article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Maç İzlemeye Gelen İngiliz Taraftarlar İstanbul'u Övmelere Doyamadı

Maç İzlemeye Gelen İngiliz Taraftarlar İstanbul'u Övmelere Doyamadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 12:59

Avrupa kupası müsabakası kapsamında takımlarını desteklemek üzere İstanbul’a gelen Birleşik Krallık vatandaşları, kentin pazar gecesi sergilediği ekonomik dinamizm karşısındaki şaşkınlıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Aston Villa kulübünün önde gelen taraftar oluşumlarından biri, pazar günü geç saatlerde Taksim Meydanı ve çevresindeki ticari hareketliliği İngiltere’deki katı pazar yasalarıyla (Sunday Trading Laws) karşılaştıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://x.com/avfcbreaking/status/205...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kentin pazar gecesi saat 22:30 itibarıyla sergilediği canlılık Birleşik Krallık’taki durağanlıkla tezat oluşturdu

Kentin pazar gecesi saat 22:30 itibarıyla sergilediği canlılık Birleşik Krallık’taki durağanlıkla tezat oluşturdu

İstanbul’un gece saatlerindeki sosyo-ekonomik yapısını gözlemleyen İngiliz futbolsever, Taksim Meydanı’ndaki atmosfere yönelik şu tespitleri aktardı:

'Dün gece saat 10:30’da bir pazar gününde Taksim Meydanı, hala tamamen canlı bir şehir hissi uyandırıyordu. Mağazalar açık, restoranlar dolu, aileler dışarıda ve turistler harcama yapıyordu. Küresel markalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kasaları çınlayarak müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyordu. Burada ekonomi, gerçek zamanlı olarak hareket etmeye devam ediyordu.'

Söz konusu paylaşımda, İstanbul’daki bu dinamizmin aksine Birleşik Krallık’ta pazar günleri saat 17:00’den sonra temel ihtiyaç alışverişi yapmanın bile mümkün olmadığı vurgulandı.

İngiltere’deki mevcut ticaret kısıtlamalarının ekonomik büyümeyi engellediği savunuldu

İngiltere’deki mevcut ticaret kısıtlamalarının ekonomik büyümeyi engellediği savunuldu

Paylaşımda, Birleşik Krallık’taki yerel yönetimlerin ve ekonomi politikalarının serbest zaman dilimlerini doğru değerlendiremediği ifade edilirken, çalışma saatlerinin esnetilmesinin yaratacağı potansiyel faydalar şu şekilde sıralandı:

'Sürekli büyümeden, kan kaybeden ana caddelerden ve ekonomiyi canlandırmaktan bahsediyoruz; ancak haftanın en yoğun dinlenme saatlerinde ekonominin büyük bir bölümünü kendi irademizle kapatıyoruz. Pazar günü çalışma saatlerinin uzatılmasının yaratacağı etkiyi hayal edin: Çalışan aileler için daha fazla esneklik, ek mesai isteyen personele daha fazla çalışma saati, şehir merkezlerinde daha yüksek harcama hacmi, restoranlar, barlar ve ulaşım sektöründe daha fazla yoğunluk, daha yüksek vergi geliri ve herkesi cumartesi gününe sıkıştırmanın getirdiği baskının azalması.'

İstanbul’un turizm ve tüketim odaklı yaklaşımının Avrupa için bir model niteliği taşıdığı belirtildi

İstanbul’un turizm ve tüketim odaklı yaklaşımının Avrupa için bir model niteliği taşıdığı belirtildi

Aston Villa taraftarı, Türkiye’deki pazar dinamiklerinin vizyoner bir bakış açısını yansıttığını belirterek, Birleşik Krallık’ın bu zihniyet değişimine ihtiyaç duyduğunu şu sözlerle ifade etti:

'Burada bulunmak, zihniyetin başka ülkelerde ne kadar farklı olduğunu açıkça gösterdi. İstanbul; aktiviteyi, turizmi ve tüketici harcamalarını kısıtlamak yerine destekleyen bir şehir kimliği sergiliyor. Birleşik Krallık’ın her uygulamayı birebir kopyalaması gerekmiyor; fakat bu spesifik konuda kendimizi kesinlikle geride tuttuğumuzu hissediyorum.'

Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan bu değerlendirmeler, özellikle Avrupa genelindeki çalışma saatleri, serbest piyasa serbestliği ve şehir ekonomileri üzerine yürütülen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın