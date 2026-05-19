Aşk mı Yaşıyorlar? Survivor'da Kaybolan Beyza, 30 Dakika Sonra Sercan'ın Yanında Bulundu

Esra Demirci - TV Editörü
19.05.2026 - 13:15

Survivor 2026'nın yeni bölümünde yine şoke eden anlar yaşandı. Yarışmacılardan Beyza'nın kampta olmadığını fark eden takım arkadaşları program ekibine haber verirken genç yarışmacıya tam 30 dakika ulaşılamadı. Olay esnasında sinirlenen Acun Ilıcalı, Beyza'ın rakip takımdaki Sercan'ın yanında bulunduğunu açıkladı.

Survivor'ın yeni bölümünde Beyza'nın kaybolup Sercan'ın yanında ortaya çıkması gündem oldu.

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın yokluğunu fark eden takım arkadaşları endişeli bir şekilde yapım ekibine haber veriyor. Fragmanda Nagihan'ın 'Yılan mı soktu, akrep mi soktu? Beyza kayıp' sözleri gündem olurken Acun Ilıcalı söz konusu olay için konseyi topladı.

Survivor ekibinin kendisini arayıp Beyza'nın kaybolduğunu haber verdiğini belirten Ilıcalı, 'Yarım saat yoktu. Ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabi ki. Yarım saatten sonra yarışmacı bulundu diye haber geldi.' diye olayı açıklarken Beyza'nın rakip takımda yarışan Sercan'ın yanında bulunduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı, Beyza'ya 'Gördüğümüz sahne, kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?' sorusunu yöneltirken söz konusu olay Sercan ve Beyza arasında aşk olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
