Mayıs Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Mayıs Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 09:50

Bahar ile birlikte doğanın uyandığı Mayıs ayında, İstanbul'da çocuklarınızla birlikte kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız, şehrin en güzel ve en popüler aktivitelerini sizin için bir araya getirdik. Hayal dünyasını genişletecek çocuk tiyatroları, en yeni animasyon filmleri, merak uyandıran sergiler, interaktif müzeler ve yaratıcı atölyeler arasından seçiminizi yapın! 

Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla nereye gidilir? Mayıs 2026'da hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Bu ay hangi tiyatro oyunlarına gidilmeli? Mayıs ayında hangi müze, atölye ya da sergi ziyaret edilebilir? İstanbul'da bahar festivalleri ve hıdırellez kutlamaları nerede?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kontenjan sıkıntısı yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. 

İşte en iyi Mayıs ayı İstanbul çocuk etkinlikleri:

Mayıs Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbullular havaların iyice ısındığı bahar aylarında çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmek için Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki etkinlikleri yakından takip ediyor. Mayıs ayında şehrin en çok tavsiye edilen Anadolu Yakası çocuk tiyatrolarını ve müzikli oyunlarını sizin için derledik: 

Mayıs Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 2 Mayıs 13.00 – Kuromi & Dostları (3+ Yaş) – Sahne Hane Üsküdar

  • 2 Mayıs 13.00 – Çizmeli Kedi (3+ Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 2 Mayıs 14.30 / 16.00 – Tom ve Jerry (3+ Yaş) – Sahne Hane Üsküdar

  • 3 Mayıs 13.00 / 15.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (4+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 9 Mayıs 15.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 9 Mayıs 11.00 / 13.00 / 15.00 – Çiftlik Macerası (2+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 10 Mayıs 13.00 – Pinokyo (3+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 10 Mayıs 13.30– Küçük Kara Balık (4+ Yaş) – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

  • 16 Mayıs 13.00 – Pijamaskeliler Kuklacıya Karşı (3+ Yaş) – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 13.00 – Ters Yüz: Sevimli Duygular (3+ Yaş) – Palladium Avm

  • 17 Mayıs 13.00 – 80 Günde Dünya Turu (4+ Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – Bremen Mızıkacıları Paris'te (3+ Yaş) – Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Timecraft (5+ Yaş) – Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • 23 Mayıs 13.00 – Pezzettino (3-6 Yaş) – Paribu Art Yan Sahne

  • 24 Mayıs 11.00 / 13.00 – Kuromi & Dostları (3+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 24 Mayıs 14.00 – Sihirli Kütüphane (3+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 27 Mayıs 15.00 – Şirinler: Kayıp Reçete (3+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 31 Mayıs 13.00 / 15.00 – Susam Sokağı: Kurabiye Operasyonu (2+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

Avrupa Yakası'ndaki çocuk tiyatroları ve müzikli gösterler de listemizde yerini aldı. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyunu seçerek erkenden bilet almayı unutmayın: 

Mayıs Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 1 Mayıs 12.30 – Kuromi & Dostları (3+ Yaş) – Trump Sahne

  • 1 Mayıs 14.00 – Tom ve Jerry (3+ Yaş) – Torium Sahne

  • 2 Mayıs 12.00 – Alaaddin'in Cini Lambasını Arıyor (3+ Yaş) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 2 Mayıs 14.00 – Susam Sokağı: Kurabiye Operasyonu (2+ Yaş) – Trump Sahne

  • 3 Mayıs 15.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 3 Mayıs 13.00 – Kayıp Köpek Üzüm (2+ Yaş) – Imagineer Studio Kanyon

  • 9 Mayıs 13.00 – Rapunzel Çocuk Tiyatrosu (3+ Yaş) – Trump Sahne

  • 9 Mayıs 14.00 / 16.00 / 18.00 – Alice Harikalar Diyarında (3+ Yaş) – Şişli Tiyatrosu

  • 16 Mayıs 13.00 – Karlar Ülkesi: Mechule Doğru (3+ Yaş) – Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi (Fulya Sanat)

  • 17 Mayıs 12.00 – Pinokyo (3+ Yaş) – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 19 Mayıs 12.00 / 16.00 – Paw Patrol: Doğa Devriyesi (2+ Yaş) – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 23 Mayıs 14.00 – 80 Günde Dünya Turu (4+ Yaş) – İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

  • 30 Mayıs 14.00 / 15.30 – Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu (2+ Yaş) – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 30 Mayıs 15.00 – Sihirli Kütüphane (3+ Yaş) – Torium Sahne

