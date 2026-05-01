Mayıs Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Mayıs Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

1. Arnie & Barney: Şapşik Kardeşler

Konusu: Ormanın en sakar ama en sevimli iki kahramanı Arnie ve Barney, kaybolan değerli bir haritayı bulmak için yola çıkar. Yol boyunca başlarına gelen komik aksilikler ve kurdukları yeni dostluklar, çocuklara ekip çalışmasının önemini kahkahalarla anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

2. Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sevilen efsane, yeni nesil perilerle beyaz perdeye dönüyor. Periler Okulu’na yeni başlayan genç perilerin, sihirlerini kontrol etmeyi öğrenirken yaşadıkları eğlenceli ve gizemli olaylar konu alınıyor. İyilik ve kötülüğün fantastik mücadelesi bu kez okul sıralarında.

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

3. Şehzade: Büyük Şenlik

Konusu: Osmanlı döneminin renkli dünyasında geçen bu animasyonda, sarayda düzenlenecek büyük şenlik hazırlıkları sırasında yaşanan bir karışıklık ele alınıyor. Genç Şehzade, halkın arasına karışarak şenliği kurtarmak için macera dolu bir İstanbul turuna çıkar.

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

4. Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalının bu modern ve fantastik yorumunda, kahramanımız bulduğu sihirli nesnelerle sadece kendi kaderini değil, tüm krallığın geleceğini değiştirecek üç dilek hakkı kazanır. Cesaret ve hayallerin gücüne dair büyüleyici bir hikaye.

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

5. Nirvanna the Band the Show: The Movie

Konusu: Müzik tutkunu çılgın bir grubun, şehrin en büyük konser salonunda sahne alabilmek için giriştiği absürt ve komik planları anlatıyor. Yaratıcı fikirler ve müzik dolu bu serüven, özellikle genç izleyiciler için ilham verici bir komedi sunuyor.

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: 10+ Yaş

6. Süper 1 Takım

Konusu: Popüler çizgi dizinin beyaz perde uyarlamasında; Birol Güven’in kaleminden çıkan kahramanlarımız, dünyayı tehdit eden teknolojik bir karmaşayı çözmek için süper yeteneklerini kullanıyor. Dostluk ve teknolojinin doğru kullanımı üzerine aksiyon dolu bir macera.

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

7. Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Meraklı ikili Kehribar ve Boncuk, bahçelerinde buldukları hafızası silinmiş bir robotu tamir etmeye karar verirler. Robotun ait olduğu yere dönmesi için çıktıkları bu yolculuk, teknoloji ile doğanın uyumunu anlatan duygusal bir hikayeye dönüşür.

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici