Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 4 – 10 Mayıs Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 15:16

Baharın en taze enerjisi ve Hıdırellez’in neşesiyle 4 – 10 Mayıs 2026 haftasında Türkiye’nin dört bir yanında müzik sesleri yükseliyor! Ankara’nın görkemli salonlarından İzmir’in açık hava sahnelerine, Eskişehir’in dinamik mekanlarından Bursa’ya kadar geniş bir coğrafyada eğlence doruğa çıkıyor. Senfonik projeler, rock tınıları, rap müziğin hitleri, halk müziği ezgileri ve klasik müzik eşliğinde keyifli bir haftaya hazır olun. 

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 4 – 10 Mayıs'ta Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bu akşam nerede konser var? 

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bahar sezonunun yoğunluğu nedeniyle kontenjanı hızla dolan etkinlikler için elinizi çabuk tutmayı unutmayın!

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Ankara'da bahar ritmi hız kesmeden devam ediyor! 4 - 10 Mayıs tarihleri arasında başkenti etkisi altına alacak konser, festival ve sahne etkinliklerini türlerine göre senin için derledik: 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Ceyda Eser: 4 Mayıs Pazartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde haftanın açılışını yapıyor.

  • Mert Nadir: 5 Mayıs Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Oktay Keskin: 5 Mayıs Salı saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da kendine has yorumuyla sahnede yer alıyor.

  • Mustafa Erol: 5 Mayıs Salı saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da enerjik bir performans vadediyor.

  • Melis Fis: 7 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Genco Erkal Sahnesi’nde pop rüzgarı estiriyor.

  • Soner Arıca: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da en sevilen romantik hitlerini seslendiriyor.

  • Mika Raun: 8 Mayıs Cuma saat 23.00’de Avalon Ankara’da hayranlarıyla bir araya geliyor.

  • Ayta Sözeri: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Ankara’da görkemli bir sahne şovu ve klasikleşmiş şarkılarla sahnede.

  • Elif Buse Doğan: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de MEB Şura Salonu’nda güçlü vokaliyle unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Sena Şener: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da büyüleyici sesi ve derin şarkılarıyla müzikseverleri ağırlıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rock Müzik Konserleri:

  • Hayko Cepkin (Electric): 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de CerModern’de yüksek enerjili ve sert tınılı 'Electric' performansı ile sahneyi sallıyor.

  • Gevende: 6 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da progresif ve psikedelik rock dünyasına bir yolculuk sunuyor.

  • RnR Children (Dio Tribute): 7 Mayıs Perşembe saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da efsanevi Ronnie James Dio şarkılarıyla rock ruhunu yaşatıyor.

  • Zakkum: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da dillere pelesenk olan şarkılarıyla başkentli hayranlarıyla buluşuyor.

  • Bulutsuzluk Özlemi: 8 Mayıs Cuma saat 21.30’da IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta rock müziğin kült eserlerini seslendiriyor.

  • Talking Rocks: 8 Mayıs Cuma saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da rock tınılarıyla dolu bir gece vadediyor.

  • Milat: 10 Mayıs Pazar saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde haftanın rock kapanışını yapıyor.

  • Ari Barokas: 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara'da, kendine has vokali ve solo albümünden şarkılarla derinlikli bir rock gecesi vadediyor.

  • Cin Seddi: 10 Mayıs Pazar saat 21.30’da Kulüp Müjgan'da, enerjik sahne performansı ve sevilen rock şarkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Indie Müzik Konserleri:

  • Nafile: 6 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Haymatlos Mekan’da alternatif tınılarıyla sahnede.

  • Mavi Solman: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta samimi performansıyla yer alıyor.

  • Ali Talha Çevik: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Tolga Şanlı: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da özgün müziğini sergiliyor.

  • No Land: 7 Mayıs Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara (Tunus)’ta farklı kültürlerin tınılarını bir araya getiriyor.

  • Ebru Kaval: 7 Mayıs Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da akustik ve alternatif bir akşam vadediyor.

  • Venüs: 7 Mayıs Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da sahne alıyor.

  • Cümbüş Cemaat: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da eğlenceli ve dinamik bir performans sunuyor.

  • Ali Doğan Gönültaş (Kendice): 8 Mayıs Cuma saat 20.30’da Kült Teras’ta geleneksel tınıları modern bir dille yorumluyor.

  • Merve Berkman & Amir Nabizade: 8 Mayıs Cuma saat 20.30’da Hall EV.ankara’da samimi bir sahne paylaşıyor.

  • Terry Jorrys: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan’da alternatif sahnenin örneklerini sunuyor.

  • Straygaze & Mavi Arcak: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.21’de Haymatlos Mekan’da dream-pop ve shoegaze rüzgarları estiriyor.

  • Kirli Çıkı: 10 Mayıs Pazar saat 20.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da haftayı noktalıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Rap ve Hiphop Konserleri:

  • Ceg: 6 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da enerjik bir rap gecesi vadediyor.

  • Sagopa Kajmer: 7 Mayıs Perşembe saat 21.00’de CerModern’de derin lirikleri ve kült şarkılarıyla sahnede fırtınalar estiriyor.

  • Mode XL: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara’da efsanevi sahne performansıyla hayranlarını bekliyor.

  • Murda: 10 Mayıs Pazar saat 20.00’de JW Marriott Ankara – Açıkhava Teras sahnesinde hit parçalarıyla rap dünyasını Ankara’ya taşıyor.

Ankara'da Bu Haftanın DJ Performansları ve Partileri:

  • Kerimcan Durmaz: 6 Mayıs Çarşamba saat 23.30’da Öküz Ankara’da setin başına geçerek geceyi ateşliyor.

  • X-POSE // The Underground Hub: 8 Mayıs Cuma saat 23.00’de Pixel’de Berlin esintili techno ritimleriyle dans severleri ağırlıyor.

  • Şeyma Ayaz ile Türkçe Pop Partisi: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime’da 90’lardan günümüze nostalji yaşatıyor.

  • Rav404 presents DNNS: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Pixel’de elektronik müziğin sert ritimlerini sunuyor.

  • Nazar Sessions: 9 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de Wyndham Ankara’da özel bir dans deneyimi vadediyor.

  • Yaza Merhaba Partisi: 9 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de JW Marriott Ankara - Pool Garden’da sezonun açılışını büyük bir eğlenceyle yapıyor.

  • Qback / Sial b2b Sezer Arslan / Sunter: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de JW Marriott Ankara - Açıkhava Teras’ta elektronik setlerle gecenin nabzını tutuyor.

Ankara'da Bu Haftanın Senfonik, Klasik ve Özel Projeleri:

  • Star Wars: A New Hope In Concert: 4 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Congresium Ankara’da dev ekranda film keyfi canlı orkestra eşliğinde sunuluyor.

  • Goran Bregovic: 7 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Congresium Ankara’da Balkan müziğinin coşkusunu başkente getiriyor.

  • Zamansız Şarkılar (2000’ler - 2010’lar Türkçe Pop): 8 Mayıs Cuma saat 20.00’de Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda nostaljik bir pop gecesi yaşatıyor.

  • SEZENinciler (Sezen Aksu Gecesi): 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de 6:45 KK Ankara’da Minik Serçe’nin unutulmaz eserleriyle duygusal bir akşam vadediyor.

  • Harry Potter ve Azkaban Tutsağı In Concert: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Congresium Ankara’da büyüleyici müzikler canlı senfonik orkestra eşliğinde sergileniyor.

  • Tempi Felici Napoliten Orkestrası: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu’nda İtalyan ezgileriyle mest ediyor.

  • Spring Wonderland: 10 Mayıs Pazar saat 12.00 itibarıyla CerModern’de gün boyu sürecek bir bahar festivali başlıyor.

  • Ederlezi (Kibariye & Baba Zula): 10 Mayıs Pazar saat 14.00’de ODTÜ MD Vişnelik’te orkestra eşliğinde Roman ve saykodelik müziğin dev buluşması gerçekleşiyor.

  • Ceren Sagu: 10 Mayıs Pazar saat 20.30’da Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde büyüleyici performansıyla sahnede.

  • Faun: 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de Jolly Joker Ankara'da, büyüleyici pagan folk tınıları ve mistik atmosferiyle haftanın en sıra dışı performanslarından birine imza atıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Ege’nin incisinde 4 - 10 Mayıs haftası adeta bir festival tadında geçecek. Sevdiğiniz sanatçıların ve müzik gruplarının canlı performansları ile eğlenceye hazır olun. 

