat etmeyi eğlenceli bir dille öğreten bu yapım, sürpriz sonuyla büyükleri bile şaşırtabilir.

Tür: Animasyon, Gizem, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

1. Şehzade: Büyük Şenlik

Konusu: Sarayda düzenlenecek yılın en büyük şenliği öncesinde, beklenmedik olaylar silsilesi baş gösterir. Genç Şehzade ve sadık dostlarının, şenliği kurtarmak ve krallığa neşeyi geri getirmek için çıktıkları, geleneksel motiflerle bezeli rengarenk bir kahramanlık hikayesi.

Tür: Animasyon, Macera, Fantastik

Yaş Grubu: Genel İzleyici

2. Süper Mario Galaksi Filmi

Konusu: Mario ve Luigi, Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek galaksiler arası bir maceraya atılıyor. Bowser'ın galaktik planlarını bozmaya çalışan kardeşlerin bu yüksek tempolu hikayesi, nisan başından beri salonları doldurmaya devam eden bir görsel şölen.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: 6+ Yaş

3. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT)

Konusu: Küçük bir keçinin spor dünyasında 'en iyi' olma yolundaki azim dolu ve kahkaha yüklü hikayesi. Çocuklara vazgeçmemeyi ve kendine inanmanın gücünü hatırlatan, enerjisi oldukça yüksek bir motivasyon filmi.

Tür: Animasyon, Spor, Komedi

Yaş Grubu: 4+ Yaş

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.