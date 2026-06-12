Arka Sokaklar'ın Akıbetinden Aybüke Pusat'ın Halef Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Arka Sokaklar, 20. sezon finalini geçtiğimiz günlerde yaptı.
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Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz günlerde enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.
Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti.
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.
Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanıyor.
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Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya final yaparak ekranlara veda etti.
Uzak Şehir'e vedasıyla çok konuşulan Alper Çankaya, dizide Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken'le aşk yaşamaya başladı.
Survivor'da dün akşam bir eleme daha gerçekleşti.
Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam sezon finaliyle ekrandaydı.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Halef, yaptığı sezon finaliyle büyük ses getirdi.
Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve yeni bir fenomen yaratan Eşref Tek, bir anda alınan final kararının ardından ekranlara veda etti.
Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısının ardından gelecek sezonda kendisini yepyeni bir rakip bekliyor.
Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, kemik bir izleyici elde etmeyi başardı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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