İzmir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • An Epic Symphony & Cem Adrian: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, senfoni orkestrası eşliğinde büyüleyici bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Mabel Matiz: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, kendine has tarzı ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Sertab Erener: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de İzmir Arena’da, devleşen sesiyle İzmir semalarını şarkılarıyla süslüyor.

  • Emir Can İğrek: 8 Mayıs Cuma saat 20.00’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, geniş kitlelere ulaşan şarkılarıyla haftayı görkemli bir şekilde kapatıyor.

  • Mert Davran: 9 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da North Pier's sahnesinde yemekli gala konseptiyle sahnede yer alıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de yüksek tempolu sahne şovuyla İzmirli hayranlarıyla buluşuyor.

  • Mahsun Kırmızıgül: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir’de, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sahne performansına imza atıyor.

  • Coşkun Sabah: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 'Aşığım Sana' konseptiyle İzmir’in Kadınları Korosu ve senfonik orkestra eşliğinde sahnede oluyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock ve Alternatif Müzik Konserleri:

  • Göksel İpekçi: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da SoldOut Performance Hall sahnesinde yer alıyor.

  • Batuhan Kordel: 8 Mayıs Cuma saat 21.30’da Rene Lokal’de romantik ve derin şarkılarıyla haftayı açıyor.

  • Moğollar: 8 Mayıs Cuma saat 22.30’da Skaff PSM Alsancak’ta Türk rock müziğinin efsanevi tınılarını başkentten İzmir’e taşıyor.

  • TNK: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Skaff PSM Alsancak’ta etkileyici sahne performansıyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Redd: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de rock müziğin enerjisini zirveye taşıyor.

  • Soft Analog: 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de yeni albüm lansmanını gerçekleştiriyor.

İzmir'de Bu Haftanın Halk Müziği ve Etnik Konserleri:

  • Rewşan: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda modern etnik yorumuyla sahnede yer alıyor.

  • Bir Hikaye Bir Türkü: 6 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hikayelerle bezenmiş türkülerle dinleyiciyi ağırlıyor.

  • Ahmet Aslan: 7 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde kendine has enstrümanı ve sesiyle derinlikli bir gece vadediyor.

  • Cevdet Bağca: 8 Mayıs Cuma saat 20.30’da Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde sevilen özgün müzik eserlerini seslendiriyor.

  • Abdal (Haluk Tolga İlhan): 8 Mayıs Cuma saat 20.00’de Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde Anadolu turnesi kapsamında halk müziği esintileri sunuyor.

  • Olgaç Yurtsever & Hasan Karar: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü’nde ikili halk müziği konseriyle sahnede oluyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap ve Elektronik Müzik Performansları:

  • Lil Murda: 7 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Cliff Venue sahnesinde, rap dünyasının global tınılarını ve dillerden düşmeyen hit şarkılarını İzmirli hayranlarıyla buluşturuyor.

  • Alex Stein & Kos:mo: 8 Mayıs Cuma saat 22.30'da Kalt Izmir’de teknonun sert ve karanlık ritimlerini İzmir’e taşıyor.

  • Taladro: 8 Mayıs Cuma saat 22.45’te Ooze Venue sahnesinde melankolik rap dünyasının sevilen eserlerini paylaşıyor.

  • F2F Collision: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Cliff Venue sahnesinde elektronik müziğin derinliklerine bir yolculuk vadediyor.

  • Lil Zey: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Ooze Venue sahnesinde trap ve hip-hop tınılarıyla geceye damga vuruyor.

  • Cielo: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Köşk Alsancak sahnesinde elektronik setleriyle haftayı noktalıyor.

İzmir'de Haftanın Partileri, Caz ve Özel Konseptleri:

  • Candle and Echoes: 5 Mayıs Salı saat 20.15’te Aziz Vukolos Kilisesi’nde mum ışığında büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

  • Hıdırellez Edition: 5 Mayıs Salı saat 20.00’de DatDat Garage Sahne’de baharın gelişini coşkuyla kutluyor.

  • Javadoff (We Don't Say): 5 Mayıs Salı saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda, Türkiye’deki özel performansıyla elektronik müzik severleri bekliyor.

  • Jazz Clup at No: 57: 6 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de No: 57 by Studio House sahnesinde cazın dingin tınılarını sahnede buluşturuyor.

  • Ruby Meetnite 2: 6 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Ooze Venue sahnesinde özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

  • Hannah Montana Party (20. Yıl Özel): 6 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Cliff Venue sahnesinde nostalji dolu bir pop partisi vadediyor.

