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Arka Sokaklar'ın Akıbetinden Aybüke Pusat'ın Halef Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'ın Akıbetinden Aybüke Pusat'ın Halef Hamlesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2026 - 23:35
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

12 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Arka Sokaklar, 20. sezon finalini geçtiğimiz günlerde yaptı.

Arka Sokaklar, 20. sezon finalini geçtiğimiz günlerde yaptı.

Kanal D ekranlarında 20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar geçtiğimiz günlerde sezon finaliyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz netleşmezken dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın akıbeti hakkında konuştu.

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Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz günlerde enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Sevdiğim Sensin, geçtiğimiz günlerde enfes bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, kısa sürede perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayan Sevdiğim Sensin, heyecanlı bir sezon finali bölümüyle ekranlara ara verirken dizinin Erkan'ı Aytaç Şaşmaz, 2. sezon hazırlıkları hakkında konuştu.

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Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti.

Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara veda etti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekrana veda etti. Sezon finali yapması beklenen dizinin ani final kararı herkesi şoke ederken dizinin finali sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle son sahnede Eşref'in görünmesiyle 'Eşref Tek yaşıyor mu?' sorusu akıllara gelirken o sahnede rol alan ismin Çağatay Ulusoy değil, dublörü olduğu ortaya çıktı.

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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde yer aldığı Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

ATV'nin sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle 1. sezonuyla final yaptı. Dizinin finalinin ardından oyunculardan veda paylaşımları gelirken bir paylaşım da Cemre Gümeli ve Şükrü Özyıldız'dan geldi. Kuruluş Orhan'da partner olan ve aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, finalin ardından paylaştıkları set fotoğrafıyla gündem oldu.

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Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un sunucusu Esra Erol, yayında eşiyle alakalı şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Eşi Ali Özbir'i 'Emanetim' ismiyle telefonuna kaydettiğini açıklayan Esra Erol, eşinin kendisini kaydettiği ismi açıklayınca herkes şoke oldu.

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Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, 47. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya final yaptı. 10 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 47. bölümüyle biten Eşref Rüya'nın iki oyuncusu, dizi final yapar yapmaz bir film projesiyle anlaştı.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya final yaparak ekranlara veda etti.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya final yaparak ekranlara veda etti.

Kanal D ekranlarında 2 sezon boyunca ekrana gelen Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı final yaparak ekrana veda etti. Eşref Rüya'nın final bölümünün ardından dizide rol alan oyuncular veda paylaşımları yaparken bir paylaşım da Çiğdem'i canlandıran Büşra Develi'den geldi. Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi, duygulandıran veda paylaşımıyla gündem oldu.

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Uzak Şehir'e vedasıyla çok konuşulan Alper Çankaya, dizide Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken'le aşk yaşamaya başladı.

Uzak Şehir'e vedasıyla çok konuşulan Alper Çankaya, dizide Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken'le aşk yaşamaya başladı.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmüyor. Dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya'nın diziye veda etmesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Uzak Şehir'in Pakize'siyle aşk yaşayan Alper Çankaya diziden ayrıldıktan sonra daha önce adının aşk iddialarına karıştığı partneri Sahra Şaş'la fotoğrafına veda paylaşımında yer vermemişti. Bu durum kıskançlık iddialarını gündeme getirirken Yaren Güldiken'in bir sahnede Sahra Şaş'a karşı yaptığı mimikler gündem oldu.

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Survivor'da dün akşam bir eleme daha gerçekleşti.

Survivor'da dün akşam bir eleme daha gerçekleşti.

Önümüzdeki hafta büyük finalin yapılacağı Survivor'da son altıya kalan isimler Deniz, Nobre, Nagihan, Ramazan, Nefise ve Sercan olmuştu. Survivor 2026'da yapılan son elemede adaya veda eden kişi Deniz Çatalbaş oldu. Deniz, vedanın ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam sezon finaliyle ekrandaydı.

Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam sezon finaliyle ekrandaydı.

Geçtiğimiz hafta Sevdiğim Sensin'in sezon finali yapmasının ardından bu hafta ekrana gelen tek dizi Halef: Köklerin Çağrısı oldu. Başrol Aybüke Pusat'ın ayrıldığı dizi, Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla reytinglerden etkilendi. Yalnızca totalde zirveyi görebilen Halef: Köklerin Çağrısı, iki kategoride birinciliği Dünya Kupası maçına bıraktı.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Halef, yaptığı sezon finaliyle büyük ses getirdi.

NOW TV'nin sevilen dizisi Halef, yaptığı sezon finaliyle büyük ses getirdi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef, sezonun en başarılı yapımlarından biri oldu. Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı diziden gelen ayrılık haberi sezon sonuna damga vurdu. Başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılması ve ayrılık sonrası rol arkadaşı Veda Yurtsever'in paylaşımı gündemi sarsmıştı. Henüz dizi için veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ise ayrılık sonrası ilk hamlesi dikkat çekti.

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Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve yeni bir fenomen yaratan Eşref Tek, bir anda alınan final kararının ardından ekranlara veda etti.

Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve yeni bir fenomen yaratan Eşref Tek, bir anda alınan final kararının ardından ekranlara veda etti.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ani final kararıyla izleyenlerini üzmüştü. Sezon finali beklerken final haberinin gelmesiyle birlikte 'Eşref Rüya neden final yaptı?' sorusu sık sık sorulmaya ve birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. En çok konuşulan iddia ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık sebebiyle sık sık sete geldiği, Demet Özdemir'le olan sahnelerden rahatsızlık duyduğu ve bu sebeple çıkan kriz sonucunda dizinin final kararı aldığıydı. Dizide Ölü Yaşar'a hayat veren Erol Babaoğlu iddiaları yanıtladı.

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Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısının ardından gelecek sezonda kendisini yepyeni bir rakip bekliyor.

Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısının ardından gelecek sezonda kendisini yepyeni bir rakip bekliyor.

Uzak Şehir'in sektörde yarattığı büyük dalga, gelecek sezona da yön verecek gibi görünüyor. Toprak ve aşiret temalı dizilerin artmasının yolunu açan Uzak Şehir'in ardından başta Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin ve Halef olmak üzere pek çok dizi sektöre giriş yapmış ve başarılı olmuştu. Özellikle Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısıyla birlikte Karadeniz dizilerine olan ilgi arttı. Gelecek yıl Taşacak Bu Deniz'e rakip olmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz için hazırlıklar ise arttı.

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Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, kemik bir izleyici elde etmeyi başardı.

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, kemik bir izleyici elde etmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından Aybüke Pusat'ın ilk adresi Halef: Köklerin Çağrısı olmuştu. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen ile başrollerini paylaştığı dizi yüksek reytinglerle devam ederken Aybüke Pusat'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Pusat'ın ayrılık nedenine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Atılan iddialardan en güçlüsü senaryodaki değişikliklerden rahatsızlık duyduğuna dairdi. Dün akşam yayınlanan sezon finaliyle diziye veda eden Aybüke Pusat için paylaşım yapan rol arkadaşı, iddiaların doğru olduğunu belirtecek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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