  • 31 Mayıs 14.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (4+ Yaş) – Şişli Tiyatrosu

Mayıs Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

  • 1. Arnie & Barney: Şapşik Kardeşler

Konusu: Ormanın en sakar ama en sevimli iki kahramanı Arnie ve Barney, kaybolan değerli bir haritayı bulmak için yola çıkar. Yol boyunca başlarına gelen komik aksilikler ve kurdukları yeni dostluklar, çocuklara ekip çalışmasının önemini kahkahalarla anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 2. Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Sevilen efsane, yeni nesil perilerle beyaz perdeye dönüyor. Periler Okulu’na yeni başlayan genç perilerin, sihirlerini kontrol etmeyi öğrenirken yaşadıkları eğlenceli ve gizemli olaylar konu alınıyor. İyilik ve kötülüğün fantastik mücadelesi bu kez okul sıralarında.

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 3. Şehzade: Büyük Şenlik

Konusu: Osmanlı döneminin renkli dünyasında geçen bu animasyonda, sarayda düzenlenecek büyük şenlik hazırlıkları sırasında yaşanan bir karışıklık ele alınıyor. Genç Şehzade, halkın arasına karışarak şenliği kurtarmak için macera dolu bir İstanbul turuna çıkar.

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 4. Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalının bu modern ve fantastik yorumunda, kahramanımız bulduğu sihirli nesnelerle sadece kendi kaderini değil, tüm krallığın geleceğini değiştirecek üç dilek hakkı kazanır. Cesaret ve hayallerin gücüne dair büyüleyici bir hikaye.

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 5. Nirvanna the Band the Show: The Movie

Konusu: Müzik tutkunu çılgın bir grubun, şehrin en büyük konser salonunda sahne alabilmek için giriştiği absürt ve komik planları anlatıyor. Yaratıcı fikirler ve müzik dolu bu serüven, özellikle genç izleyiciler için ilham verici bir komedi sunuyor.

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: 10+ Yaş

  • 6. Süper 1 Takım

Konusu: Popüler çizgi dizinin beyaz perde uyarlamasında; Birol Güven’in kaleminden çıkan kahramanlarımız, dünyayı tehdit eden teknolojik bir karmaşayı çözmek için süper yeteneklerini kullanıyor. Dostluk ve teknolojinin doğru kullanımı üzerine aksiyon dolu bir macera.

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 7. Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Konusu: Meraklı ikili Kehribar ve Boncuk, bahçelerinde buldukları hafızası silinmiş bir robotu tamir etmeye karar verirler. Robotun ait olduğu yere dönmesi için çıktıkları bu yolculuk, teknoloji ile doğanın uyumunu anlatan duygusal bir hikayeye dönüşür.

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Mayıs Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

İstanbul'un dört bir köşesi hem çocuklar hem de aileler için bir eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Tiyatroların yanında, çocuklar için düzenlenen neşeli müzikallere ve konserlere de davetlisiniz. İşte, kentin kültür ve sanat etkinliklerini renklendiren Mayıs ayının çocuk müzikal ve konser takvimi: 

Mayıs Ayı Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri ve Konser Takvimi:

  • 1 Mayıs 13.00 – Afacan Kardeşler Müzikali (3+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 2 Mayıs 11.00 – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 2 Mayıs 15.00 / 17.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 2, 16 ve 17 Mayıs 13.00 – Afacan Kardeşler Müzikali (3+ Yaş) – Palladium AVM

  • 3 Mayıs 14.00 – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

  • 13 Mayıs 11.00 – Denizkızı Mia (3-10 Yaş) – İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • 16 Mayıs 14.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 16 Mayıs 11.00 / 13.00 / 15.00 – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 20 Mayıs 15.00 / 17.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

Mayıs Ayı Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri ve Konser Takvimi:

  • 3 Mayıs 12.00 – Neşeli Günler (The Sound of Music) (3+ Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 3 Mayıs 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Trump Sahne

  • 3 Mayıs 12.30 / 14.00 / 15.30 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Torium Sahne

Mayıs Ayında İstanbul'da Müzikli Müzikli Aile Oyunu: 

  • 16 Mayıs 13.00 – Dört Yanımda Müzik – İnteraktif, Müzikli Aile Oyunu (5+ Yaş) – Leyla Gencer Sahnesi

Mayıs Ayında İstanbul'da Karnaval, Sirk ve İllüzyon Gösterisi Var mı?

Mayıs ayında, İstanbul'da çocuklar için düzenlenen gösteri, illüzyon, sirk, karnaval, şov, bando gösterisi, bale ve opera etkinlikleri bulunuyor. İşte, çocukların klasik sanatlarla tanışmaları için mükemmel bir fırsat sunan bazı etkinlikler: 

Mayıs Ayında İstanbul'daki İllüzyon Gösterileri

  • 2 Mayıs 13.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi (9 Mayıs'ta Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde)

  • 3 Mayıs 13.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3+ Yaş) – Mall of İstanbul MOİ Sahne (16 Mayıs'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde)

  • 26 Mayıs 13.00 / 15.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi – Hilltown Seyirlik Sahne 

Mayıs Ayında İstanbul'da Sihir Gösterileri 

  • 23 ve 24 Mayıs 13.00 – Sihirbaz Okulu (2+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat Sahnesi- Akasya AVM

Mayıs Ayında İstanbul'da Gidilecek Sirkler 

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 / 17.00 – Yaramazlar Sirki Kampta Oyunu (2+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne 

Mayıs Ayında İstanbul'daki Opera ve Baleler 

  • 3 Mayıs 12.00 / 14.30 – Kar Kraliçesi (3-6) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

  • 9 ve 10 Mayıs 13.00 / 15.00 – Cinderella Çocuk Balesi (2+ Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi 

  • 23 Mayıs 12.00 / 14.00 – Kuğu Gölü Çocuk Balesi (2+ Yaş) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Mayıs Ayında İstanbul'daki Komedi Gösterisi 

  • 17 Mayıs 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk (4+ Yaş) – Beşiktaş Kültür Merkezi

Mayıs Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Mayıs ayında, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacak, hem el becerilerini hem sosyal becerilerini geliştirecek pek çok atölye ve workshop bulunuyor. Çocuklarınızla birlikte eğlenirken öğrendiğiniz bir ay için İstanbul'daki bazı atölyeleri listeledik:

  • Peki Sen Ne Şekerisin? (Biyoloji Atölyesi) – Çocuklar, günlük hayatta tükettiğimiz şekerin biyolojik yapısını ve vücudumuzdaki etkilerini eğlenceli deneylerle keşfediyorlar. Bilime tatlı ve merak uyandırıcı bir giriş.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (9-12)

Tarih: 2 Mayıs 2026 Cumartesi, Saat 14.00 – Rahmi M. Koç Müzesi

  • Kuş Evi (Tasarım Atölyesi) – Doğayı ve hayvanları seven minik tasarımcılar, bu atölyede kendi kuş evlerini inşa ediyorlar. Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de ekolojik farkındalık kazanıyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (5-7)

Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi, Saat 14.00 – Rahmi M. Koç Müzesi

  • Güneş Sistemine Yolculuk (Astronomi Atölyesi) – Gökyüzünün derinliklerine meraklı çocuklar için hazırlanan bu atölyede, gezegenler ve yıldızlar arası büyüleyici bir yolculuk başlıyor. Kendi galaksilerini tanırken astronominin temellerini öğreniyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (8-10)

Tarih: 16 Mayıs 2026 Cumartesi, Saat 14.00 – Rahmi M. Koç Müzesi

  • Bugün Fırçalarım Parmaklarım (Resim Atölyesi) – Geleneksel fırçaları bir kenara bırakıyoruz! Çocuklar, parmak boyalarıyla özgürce çizim yaparak dokunsal bir sanat deneyimi yaşıyor ve yaratıcılıklarını kağıda döküyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (5-7)

Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi, Saat 14.00 – Rahmi M. Koç Müzesi (Fenerbahçe Vapuru)

  • Çocuk Atölyeleri: Bir Buket Sevgi – Çiçekler, geçmişten günümüze içerdikleri zengin sembolizm, sundukları muhteşem renk paletleri ve değişen doğaları sayesinde birçok sanatçının ilham kaynağı oluyor.

Etkinlik Türü: Ebeveynli Atölye Yaş Sınırı: (3-5 Yaş Yetişkin Eşliğinde)

Tarih: 10 Mayıs 2026 Pazar, Saat 13.00 – Sakıp Sabancı Müzesi

  • Çocuk Atölyeleri: Etraftaki Sesler – Program, çocukları ve ailelerini müze deneyimini dinleme ve hareket aracılığıyla keşfetmeye davet ediyor. Atölye, Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’ndan başlayarak müze bahçesine uzanan bir rota izliyor.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (4-5 Yaş Yetişkin Eşliğinde)

Tarih: 16 Mayıs 2026 Cumartesi, Saat 11.00 – Sakıp Sabancı Müzesi

  • Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarımı – Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen bu atölyede çocuklar, İstanbul’un tarihi kuş evlerinden yola çıkarak kuşların göç rotalarını keşfe çıkıyorlar. Haritalar ve bilmeceler eşliğinde ilerleyen süreçte göçmen kuşların hikayelerini de dinleyecekler. 