  • Sedat Yüce ile Nostalji Vapuru (Ferdi Özbeğen Şarkıları): 7 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Konak Vapur İskelesi’nde denizin ortasında nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Rooftop Symphony (Echoes & Beats): 8 Mayıs Cuma saat 19.00’de İzmir Marriott Hotel sahnesinde gün batımı eşliğinde elektronik ve senfonik tınıları birleştiriyor.

  • Artico Hıdırellez Şenliği: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Artico’da bahara merhaba partisiyle renkli anlar yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa’da müzik rüzgarı esmeye başlıyor. 4 - 10 Mayıs tarihleri arasında Bursa sahnesini hareketlendirecek 8 konser ile haftalık etkinlik rehberi hazır! 

Bursa'da Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Kerimcan Durmaz: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, enerjik sahne şovu ve setleriyle geceyi ateşliyor.

  • Kalben: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, kendine has vokali ve içten şarkılarıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rock ve Alternatif Konserleri:

  • Ogün Sanlısoy: 6 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa’da, Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak sahne alıyor.

  • Kulüp Retro: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa’da, geçmişin unutulmaz şarkılarını kendine has tarzıyla yeniden yorumluyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap ve Elektronik Müzik Konserleri:

  • Javadoff (We Don't Say): 7 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde, Türkiye’deki ilk performansıyla elektronik müzik severleri bekliyor.

  • Yahya Babuz: 7 Mayıs Perşembe saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa'da, son dönemin popüler tınılarını setlerine taşıyor.

  • Organize: 10 Mayıs Pazar saat 19.00’da Hayal Kahvesi Bursa’da, rap dünyasındaki hit şarkılarıyla tempoyu yükseltiyor.

Bursa'da Haftanın Özel Partisi:

  • Happy Girls Night:10 Mayıs Pazar saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Bursa’da, kadınlara özel konsepti ve eğlenceli atmosferiyle haftaya renk katıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Öğrenci şehri Eskişehir, 4 - 10 Mayıs haftasında canlı ve hareketli bir enerji ile Porsuk kıyısını melodilerle dolduruyor. Şehrin dinamik yapısına uygun, rap'ten rock'a, nostaljiden yeni nesil popa kadar uzanan 12 etkinliklik sizi bekliyor: 

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Ünlü Şarkıcılar Sahneye Çıkıyor?

  • Ender Balkır: 7 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, ruhu dinlendiren türküleri ve samimi yorumuyla dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Hande Mehan: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir sahnesinde, büyüleyici sesi ve melankolik şarkılarıyla geceye damga vuruyor.

  • Soner Arıca: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde, 90'lardan günümüze en sevilen pop hitlerini Eskişehirliler için seslendiriyor.

  • Kalben: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde, 'Sadece' ve diğer zamansız şarkılarıyla haftayı duygusal bir finalle kapatıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rock ve Alternatif Konserleri:

  • Ari Barokas: 6 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Eskişehir F Stop Salon’da, solo projeleri ve o kendine has vokaliyle rock rüzgarları estiriyor.

  • Dedublüman: 6 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, klarnet ve rock tınılarını harmanladığı kendine has tarzıyla sahnede yer alıyor.

  • Sattas: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de İzole’de, Türkiye’nin en başarılı reggae gruplarından biri olarak ritmi ve enerjiyi yükseltiyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rap Müziği ve Hip-Hop Geceleri:

  • Wegh: 5 Mayıs Salı saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, yeni nesil rap müziğin enerjisini haftanın ilk gününden şehre taşıyor.

  • Allame: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da SPR Pub Eskişehir’de, Eskişehir’in ev sahipliğinde rap dünyasının en güçlü kafiyelerini hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Ceg: 7 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, sert lirikleri ve yüksek temposuyla sahnede fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.

  • Mode XL: 8 Mayıs Cuma saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Eskişehir’de, efsanevi sahne performanslarıyla hip-hop severleri coşturuyor.

Eskişehir'de Haftanın Özel Etkinliği ve Partisi:

  • Bir Garip Adam ile Manifest Night (Quiz Night + After Party): 10 Mayıs Pazar saat 19.00’da Fakülte Performance Hall sahnesinde, önce zihinleri zorlayan bir quiz night, ardından sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek eğlenceli bir after party ile haftayı noktalıyor.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
