Milli Takım Marşları Kapışıyor: Sen Kimin Tarafındasın?

Lila Ceylan
19.05.2026 - 13:01

Milli takım heyecanı büyüdükçe marş yarışı da kızıştı! Sinan Akçıl, Semicenk, Mero & Murda, Edis, Murat Dalkılıç & Afra ve Rafet El Roman’ın yaptığı marşları tek içerikte topladık. Şimdi karar tamamen sizde!

A Milli Takımımızın yıllar sonra yeniden yarattığı heyecan sadece futbol gündemini değil, müzik dünyasını da harekete geçirdi.

Sinan AkçılTam 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası coşkusu milyonları yeniden ekran başına kilitlerken, tribün ruhunu ayağa kaldıracak “yeni milli takım marşı” arayışı da hız kesmeden devam ediyor. 

Tarkan’ın yıllar önce yayınladığı “Bir Oluruz Yolunda” hiç şüphesiz hala bu işin altın standardı olarak görülüyor. Aradan geçen yıllarda o etkiyi yakalamaya çalışan çok oldu ama son birkaç haftadır işler iyice ciddileşti!

Birbiri ardına gelen marşlarla yarış adeta kızıştı.

Sinan Akçıl milli takım ruhunu pop sound’uyla harmanlamaya çalışırken, Semicenk daha duygusal ve tribünlük bir hava yakaladı. Mero & Murda ikilisi modern ve enerjik bir yorum sunarken, Edis’in adı da marş yarışında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Murat Dalkılıç ve Afra ortaklığı da dikkat çeken denemelerden biri haline gelirken, son hamle Rafet El Roman’dan geldi. “Doludizgin” isimli marşıyla yarışa dahil olan Rafet El Roman da milli takım coşkusuna kendi imzasını atmış oldu.

Kısacası ortalık şu an tam anlamıyla karışık! Kimi kullanıcılar daha nostaljik ve duygusal marşları destekliyor, kimileri ise yeni nesil, daha sert ve modern işler duymak istiyor. Kimileri ise sadece Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda'sını kabul ediyor. 

Şimdiye kadar çıkan tüm milli takım marşlarını sizin için tek yerde topladık. Şimdi söz tamamen sizde! Sizce hangisi gerçekten tribünleri ayağa kaldırır? Hangisi maç başlamadan insanın tüylerini diken diken eder? Ve en önemlisi… Sizce bu yarışın gerçek kazananı kim olmalı?

Sinan Akçıl

Semicenk

Murda ve Mero

Murat Dalkılıç ve Afra

Rafet El Roman

Edis

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