Etkinlik Türü: Çocuk Atölyesi Yaş Sınırı: (6-10)

Tarih: 17 Mayıs 2026 Pazar, Saat 12.00 – Sakıp Sabancı Müzesi

  • Harflerin Yolculuğu: Güzel Yazı Atölyesi – Bir harfin yalnızca bir ses değil, aynı zamanda bir çizgi, bir ritim ve estetik bir düzen taşıdığını fark ettiren atölye, çocukları yazının görsel dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7-8)

Tarih: 24 Mayıs 2026 Pazar, Saat 12.00 – Sakıp Sabancı Müzesi

UYARI: Etkinlikler Mayıs 2026 takviminde aktif olarak yer almaktadır. Rahmi M. Koç Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi atölye biletleri için bilet satış platformlarını ya da müzelerin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Kontenjanlar sınırlı olduğundan yerinizi ayırtmak için acele edin! 

Mayıs Ayında İstanbul'da Hangi Müzeye Gidilmeli?

Müzeler, çocukların merak duygusunu tetikleyen koleksiyonlar ve baharın gelişiyle canlanan bahçeleriyle İstanbul'un dört bir yanında keşfedilmeyi bekliyor. Bu ay için seçtiğimiz tamamen farklı ve güncel rotalar şunlar:

  • İstanbul Deniz Müzesi (Beşiktaş) – Mayıs ayının ruhuna en çok yakışan duraklardan biri! Beşiktaş sahilindeki bu müzede çocuklar, devasa saltanat kayıklarını, gemi modellerini ve tarihi dalgıç ekipmanlarını görebilir. Özellikle 19 Mayıs haftasında düzenlenen özel denizcilik atölyeleri ve Bandırma Vapuru temalı anlatımlar odak noktası olabilir. 

  • İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe) – Sunay Akın tarafından kurulan bu masalsı köşk, Mayıs ayında bambaşka bir havaya bürünüyor. 200 yıllık oyuncakların hikayelerini dinleyen çocuklar, hayal gücünün sınırlarını zorlayacak. Özellikle 23 Mayıs 2026 Müzeler Gecesi kapsamında burayı ziyaret edebilirsiniz. 

  • Pelit Çikolata Müzesi (Esenyurt) – Çocukların hayallerindeki müze gerçek oluyor! Tamamen çikolatadan yapılmış masal kahramanları, ünlü isimler ve tarihi yapılar arasında gezerken çocuklar hem şaşıracak hem de çikolatanın yapım aşamalarını görecekler. Bahar gezisi sonrası müzenin 'Çikolata Köyü'nde vakit geçirmek büyük bir keyif.

  • Miniatürk – 'Büyük Ülkenin Küçük Bir Modeli' olan Miniatürk, Mayıs ayının güneşli günlerinde açık havada yapılacak en iyi aktivite. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli mimari eserlerinin minyatürlerini gören çocuklar, bir günde tüm Türkiye’yi gezmiş gibi hissedecekler. Müze içindeki masal ağacı ve kumandalı tekneler ise küçük ziyaretçilerin favorisi.

Kültür, Sanat ve Eğlence Mekanları

  • Vialand (Isfanbul) Tema Parkı – LEGOLAND'in kapanışından sonra çocukların yeni favorisi açık havadaki bu devasa eğlence dünyası. Şato girişiyle büyüleyen parkta, 'Nefeskesen'den 'Masal Şatosu'na kadar her yaş grubuna hitap eden üniteler var. Mayıs ayının güneşli günlerinde tüm gün sürecek bir macera için ideal.

  • KidZania İstanbul – Çocukların kendi paralarını kazandığı, doktor, itfaiyeci ya da pilot olabildiği bu 'çocuklar ülkesi', sosyal sorumluluk ve meslek bilincini eğlenerek öğretiyor. Mayıs ayına özel 'Bahar Festivali' kapsamında açık alan oyunları ve özel performanslar da programa dahil.

  • İstanbul Akvaryum (Florya) – Sea Life'ın kapanmasıyla birlikte İstanbul'un en kapsamlı su altı dünyası burası. Karadeniz'den Pasifik'e uzanan 17 farklı rotada binlerce deniz canlısını görebilirsiniz. Özellikle 'Yağmur Ormanları' bölümü ve dev köpekbalıklarını izleyebileceğiniz ana tank, çocuklara okyanusun ortasındaymış hissi veriyor.

