Aşk mı Yaşıyorlar? Survivor'da Kaybolan Beyza, 30 Dakika Sonra Sercan'ın Yanında Bulundu

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Beyza'nın yokluğunu fark eden takım arkadaşları endişeli bir şekilde yapım ekibine haber veriyor. Fragmanda Nagihan'ın 'Yılan mı soktu, akrep mi soktu? Beyza kayıp' sözleri gündem olurken Acun Ilıcalı söz konusu olay için konseyi topladı.

Survivor ekibinin kendisini arayıp Beyza'nın kaybolduğunu haber verdiğini belirten Ilıcalı, 'Yarım saat yoktu. Ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabi ki. Yarım saatten sonra yarışmacı bulundu diye haber geldi.' diye olayı açıklarken Beyza'nın rakip takımda yarışan Sercan'ın yanında bulunduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı, Beyza'ya 'Gördüğümüz sahne, kamptan kaçıp Sercan'la muhabbete giden bir Beyza. Öbür kampa gitmenin Sercan'la alakası var mı yok mu?' sorusunu yöneltirken söz konusu olay Sercan ve Beyza arasında aşk olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.