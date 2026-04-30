4-10 Mayıs Haftasında Vizyona Giren En İddialı Filmler!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 16:01

4-10 Mayıs haftasında sinema salonları oldukça hareketli bir listeyle izleyiciyi karşılıyor. Aksiyon, gerilim, dram ve animasyon türlerinde dikkat çeken yapımlar vizyonda yerini alıyor. Bu hafta hem yeni filmler hem de özel versiyonlar öne çıkıyor. Özellikle büyük prodüksiyonlar ve merakla beklenen devam filmleri dikkat çekiyor. 

Sinemaya gitmeden önce göz atılması gereken en önemli yapımları bir araya getirdik!

Mortal Kombat II

  • Tür: Aksiyon, Macera

  • Süre: -

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Karl Urban, Lewis Tan, Joe Taslim

Mortal Kombat evreni ikinci filmle birlikte çok daha sert ve geniş bir hikâyeyle geri dönüyor. İlk filmde temelleri atılan mücadele bu kez daha büyük bir savaşın parçası haline geliyor. Yeni karakterlerin dahil olduğu yapımda, turnuva atmosferi daha yoğun hissedilirken aksiyon sahneleri de bir üst seviyeye taşınıyor. Oyun serisinin ruhunu koruyan film, görsel efektleri ve dövüş sahneleriyle haftanın en dikkat çeken aksiyonlarından biri olmaya aday.

Fünye

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 1 saat 37 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw

Londra’da bulunan patlamamış bir bomba, şehirde büyük bir paniğe yol açarken ortaya çıkan kaos bambaşka bir planın kapısını aralıyor. Tahliye edilen bölgenin boşluğunu fırsata çevirmek isteyen bir soygun çetesi, dikkatlerin başka yöne kaymasını kullanarak büyük bir banka soygunu planlıyor. Gerilim temposunu sürekli yüksek tutan film, kriz anlarında insan davranışlarını ve fırsatçılığı merkezine alıyor.

Kill Bill The Whole Bloody Affair

  • Tür: Aksiyon, Gerilim

  • Süre: 4 saat 35 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu

Quentin Tarantino’nun kültleşmiş Kill Bill serisi, bu kez tek parça halinde uzun metraj versiyonuyla izleyici karşısına çıkıyor. İntikam hikâyesinin baştan sona kesintisiz aktarıldığı bu özel versiyon, karakter gelişimini ve sahneler arasındaki geçişleri daha güçlü hissettiriyor. Yıllardır merak edilen bu versiyonun sinemada gösterime girmesi, serinin hayranları için önemli bir deneyim sunuyor.

Kremlin’in Büyücüsü

  • Tür: Gerilim

  • Süre: 2 saat 16 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

Sovyetler sonrası Rusya’nın karmaşık dönemine odaklanan film, gücün merkezine yükselen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Vadim Baranov’un sanat dünyasından siyasetin kalbine uzanan yolculuğu, gerçek ile manipülasyon arasındaki çizginin nasıl silindiğini gözler önüne seriyor. Politik gerilim türündeki yapım, güç ilişkileri ve sistemin karanlık tarafını ele almasıyla haftanın en dikkat çekici dramlarından biri.

Iron Maiden Burning Ambition

  • Tür: Belgesel, Müzik

  • Süre: 1 saat 46 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Efsanevi müzik grubu Iron Maiden’ın hikâyesine odaklanan belgesel, grubun yalnızca müzik sahnesindeki başarısını değil, kültürel etkisini de detaylı şekilde ele alıyor. Grup üyeleriyle yapılan samimi röportajların yanı sıra farklı isimlerin yorumlarına da yer verilen yapım, heavy metal tarihine ilgi duyanlar için güçlü bir içerik sunuyor. Müzik ve belgesel severler için haftanın öne çıkan alternatiflerinden biri.

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

  • Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

  • Süre: 1 saat 15 dakika

  • Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Shane Dundas, David Collins, David Cameron

Kimsenin ciddiye almadığı iki sakar karıncanın hikâyesi, eğlenceli ve hareketli bir maceraya dönüşüyor. Kuraklık tehdidi altındaki çayırı kurtarmaya çalışan Arnie ve Barney, beklenmedik olayların içine sürükleniyor. Mizahi dili ve temposu yüksek anlatımıyla dikkat çeken film, özellikle çocuklu aileler için keyifli bir alternatif sunuyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