Çevrim İçi Resim Sergisi ve Dijital Keşif

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 'Genç Sanat Dijital' – Mayıs ayında çocukların sanatla bağını güçlendirmek için üniversitenin web sitesi üzerinden 'Baharı Çizmek' temalı dijital bir galeri açılıyor. 

  • Rahmi M. Koç Müzesi 'Dijital Gemi Turu' – Müzenin internet sitesi üzerinden ulaşılabilen 360 derecelik panoramik tur ile çocuklar, rıhtımda demirli olan Fenerbahçe Vapuru'nun kaptan köşküne kadar her yeri evlerinden keşfedebilir, vapurdaki antik eserler üzerine hazırlanan interaktif oyunları oynayabilirler.

  • Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) 'Dijital Bahçe' – Emirgan’ın eşsiz doğasını dijital dünyaya taşıyan bu platformda çocuklar, müzenin koleksiyonundaki çiçek ve doğa temalı tabloları interaktif bir şekilde inceleyebiliyor. 

UYARI: Müze ve eğlence merkezleri genellikle pazartesi günleri hariç hafta içi ve hafta sonu ziyarete açıktır. Ancak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yoğunluk oluşabileceği için ziyaretinizi erkenden planlamanızı ve dijital bilet imkanlarını değerlendirmenizi öneririz. 

İstanbul'da Bahar Etkinlikleri: Hıdırellez, Anneler Günü, 19 Mayıs Etkinlikleri

Haliç’in tarihi dokusunu baharın enerjisiyle birleştiren Tersane İstanbul Bahar Edition, 23 Nisan’da kapılarını açtı ve 19 Mayıs 2026 tarihine kadar devam ediyor. İşte, kültür-sanat, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyonun detayları:

Haliç Kıyısında Canlı Müzik ve Konserler

Gün batımına eşlik eden akustik performanslar, etkinliğin en sevilen noktalarından biri. İşte sahne alacak isimler ve tarihleri:

  • 2 Mayıs – Barış Demirel

  • 3 Mayıs – Ezgi Alaş

  • 8 Mayıs – Fikri Karayel

  • 9 Mayıs – Safiye Çakmak

  • 10 Mayıs – Mevsim Körün

  • 16 Mayıs – Harbiden Samet

Sanat ve Enstalasyonlar

Tersane İstanbul’un endüstriyel dokusu, bu bahar özel sanat eserleriyle renkleniyor:

  • Sergen Şehitoğlu: Alanın geneline yayılan, duvarlardan zeminlere kadar uzanan dev çiçek enstalasyonları ile görsel bir yolculuk sunuyor.

  • Uğur Acil: Cam Atrium’da yer alan, bahar rüzgarının taşıdığı tohumlardan ilham alan 'yüzen formlar' enstalasyonu ile dikkat çekiyor.

Özel Pazarlar ve Tematik Günler

Etkinlik süresince her hafta sonu farklı bir heyecan var:

  • Kids Flea Market (2-3 Mayıs): Çocukların kendi üretimlerini paylaştığı yaratıcı bir pazar alanı.

  • Akşam Pazarı (9-10 Mayıs): Tasarım ve gastronominin buluştuğu, 13:00-22:00 saatleri arasında kurulan özel bir seçki.

  • Farmers Market: Her hafta Perşembe’den Pazar’a yerel üreticilerin taze ürünleri ana meydanda olacak.

  • Özel Kutlamalar: Programda ayrıca Hıdırellez, Anneler Günü ve Dünya Fırıncılar Günü’ne özel 'Cake Picnic Happy Hour' gibi etkinlikler yer alıyor.

Atölyeler ve Aktiviteler

Hem yetişkinler hem de çocuklar için dolu bir program hazırlanmış:

  • Yaratıcı Atölyeler: Seramik, botanik baskı, çiçek aranjmanı ve yaratıcı drama çalışmaları.

  • Çocuklar İçin: Nickelodeon Play! karakterleri ile buluşmalar, spor aktiviteleri ve eğlenceli Balloon Drop şovları.

  • Eğlence ve Spor: Satranç, tavla ve pétanque gibi oyunların yer aldığı 'Adult Games Geçidi' ile ESC Spor & Wellness Day kapsamında sağlıklı yaşam aktiviteleri.

Mekan: Tersane İstanbul (Kasımpaşa/Haliç) Tarih: 23 Nisan – 19 Mayıs 2026

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
