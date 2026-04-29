İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: Bahar Festivalleri ve 4 – 10 Mayıs İstanbul Konser Takvimi

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: Bahar Festivalleri ve 4 – 10 Mayıs İstanbul Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 00:35

Baharın coşkusu İstanbul'u sarıyor. 4 – 10 Mayıs 2026 haftasında Hıdırellez şenlikleri ve bahar festivalleri ile megakent adeta müzik ziyafetine doyuyor! Avrupa Yakası'nda da Anadolu Yakası'nda da bambaşka sanatçılar ve müzik gruplarının sahne aldığı konserlerle dolu dolu bir Mayıs ayı bekliyor İstanbulluları! 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında; Zorlu, Jolly Joker, Babylon, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind, Dorock'ta hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Yıldız Tilbe: 4 Mayıs Pazartesi saat 21.00’de Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. 

  • Derya Bedavacı: 5 Mayıs Salı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda duygusal bir gece vadediyor.

  • Büşra Targan: 5 Mayıs Salı saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de 2000'lerin pop enerjisini elektronik tınılarla sahneye taşıyor.

  • Emir Yargın: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Babylon’da 'Klas Pop' konseptiyle eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Yıldız Tilbe: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Harbiye Açıkhava sahnesinde eşsiz şarkıları ile sevenleriyle bir araya geliyor.

  • Başar Keklik: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da KadıköySahne’de pop müzik severlerle buluşuyor. 

  • Touche: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta enstrümantal coverları ile sahnede. 

  • Melis Yelman: 8 Mayıs Cuma saat 20.00’de JJ Pub Kanyon’da yeni konsepti “Salon 80” ile dinleyenlerini adeta 1980’lere götürüyor.

  • Emre Altuğ: 8 Mayıs Cuma saat 20.30’da Dada Salon Kabarett İstanbul’da 'Her Daim' projesiyle sahnede.

  • Derya Bedavacı: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de JJ Arena sahnesinde kendine has tarzı ve etkileyici sesi ile müzik severlerle buluşuyor.

  • Melek Mosso: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da en sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Begüm Yiğit: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de Muaf Kadıköy’de popüler şarkılarla sahnede.

  • Reyhan Karaca: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de 90’lar rüzgarı estiriyor.

  • Ebru Gündeş: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Volkswagen Arena sahnesinde, dev orkestrası ve unutulmaz şarkılarıyla hayranlarına muhteşem bir gece vadediyor. 

  • Çağan Şengül: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, melankolik tınıları ve sevilen besteleriyle dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Koray Avcı: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da, dertli ve neşeli şarkıları harmanladığı sahne performansıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Kamuran Akkor: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da, klasikleşmiş eserleriyle nostalji dolu bir gece yaşatıyor.

  • Berkay: 10 Mayıs Pazar saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 'Evdeyiz Dede' konseptiyle yüksek enerjili bir akşam vadediyor.

  • Candan Erçetin: 10 Mayıs Pazar (Anneler Günü Konseri) saat 16.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, zarafeti ve sevilen şarkılarıyla en anlamlı gecelerden birini sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Lil Murda: 6 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Ayı Pub & Disko (Rıhtım)’da sevilen hitleriyle sahnede.

  • Eypio: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da en sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Şehinşah: 7 Mayıs Perşembe saat 21.45’te IF Performance Hall Beşiktaş’ta dinleyenlerine rap müzik dünyasının kendine has ritmini sunuyor.

  • Kastel HipHop Series (Icy, Şeref Sarıoğlu): 7 Mayıs Perşembe saat 22.00’de Kastel’de geceyi hareketlendiriyor.

  • Şanışer & Sokrat St: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta güçlü sözler ve ritimlerle sahnede.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Cincity & Rbor & Cure Shot: 8 Mayıs Cuma saat 23.00’de Klein Phönix’te dans pistini sallıyor.

  • Euphoria Party: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de Melia İstanbul’da elektronik müziğin doruklarına çıkarıyor.

  • Kaan Gökman: 8 Mayıs Cuma saat 22.00’de Kastel Flow’da, 'Flow Series' kapsamında dünya çapında DJ performanslarının yer aldığı dev bir müzik serisi sunuyor.

  • X by Adriatique: 9 Mayıs Cumartesi saat 16.00’da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde, dünyaca ünlü ikili büyüleyici bir görsel-işitsel şov sunuyor.

  • Stasi, Sanlin, Mela Q, Manthem: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Klein Phönix’te sabahın ilk ışıklarına kadar setin başında.

  • Chart Hits Yankı9 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Kastel Flow sahnesinde en hit şarkılarla eğlenceyi sürdürüyor.

  • Chilakka: 10 Mayıs Pazar saat 21.30’da Ayı Pub & Disko (Rıhtım)’da farklı bir konseptle geceyi renklendiriyor.

  • Kastel Mixtape (Adze): 10 Mayıs Pazar saat 22.00’de Kastel sahnesinde dans tutkunlarını ağırlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Papooz: 5 Mayıs Salı saat 19.30’da IF Performans Hall Beşiktaş sahnesinde indie-pop ve rock tınılarını birleştiriyor.

  • Ayna: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de İBB Şile Kültür Merkezi'nde unutulmaz rock marşlarını seslendiriyor.

  • The Sophs: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde yeni nesil rock performansıyla.

  • Katatonia: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da Zorlu PSM’de metal müziğin hüzünlü ve güçlü temsilcisi olarak sahnede.

  • Hissikablelvuku: 7 Mayıs Perşembe saat 21.30’da Blind İstanbul sahnesinde enerjik bir rock akşamı sunuyor.

  • Maiden Turkey: 7 Mayıs Perşembe saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy’de Iron Maiden ruhunu yaşatıyor.

  • Gevende: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Blind İstanbul’da özgün dünyalarıyla dinleyiciyi karşılıyor.

  • Meltt: 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Babylon sahnesinde, 'Babylon Picks' serisi kapsamında saykodelik rock rüzgarları estiriyor. 

  • Rock Damar Bir Gece (Sisters Music Chain): 8 Mayıs Cuma saat 21.30’da Roxy’de, rock müziğin en enerjik ve 'damar' şarkılarıyla haftayı kapatıyor.

  • Duman: 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde, İstanbul semalarını rock tınılarıyla inletmeye hazırlanıyor.

  • Can Gox: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de, Anadolu blues ve rock tınılarını harmanladığı özgün yorumuyla sahnede.

  • Sirenia: 10 Mayıs Pazar saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta, senfonik metalin dünyaca ünlü ismi olarak haftanın en sert ve görkemli kapanışını yapıyor.

  • Torna: 10 Mayıs Pazar saat 20.30’da Celtic Irish Pub İstanbul’da, sert ritimleri ve enerjik sahne performansıyla rock severleri bekliyor

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • RUT-A Tribute to Radiohead: 5 Mayıs Salı saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy’de akustik düzenlemelerle ve yaylı enstrümanlarla geceye renk katıyor.

  • Cem Adrian (An Epic Symphony): 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz bir performans sergiliyor.

  • Halil Sezai: 9 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy’de, buğulu sesi ve melankolik rock tınılarıyla sahnede olacak.

  • Dedubluman: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde, son dönemin en sevilen alternatif rock şarkılarını seslendiriyor. 

  • Su Soley (Dört Kraliçe): 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Dada Salon Kabarett İstanbul sahnesinde, güçlü vokali ve özel projesiyle dinleyicileri karşılıyor.

  • Peter Doherty: 10 Mayıs Pazar saat 20.30’da Blind İstanbul’da, indie rock dünyasının efsanevi ismi Garanti BBVA konserleri kapsamında ilk kez İstanbul'da. 

  • Ayrık Otu: 10 Mayıs Pazar saat 21.00’de Muaf Kadıköy’de, alternatif rock dünyasından özgün şarkılarıyla dinleyiciyi karşılıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues ve Deneysel Müzik Konserleri

  • Ragon Bal: 7 Mayıs Perşembe saat 21.30’da KadıköySahne’de Osetya’dan Çerkesya’ya, Abhazya’dan Çeçenistan’a kadar tüm Kafkasya’nın tınılarını sahnede bir araya getiriyor.

  • Birsen Tezer: 8 Mayıs Cuma saat 21.45’de KadıköySahne’de büyüleyici sesiyle sahne alıyor.

  • Joshua Idehen: 9 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Babylon’da, şiir, caz ve modern ritimlerin iç içe geçtiği çok özel bir performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Halk Müziği, TSM ve Dünya Müziği Konserleri

İstanbul'da Bu Hafta Halk Müziği, TSM ve Dünya Müziği Konserleri

  • Hermanas İstanbul: 6 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da House of Performance - HoP’da sevilen hitleriyle sahnede.

  • Sadık Gürbüz: 8 Mayıs Cuma saat 20.30’da Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde halk müziğinin eşsiz tınılarını seslendiriyor.

  • Rubato: 8 Mayıs Cuma saat 23.00’de Sahne İstanbul’da usta yorumlarıyla dinleyiciyi ağırlıyor.

  • Sasa Serap: 10 Mayıs Pazar saat 20.30’da Mall of İstanbul MOİ Sahne’sinde, halk ezgilerini dünya müziği formlarıyla buluşturuyor.

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 6 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Dorock XL Venue’de eğlencenin nabzını tutuyor.

  • Kibariye - Baba Zula - Kobra Murat (Ederlezi): 8 Mayıs Cuma saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçek bir bayram havası estiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Sergey Sadovoy: 8 Mayıs Cuma saat 20.30’da Deniz Müzesi'nde, akordeonuyla Balkanlardan dünyaya uzanan mistik bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

  • Ludovico Einaudi: 9 Mayıs saat 21.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de, piyano başındaki büyüleyici performansıyla ruhu dinlendiren bir deneyim sunuyor. 

  • Bülent Evcil & Nova Strings: 10 Mayıs Pazar saat 20.30’da Deniz Müzesi'nde, 'Mozart Akşamı' ile klasik müzik tutkunlarını bir araya getiriyor. 

  • Candle Experience: 10 Mayıs Pazar saat 19.00’da Life Park’ta, binlerce mum ışığı altında atmosferik ve klasik bir müzik şöleni sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Festivalleri: Hıdrellez Festivali Ne Zaman?

İstanbul'da Bu Haftanın Festivalleri: Hıdrellez Festivali Ne Zaman?

  • Balkan Wedding Party: 5 Mayıs Salı saat 21.00’de Babylon' da Hıdırellez coşkusunu başlatıyor.

  • Utku Çelebi Balkan Band: 5 Mayıs Salı saat 22.30’da Mask Beach’de Hıdırellez şenliği yaşatıyor.

  • Goran Bregovic: 9 Mayıs Cumartesi (Bahar Festivali) saat 14.00’te KüçükÇiftlik Park’da 'İstanbul’da Bahar' kutlaması yapıyor.

  • Ormanda Caz Piknik (Anneler Günü Özel): 10 Mayıs Pazar saat 12.00’den itibaren Life Park’ta, doğayla iç içe, caz tınıları eşliğinde unutulmaz bir gün vadediyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
